Entretenimiento

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

El artista compartió cómo su pareja Ayda, formada como abogada, valora su estilo particular pese a considerarlo poco convencional en comparación con las personas de su círculo cercano

Robbie Williams reveló en The Sunday Times que su adicción pasó de las drogas a la ropa (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)
Robbie Williams reveló en The Sunday Times que su adicción pasó de las drogas a la ropa (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)
Guardar

Durante una entrevista con The Sunday Times, el cantante británico Robbie Williams habló sobre cómo cambió su estilo y mencionó las prendas que más recuerda. Además, destacó el papel que su esposa tuvo en su forma de vestir.

Mi adicción cambió de las drogas y el alcohol a la ropa, lo que es más saludable y no me meterá en problemas con Ayda”, admitió Williams en declaraciones recogidas por The Sunday Times. El músico, que hace 25 años aseguraba detestar la moda por considerarla “pretenciosa y tonta”, reconoció que hoy se identifica plenamente con ese mundo.

PUBLICIDAD

El artista de Stoke-on-Trent describió su actual estilo como deliberado y consciente, muy alejado del descuido que marcó sus primeros años en solitario. “La moda ahora significa algo para mí. Antes era un accidente; ahora lo hago a propósito”, señaló.

Como ejemplo reciente, citó su actuación en la Copa del Mundo de este verano, donde lució un chándal deportivo adornado con pedrería. “Era muy cómodo y me sentí bien”, dijo.

Robbie Williams dijo que en la Copa del Mundo usó un chándal con pedrería y destacó su comodidad (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Robbie Williams dijo que en la Copa del Mundo usó un chándal con pedrería y destacó su comodidad (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En la actualidad, Williams combina prendas de firmas de lujo con artículos de su propia línea de ropa.

Al momento de la entrevista llevaba sus vaqueros favoritos de diseñador, una camiseta de rugby en rosa y verde de su marca y unos zapatos con ribetes de plástico gris que él mismo bautizó como sus “zapatos inseguros”. “Mido 1,85 m, pero con estos zapatos llego a 1,90 m y me gusta ser más alto. Me siento poderoso”, explicó.

PUBLICIDAD

Vaqueros acampanados y prendas de culto

Entre sus pasiones más arraigadas figuran los vaqueros anchos y de corte acampanado, tendencia que define como propia de los 90 y que defiende con fervor. Williams contó que su esposa lo obligó a deshacerse de todos sus pantalones de esa época cuando el estilo ajustado se impuso en los 2000: “Hubo un período de duelo instantáneo”.

Sin embargo, el regreso de ese corte en los últimos cinco años lo llevó a abastecerse de nuevo. “Si la moda cambia y vuelve a ser entallada, nosotros no cambiamos. Esto es lo que somos”, afirmó.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Segundo tiempo
Williams explicó que hoy combina prendas de lujo con artículos de su propia línea de ropa (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Entre las piezas que conserva como tesoros personales están unos pantalones de bondage en rojo y una camisa de cuadros vichy con cuello alto de un diseñador de culto, que usaba en 1994 para salir de fiesta. “Son una cápsula del tiempo de quién era yo. Esa ropa representa lo mejor de mis años de salidas antes de que todo se desmoronara”, indicó.

Los looks de Glastonbury y los inicios en Take That

Williams también se refirió a su célebre look en el Festival de Glastonbury de 1995, considerado uno de sus momentos más recordados por su imagen. “No sabes que estás haciendo algo icónico en ese momento. Ese conjunto habría sido desechado tres meses después”, reconoció. .

En aquel entonces, los miembros de Take That no contaban con estilistas salvo para los actos oficiales del grupo, y el look cotidiano se reducía a “vaqueros, una camiseta y listo”.

Al rememorar sus inicios con la banda, el músico describió con humor los atuendos de licra, cod-pieces y botas de motero del videoclip Do What U Like, financiados con un presupuesto para comprar en Afflecks Palace, el mítico mercado alternativo de Manchester. “Era una vergüenza durante un tiempo. Ahora solo pienso: qué tiernos éramos”, declaró.

El músico contó que Ayda lo hizo deshacerse de sus pantalones acampanados cuando se impuso la moda ajustada en los 2000 (REUTERS/Temilade Adelaja)
El músico contó que Ayda lo hizo deshacerse de sus pantalones acampanados cuando se impuso la moda ajustada en los 2000 (REUTERS/Temilade Adelaja)

Cuando comenzó a ganar dinero como solista, Williams invirtió en piezas de diseñadores de alto nivel: trajes de corte clásico con pinturas de estilo gótico en los paneles, que todavía conserva guardados. “Eran increíbles”, resumió.

Pijamas sin estrenar y el consejo de Ayda

Sobre su lado más casero, el cantante confesó que posee unos pijamas de lujo que nunca llegó a ponerse por una costumbre arraigada de guardar las mejores prendas “para ocasiones especiales”.

“Si alguien tiene algo colgado esperando la ocasión perfecta, que simplemente lo use”, aconsejó. Su esposa Ayda, que estudió para ser abogada, aprecia su estilo aunque lo encuentra inusual: “Me visto con volumen y a ella le gusta. No me visto como la gente con la que fui a la escuela”, señaló Williams.

Si tuviera que elegir un único atuendo para el resto de su vida, la respuesta fue concisa: camiseta negra, vaqueros negros, botas y un pañuelo colgando al costado.

Temas Relacionados

Robbie WilliamsModaAdiccionesDrogadicciónNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

La joven había suspendido temporalmente su trabajo tras sufrir un accidente que le habría provocado lesiones en el rostro y la mandíbula

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Se trata de “Green Lava”, un documental sobre la vida de un joven italiano con distrofia muscular de Duchenne

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

La película retrocede 24 años antes de la historia de Katniss para mostrar al joven Abernathy en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Los reportes sobre una pastilla adulterada forman parte de una investigación que también analiza a un supuesto proveedor de drogas en California

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Segunda temporada de Harry Potter en HBO: nuevo elenco, co-showrunner y producción acelerada antes del estreno navideño

Diez actores se sumaron a la segunda entrega, que adaptará La cámara secreta, mientras la primera temporada se alista para debutar el 25 de diciembre

Segunda temporada de Harry Potter en HBO: nuevo elenco, co-showrunner y producción acelerada antes del estreno navideño

DEPORTES

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

El gran partido de Cuti Romero en la goleada de Atlético de Madrid: del remate que casi termina en grito al elogio de Simeone

Triple festejo argentino en el WTA 250 de San Pablo: Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska avanzaron a octavos

TELESHOW

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

Martín Fierro de Radio 2026: el partido de despedida de Messi postergó la ceremonia de premiación

El Polaco sorprendió con un cambio de look inspirado en el inicio de su carrera: "¿Volvemos?"

INFOBAE AMÉRICA

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Honduras: embalses de la capital entran en nivel crítico ante reducción de reservas de agua

Oposición pide la renuncia de Rodrigo Chaves tras enfrentamiento con ciudadano durante actos patrios en Costa Rica

La CIDH solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes para nueve presos en Nicaragua

Supuesto cabecilla fue detenido tras la incautación de 168 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana