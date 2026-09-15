Matthew Rhys hace historia en los Emmy: ha ganado dos premios al mejor actor protagonista por ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘La bestia en mí’

Tráiler de serie 'La Maldición De Widow’s Bay' creada por Katie Dippold (Apple TV)

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El actor Matthew Rhys ha ganado dos premios Emmy de interpretación protagonista en la ceremonia celebrada el lunes y ha completado el triplete masculino entre drama, comedia y serie limitada, una combinación que ningún actor había reunido en los 78 años de historia de los galardones.

El intérprete galés se ha impuesto primero como mejor actor protagonista de serie limitada por La bestia en mí, de Netflix, y después como mejor actor protagonista de comedia por La maldición de Widow’s Bay, de Apple TV. Su Emmy de drama por The Americans, obtenido en 2018, completa los tres premios principales de interpretación masculina.

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Rhys es la primera persona que ha obtenido los dos Emmy protagonistas en una misma gala. Antes de él, James Earl Jones ganó en 1991 el premio de protagonista de drama por La pasión de Gabriel y el de reparto en serie limitada por ¿Tierra prometida?, mientras Stockard Channing consiguió dos estatuillas de reparto en 2002 por El ala oeste de la Casa Blanca y La historia de Matthew Shepard.

Un caso único e histórico

La única intérprete que había reunido antes las tres categorías protagonistas, contando a hombres y mujeres, era Barbara Stanwyck, vencedora entre 1961 y 1983. Su primer reconocimiento llegó antes de que los Emmy separasen las carreras de comedia y drama. Claire Danes, compañera de Rhys en La bestia en mí, figura entre las actrices a las que les falta uno de los tres premios.

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La categoría de serie limitada ha deparado el resultado más inesperado de la noche para Rhys. El galés se ha impuesto a Oscar Isaac, candidato por Beef; Riz Ahmed, por Bait; Jason Bateman, por Black Rabbit; y Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein.

En comedia, donde partía como favorito por el peso de La maldición de Widow’s Bay en las nominaciones, ha superado a Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man, Steve Carell por Rooster, Jason Segel por Terapia sin filtro y Martin Short por Solo asesinatos en el edificio. The Pitt ha encabezado las nominaciones de este año con 25 nominaciones, seguida de Hacks, La maldición de Widow’s Bay y Beef.

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El discurso de Rhys tras el Emmy por ‘Widow’s Bay’

Al recoger el premio de comedia, Rhys ha respaldado los elogios que el vencedor del Emmy de reparto Stephen Root había dedicado a Katie Dippold, responsable de la serie. El actor ha dicho que el talento de la creadora “vive realmente en los recovecos de su perturbado cerebro”.

También ha agradecido el trabajo del productor ejecutivo y director Hiro Murai, a quien ha definido como su héroe: “Nos dirigió con mucha belleza y destreza”. Rhys ha mencionado a los ejecutivos de Apple Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, a su agente, a su hermana —presente en la gala— y a “la gran y buena gente de Gales”.

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Matthew Rhys, un alcalde que lucha por su pueblo en 'La maldición de Widow's Bay' (Apple TV)

“Han sido tan decisivos en mi formación como cualquiera. Somos una nación pequeña, pero poderosa. Esto es increíble”, ha afirmado el intérprete. La maldición de Widow’s Bay es una comedia de terror que ganó atención primero entre la crítica y después entre el público durante la pasada primavera.

Rhys encarna a Tom Loftis, el alcalde de una localidad isleña de Nueva Inglaterra que espera que su pueblo no esté encantado cuando empiezan a llegar turistas en masa. La interpretación ha sido reconocida por combinar la comedia física con amplitud emocional.

El actor ha recordado su desconcierto al leer el guion: “¿Qué coño es esto? Nunca había leído nada parecido y, desde luego, nunca había interpretado algo ni remotamente similar”. En su primera reunión por Zoom con Murai, el director le planteó que no harían “una comedia” ni “terror”, sino un mundo real con personajes y pasados reales.

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Matthew Rhys recogiendo el Emmy por su papel en 'La bestia en mí' (Netflix). REUTERS/Mario Anzuoni

El desenlace de la temporada ha llevado a Rhys a abordar algunas de las escenas más dramáticas de su carrera. “Venía de terminar La bestia en mí y pensé: ”Esto parece más intenso que aquello”, ha explicado. “El drama se amplifica y se vuelve mucho más rico como resultado”. Widow’s Bay ha sido renovada por una segunda temporada y ya había obtenido un Emmy para la actriz invitada Betty Gilpin en los Creative Arts Awards.