Bukele, Abinader y Fernández, entre los primeros puestos de mejor imagen de presidentes latinoamericanos

Laura Fernández, Luis Abinader y Nayib Bukele fueron tres mandatarios destacados por su gestión. (Imagen ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nayib Bukele, Luis Abinader y Laura Fernández concentran las posiciones más altas de Centroamérica y el Caribe en el ranking de imagen de presidentes latinoamericanos, según la medición de septiembre de 2026 difundida por CB Global Data, consultora de opinión pública. El mandatario salvadoreño quedó segundo en la clasificación general, el dominicano fue quinto y la presidenta costarricense ocupó el sexto lugar.

El listado, que reunió a 18 figuras políticas de América Latina, estuvo encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 69% de imagen positiva. Bukele la siguió con 66,2%, Abinader alcanzó 50,8% y Fernández obtuvo 49,7%. Los tres resultados ubicaron a El Salvador, República Dominicana y Costa Rica en el grupo de países mejor evaluados del ranking.

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La medición incluye porcentajes de imagen positiva, negativa y respuestas de “no sabe/no contesta”. Las fichas difundidas por la consultora indican que los estudios nacionales se realizaron entre el 7 y el 11 de septiembre.

Bukele, segundo en América Latina y primero de Centroamérica

El Salvador's President Nayib Bukele gestures during the announcement of the expansion of a government scholarship program, in San Salvador, El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registró 66,2% de imagen positiva, 29,9% de negativa y 3,9% de respuestas sin definición. Quedó a 2,8 puntos porcentuales de Sheinbaum y se consolidó como el dirigente centroamericano con mejor puntuación de la nómina.

La encuesta salvadoreña tuvo una muestra de 3.974 casos y un margen de error de 1,6%. El 38,4% de los consultados calificó la imagen del mandatario como “muy buena”, mientras que el 27,8% respondió “buena”. Del lado desfavorable, el 10,3% eligió “mala” y el 19,6%, “muy mala”.

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La comparación consignada en la ficha muestra una variación respecto de agosto, cuando Bukele había alcanzado 68,7% de imagen positiva. El descenso fue de 2,5 puntos, aunque mantuvo el segundo puesto regional.

Abinader, quinto, en el grupo de mayor aprobación

Luis Abinader de República Dominicana cuenta con 50,8% de imagen positiva, 43,8% de imagen negativa y solo 5,4% sin definición. (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se ubicó en el quinto lugar del ranking, con 50,8% de imagen positiva, 43,8% de negativa y 5,4% de respuestas sin definición. Su puntuación fue la segunda más alta entre los mandatarios de los países de Centroamérica y el Caribe incluidos en la clasificación, detrás de Bukele.

El sondeo realizado en República Dominicana abarcó 3.956 casos y tuvo un margen de error de 1,6%. El 19,5% de los encuestados consideró que la imagen del presidente era “muy buena” y el 31,3% la definió como “buena”.

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Las respuestas negativas se repartieron entre 16% de “mala” y 27,8% de “muy mala”. El dato de septiembre representó una mejora frente al 48,1% de imagen positiva que CB Global Data le atribuyó en agosto. Abinader subió 2,7 puntos porcentuales en un mes.

Laura Fernández, sexta, completa el bloque subregional de mejor valoración

Laura Fernández de Costa Rica cuenta con 49,7% de imagen positiva, 45% negativa y 5,3% sin definición. Crédito: Captura de video Presidencia de La República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, alcanzó 49,7% de imagen positiva y quedó sexta entre las 18 figuras incluidas. Registró 45% de opiniones negativas y 5,3% de respuestas de “no sabe/no contesta”.

El estudio costarricense se basó en 3.872 casos, con un margen de error de 1,6%. El 30,9% de los entrevistados calificó la gestión de Fernández como “muy buena”, mientras que el 18,8% respondió “buena”.

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En la evaluación negativa, el 15,9% eligió “mala” y el 29,1%, “muy mala”. La medición de septiembre mostró estabilidad respecto de julio, cuando la presidenta había obtenido 49,8% de imagen positiva. La diferencia fue de apenas 0,1 punto porcentual.

Con Bukele en el segundo lugar, Abinader en el quinto y Fernández en el sexto, Centroamérica y el Caribe reunieron tres dirigentes entre los seis primeros puestos del ranking.

Honduras en el décimo puesto y Panamá con mejora frente a agosto

El presidente Nasry Asfura, de Honduras, cuenta con un 43,2% de proyección positiva, 54,2% negativa y 2,6% sin definición. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue décimo, con 43,2% de imagen positiva, 54,2% de negativa y 2,6% sin definición. Su resultado aumentó 1,6 puntos respecto de agosto, cuando había marcado 41,6%.

