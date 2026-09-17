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Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

El actor contó que el reconocimiento masivo por varias producciones al mismo tiempo cambió su vida diaria y lo empujó a perfeccionar una habilidad clave: pasar inadvertido siempre que podía

Seth Green habló sobre la incomodidad que sintió cuando su fama creció de forma rápida entre 1997 y 1999 (REUTERS/Aude Guerrucci)
Seth Green habló sobre la incomodidad que sintió cuando su fama creció de forma rápida entre 1997 y 1999 (REUTERS/Aude Guerrucci)
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Seth Green recordó que la popularidad que alcanzó entre 1997 y 1999 le generó una incomodidad persistente, porque personas de públicos muy distintos comenzaron a reconocerlo en espacios cotidianos. El actor habló de esa etapa en el pódcast The McBride Rewind, conducido por Josh McBride, y explicó que siempre priorizó el anonimato por encima de la notoriedad pública.

Green ubicó el cambio en un período de intensa actividad profesional. A fines de 1997, varios trabajos suyos empezaron a circular o a estrenarse casi al mismo tiempo, lo que amplió su reconocimiento entre audiencias que hasta entonces lo identificaban por papeles diferentes. “En algún punto entre fines de 1997 y 1999, ocurrieron una serie de cosas”, afirmó.

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El intérprete mencionó la llegada de Austin Powers al formato DVD, su incorporación como personaje regular a Buffy, la cazavampiros y el estreno de Can’t Hardly Wait. En paralelo, filmó Idle Hands, participó en The Attic Expeditions y sostuvo su trabajo en la serie televisiva. Esa acumulación de proyectos modificó de forma rápida la relación con el público.

Varios trabajos hicieron que públicos distintos lo reconocieran a la vez

Austin Powers, Buffy, la cazavampiros y Can’t Hardly Wait coincidieron en una etapa que amplió su reconocimiento (Foto: Archivo)
Austin Powers, Buffy, la cazavampiros y Can’t Hardly Wait coincidieron en una etapa que amplió su reconocimiento (Foto: Archivo)

Para Green, el problema no estuvo vinculado con un solo éxito, sino con la coincidencia de producciones dirigidas a públicos diversos. “Fue ese período en el que muchos grupos demográficos distintos, de repente, decían: ‘Oh, sos Seth Green’”, relató. “Se convirtió en un período realmente incómodo”.

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El actor señaló que esa identificación inmediata transformó situaciones que antes no tenían mayor trascendencia. Su percepción era que cualquier acción espontánea podía ser leída como una conducta destinada a obtener atención. Según contó, la exposición alteró la posibilidad de moverse sin que quienes estaban alrededor asociaran sus gestos con su trabajo o con su condición de figura pública.

Green ilustró esa diferencia con una escena cotidiana y humorística. “Soy una persona muy tonta en público, y hay una diferencia entre que alguien diga ‘¿quién es ese tipo raro que canta sobre una cerca?’ y que diga ‘Seth Green estaba cantando sobre una cerca’”, explicó. Para él, el segundo escenario cambia el sentido de una acción que, de otro modo, quedaría en el anonimato.

El anonimato le permitió conservar una vida cotidiana lejos de los personajes

El actor contó que aprendió a pasar inadvertido para evitar que cada gesto fuera interpretado como una búsqueda de atención (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor contó que aprendió a pasar inadvertido para evitar que cada gesto fuera interpretado como una búsqueda de atención (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor sostuvo que, cuando una persona reconocida realiza una acción fuera de cámara, otros pueden suponer que lo hace para entretenerlos. “De pronto, la premisa es muy distinta y todos creen que lo hacés para su beneficio”, dijo. Frente a esa reacción, afirmó que desarrolló una capacidad para pasar inadvertido: “Me volví muy bueno para ser invisible”.

La experiencia ocurrió antes de la expansión de las redes sociales y de la exposición constante que esas plataformas introdujeron en la vida de actores, músicos y otras celebridades. Green consideró que esa circunstancia limitó el nivel de vigilancia sobre su vida privada, en comparación con el que enfrentaron jóvenes figuras de entretenimiento en años posteriores.

Con 52 años, Green recordó que comenzó a actuar cuando tenía siete. En su caso, sostuvo, el deseo de ser conocido nunca fue el motivo principal para elegir la profesión. “No hay algo dentro de mí que diga: ‘Mírenme’ o ‘Miren mi nombre’. Nunca se trató realmente de eso”, expresó durante la conversación.

Green dijo que su objetivo siempre fue provocar una emoción en el público

El intérprete afirmó que eligió la actuación para conectar con los espectadores a través de los personajes (REUTERS/Allison Dinner)
El intérprete afirmó que eligió la actuación para conectar con los espectadores a través de los personajes (REUTERS/Allison Dinner)

El protagonista de Robot Chicken explicó que desde muy joven comprendió que podía producir un efecto emocional en los espectadores a través de una actuación. “Supe muy pronto que podía hacer el truco, que podía hacer el truco de magia, que puedo hacerte sentir algo”, afirmó.

Esa idea, según relató, definió su vínculo con el oficio. La notoriedad derivada de películas y series pudo haber ampliado el alcance de su trabajo, pero no modificó el objetivo que había identificado en sus primeros años: lograr que el público se involucrara con una historia y creyera en el personaje durante el tiempo que dura una escena.

Green planteó que el espacio entre la orden de acción y el corte representa el lugar donde se siente más cómodo. Allí, explicó, puede concentrarse en la interpretación sin que la atención recaiga sobre su nombre, su imagen pública o su comportamiento fuera del set.

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