Gary Oldman revela la conexión más profunda con su personaje en “Slow Horses”

Tráiler de la quinta temporada de la serie "Slow Horses"

Gary Oldman ha regresado como el cáustico Jackson Lamb para la quinta temporada del thriller de espías inadaptados Slow Horses, aclamada adaptación del libro de Mick Herron, London Rules.

Esta semana, después de haber sido investido caballero por el Príncipe de Gales por sus servicios al teatro y al cine, el actor ganador del Oscar dijo que Lamb es uno de sus papeles favoritos de todos los tiempos. “¿Dónde estaría él en el canon, por así decirlo? Creo que ahí arriba, ya sabes, con La hora más oscura y El topo“, dijo.

Gary Oldman ha interpretado a Lamb —el desaliñado, descarado y aparentemente desinteresado líder del grupo de agentes del MI-5 en el purgatorio de espías de Slough House— desde que Slow Horses debutó en 2022. En la quinta temporada de la serie, surgen sospechas cuando el nerd tecnológico del equipo, Roddy Ho, está saliendo con una mujer glamorosa. Pero cuando Londres es golpeada por una serie de eventos extraños, los Slow Horses detectan una antigua técnica de la agencia para desestabilizar regímenes. “Estamos probando nuestra propia medicina”, explica Oldman.

Gary Oldman posa después de ser nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, el 30 de septiembre de 2025 (Foto: Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Con una sexta temporada ya filmada y la producción de la séptima prevista para comenzar en noviembre, la estrella de 67 años dice que Lamb se ha convertido en el personaje que ha “habitado” de manera más constante y prolongada. Desde el principio, ha asumido un compromiso físico con el aspecto desmejorado de Jackson, incluyendo ganar peso corporal extra y vivir con el “cabello de Lamb”.

Considera que es un “pequeño precio a pagar” para evitar sumar a las “miles de horas” que ha acumulado en la silla del maquillador a lo largo de su carrera. “Así que es por elección propia, en realidad, que tengo que andar por ahí con un corte de pelo terrible y barba desaliñada y luego ir al Castillo de Windsor, conocer al futuro rey, ya sabes, y decir ‘Perdón, me disculpo por todo esto, pero, ya sabes, empiezo a trabajar en un mes’”, dijo, riendo.

—¿Ya se ha acostumbrado a que lo llamen Sir Gary?

— Ahora, es un poco extraño. Conocí a algunos fans... Me dijeron que había algunas personas afuera, y salí y firmé algunos autógrafos y cosas, “Oh, sí, ¿podría firmar como Sir Gary?” Ya sabes, es un poco raro, sí.

—¿Qué es lo que más le gusta de interpretar a Jackson Lamb?

—Me encanta el hecho de que la gente piensa que está como holgazaneando y, sin embargo, en realidad, cuando tiene los ojos cerrados y los pies sobre el escritorio, la mente está trabajando. Eso es lo que me gusta de él. Y es divertido entrar y lanzar esos insultos. No tiene normas sociales en ese sentido, ¿verdad? No sigue las reglas.

Quiero decir, he interpretado, hice de James Gordon en varias películas de Batman. Eso fue durante más de siete años, así que he interpretado a un personaje y he vuelto a un personaje, pero no había tenido la oportunidad de realmente habitar a alguien como Lamb, de manera constante. Le tengo un cariño especial. Realmente, me tiene bastante cautivado.

Gary Oldman destaca el compromiso físico y emocional que implica interpretar a Jackson Lamb en "Slow Horses" (Foto: Apple TV+)

—Y también es un compromiso físico, ¿no? Hablaba de tener que cargar con exceso de peso.

—Bueno, llegas a cierta edad en la que es un poco más difícil quitarlo. Es fácil ponerlo, es más difícil quitarlo. Y tengo barba desaliñada y no hay mucho que pueda hacer con el cabello, aparte de peinarlo hacia arriba, de lo contrario es... Tengo, tengo el cabello de Lamb. Y simplemente, durante los últimos cinco años, he vivido con eso. Al entrar en el programa, he pasado miles de horas en la silla de maquillaje a lo largo de mi carrera. Deben ser miles ya. Y fue una oportunidad para no pasar horas en la silla de maquillaje. Dije, quiero mi propio cabello, ya sabes, no quiero pelucas, no quiero maquillaje.

—La quinta temporada está basada en un libro de 2018. Mick Herron parece tener un don para escribir temas que siguen siendo relevantes. ¿Hubo algún tema en la nueva temporada que le interesara más que los demás?

—Obviamente, el lado más cómico es el hecho de que Ho tiene novia. Cree que tiene novia. Pero esta vez, toda la desestabilización, este grupo de terroristas, estamos probando nuestra propia medicina. Las cosas turbias, un poco nefastas, que estas instituciones hacen, y abusan, sabemos que abusan de su poder, la estrategia de desestabilización que habíamos implementado ahora nos la estaban aplicando a nosotros. Y pensé que era un giro interesante, que nos lo devolvieran.

—Entonces, ‘reglas de Moscú’, ‘reglas de Londres’... ¿Cuáles son las reglas de Gary Oldman?

—Los amigos: elige a tus amigos por su carácter y tus medias por su color.

Fuente: AP