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La ficha correspondiente a Honduras señala una muestra de 3.846 casos y un margen de error de 1,6%. El 26,8% de los consultados expresó una valoración “muy buena” y el 16,4%, “buena”. Las opiniones negativas se dividieron entre 30,7% de “mala” y 23,5% de “muy mala”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quedó en el puesto 16, con 32,1% de imagen positiva, 63,4% de negativa y 4,5% de respuestas sin definición. La medición registró una mejora frente a agosto, cuando su imagen favorable fue de 31,4%.

El sondeo panameño reunió 3.886 casos y tuvo un margen de error de 1,6%. Mulino recibió 12,7% de calificaciones “muy buenas” y 19,4% de “buenas”. Las valoraciones negativas sumaron 63,4%, a partir de 18% de respuestas “malas” y 45,4% de “muy malas”.

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José Raúl Mulino, Panamá: 32,1% positiva, 63,4% negativa y 4,5% sin definición. (2026. REUTERS/Aris Martinez/File Photo)

Ortega y Arévalo en la parte baja de la clasificación

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ocupó el puesto 15, con 33,9% de imagen positiva, 63,9% de negativa y 2,2% sin definición. La encuesta se efectuó sobre 3.254 casos, con un margen de error de 1,7%.

El 24,6% calificó su imagen como “muy buena” y el 9,3%, como “buena”. Las respuestas negativas abarcaron 17,5% de “mala” y 46,4% de “muy mala”. Ortega descendió desde el 36% de imagen positiva registrado en agosto, una baja de 2,1 puntos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cerró el ranking con 28,2% de imagen positiva, 67,3% de negativa y 4,5% de respuestas sin definición. La ficha indicó una muestra de 4.016 casos y un margen de error de 1,5%.

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Arévalo obtuvo 11,3% de opiniones “muy buenas” y 16,9% de “buenas”. El 25,4% lo calificó como “malo” y el 41,9%, como “muy malo”. Su puntuación retrocedió desde el 29,5% informado para agosto.

El ranking completo, con Sheinbaum primera y Bukele a menos de tres puntos

Mexico's President Claudia Sheinbaum gestures from the stage on the day she delivers a speech marking her second year in office, in Mexico City, Mexico, September 1, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

El listado de imagen positiva difundido por CB Global Data deja ver que dos presidentes de Sudamérica que tienen poco tiempo ejerciendo sus funciones, ya tienen una alta posición en el listado, ese es el caso de los mandatarios Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, de Perú y Colombia, respectivamente.

El listado quedó integrado de esta manera:

1. Claudia Sheinbaum, México: 69% de imagen positiva, 28,3% negativa y 2,7% sin definición.

2. Nayib Bukele, El Salvador: 66,2% positiva, 29,9% negativa y 3,9% sin definición.

3. A. de la Espriella, Colombia: 53,6% positiva, 41,6% negativa y 4,8% sin definición.

4. Keiko Fujimori, Perú: 52,4% positiva, 45,1% negativa y 2,5% sin definición.

5. Luis Abinader, República Dominicana: 50,8% positiva, 43,8% negativa y 5,4% sin definición.

6. Laura Fernández, Costa Rica: 49,7% positiva, 45% negativa y 5,3% sin definición.

7. Lula da Silva, Brasil: 48,5% positiva, 49,2% negativa y 2,3% sin definición.

8. Daniel Noboa, Ecuador: 47,4% positiva, 47% negativa y 5,6% sin definición.

9. Santiago Peña, Paraguay: 45,5% positiva, 51,2% negativa y 3,3% sin definición.

10. Nasry Asfura, Honduras: 43,2% positiva, 54,2% negativa y 2,6% sin definición.

11. José Antonio Kast, Chile: 42,9% positiva, 52,5% negativa y 4,6% sin definición.

12. Rodrigo Paz, Bolivia: 41,6% positiva, 53,6% negativa y 4,8% sin definición.

13. Yamandú Orsi, Uruguay: 37,7% positiva, 59,1% negativa y 3,2% sin definición.

14. Javier Milei, Argentina: 35,5% positiva, 60,6% negativa y 3,9% sin definición.

15. Daniel Ortega, Nicaragua: 33,9% positiva, 63,9% negativa y 2,2% sin definición.

16. José Raúl Mulino, Panamá: 32,1% positiva, 63,4% negativa y 4,5% sin definición.

17. Delcy Rodríguez, Venezuela: 28,8% positiva, 64,3% negativa y 6,9% sin definición.

18. Bernardo Arévalo, Guatemala: 28,2% positiva, 67,3% negativa y 4,5% sin definición.