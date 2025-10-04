Cultura

Gary Oldman revela la conexión más profunda con su personaje en “Slow Horses”

El actor británico ganador de un Oscar habla sobre su papel en la exitosa serie de espías. “Me encanta que la gente piense que está holgazaneando pero en realidad, su mente está trabajando”, dice

Por Nicki Finlay

Guardar
Tráiler de la quinta temporada de la serie "Slow Horses"

Gary Oldman ha regresado como el cáustico Jackson Lamb para la quinta temporada del thriller de espías inadaptados Slow Horses, aclamada adaptación del libro de Mick Herron, London Rules.

Esta semana, después de haber sido investido caballero por el Príncipe de Gales por sus servicios al teatro y al cine, el actor ganador del Oscar dijo que Lamb es uno de sus papeles favoritos de todos los tiempos. “¿Dónde estaría él en el canon, por así decirlo? Creo que ahí arriba, ya sabes, con La hora más oscura y El topo“, dijo.

Gary Oldman ha interpretado a Lamb —el desaliñado, descarado y aparentemente desinteresado líder del grupo de agentes del MI-5 en el purgatorio de espías de Slough House— desde que Slow Horses debutó en 2022. En la quinta temporada de la serie, surgen sospechas cuando el nerd tecnológico del equipo, Roddy Ho, está saliendo con una mujer glamorosa. Pero cuando Londres es golpeada por una serie de eventos extraños, los Slow Horses detectan una antigua técnica de la agencia para desestabilizar regímenes. “Estamos probando nuestra propia medicina”, explica Oldman.

Gary Oldman posa después de
Gary Oldman posa después de ser nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, el 30 de septiembre de 2025 (Foto: Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Con una sexta temporada ya filmada y la producción de la séptima prevista para comenzar en noviembre, la estrella de 67 años dice que Lamb se ha convertido en el personaje que ha “habitado” de manera más constante y prolongada. Desde el principio, ha asumido un compromiso físico con el aspecto desmejorado de Jackson, incluyendo ganar peso corporal extra y vivir con el “cabello de Lamb”.

Considera que es un “pequeño precio a pagar” para evitar sumar a las “miles de horas” que ha acumulado en la silla del maquillador a lo largo de su carrera. “Así que es por elección propia, en realidad, que tengo que andar por ahí con un corte de pelo terrible y barba desaliñada y luego ir al Castillo de Windsor, conocer al futuro rey, ya sabes, y decir ‘Perdón, me disculpo por todo esto, pero, ya sabes, empiezo a trabajar en un mes’”, dijo, riendo.

—¿Ya se ha acostumbrado a que lo llamen Sir Gary?

— Ahora, es un poco extraño. Conocí a algunos fans... Me dijeron que había algunas personas afuera, y salí y firmé algunos autógrafos y cosas, “Oh, sí, ¿podría firmar como Sir Gary?” Ya sabes, es un poco raro, sí.

—¿Qué es lo que más le gusta de interpretar a Jackson Lamb?

—Me encanta el hecho de que la gente piensa que está como holgazaneando y, sin embargo, en realidad, cuando tiene los ojos cerrados y los pies sobre el escritorio, la mente está trabajando. Eso es lo que me gusta de él. Y es divertido entrar y lanzar esos insultos. No tiene normas sociales en ese sentido, ¿verdad? No sigue las reglas.

Quiero decir, he interpretado, hice de James Gordon en varias películas de Batman. Eso fue durante más de siete años, así que he interpretado a un personaje y he vuelto a un personaje, pero no había tenido la oportunidad de realmente habitar a alguien como Lamb, de manera constante. Le tengo un cariño especial. Realmente, me tiene bastante cautivado.

Gary Oldman destaca el compromiso
Gary Oldman destaca el compromiso físico y emocional que implica interpretar a Jackson Lamb en "Slow Horses" (Foto: Apple TV+)

—Y también es un compromiso físico, ¿no? Hablaba de tener que cargar con exceso de peso.

—Bueno, llegas a cierta edad en la que es un poco más difícil quitarlo. Es fácil ponerlo, es más difícil quitarlo. Y tengo barba desaliñada y no hay mucho que pueda hacer con el cabello, aparte de peinarlo hacia arriba, de lo contrario es... Tengo, tengo el cabello de Lamb. Y simplemente, durante los últimos cinco años, he vivido con eso. Al entrar en el programa, he pasado miles de horas en la silla de maquillaje a lo largo de mi carrera. Deben ser miles ya. Y fue una oportunidad para no pasar horas en la silla de maquillaje. Dije, quiero mi propio cabello, ya sabes, no quiero pelucas, no quiero maquillaje.

—La quinta temporada está basada en un libro de 2018. Mick Herron parece tener un don para escribir temas que siguen siendo relevantes. ¿Hubo algún tema en la nueva temporada que le interesara más que los demás?

—Obviamente, el lado más cómico es el hecho de que Ho tiene novia. Cree que tiene novia. Pero esta vez, toda la desestabilización, este grupo de terroristas, estamos probando nuestra propia medicina. Las cosas turbias, un poco nefastas, que estas instituciones hacen, y abusan, sabemos que abusan de su poder, la estrategia de desestabilización que habíamos implementado ahora nos la estaban aplicando a nosotros. Y pensé que era un giro interesante, que nos lo devolvieran.

—Entonces, ‘reglas de Moscú’, ‘reglas de Londres’... ¿Cuáles son las reglas de Gary Oldman?

—Los amigos: elige a tus amigos por su carácter y tus medias por su color.

Fuente: AP

Temas Relacionados

Gary OldmanSlow HorsesSeriesStreaming

Últimas Noticias

Rocky Cervini lleva la emoción y la memoria a Roma con su exposición “La trama humana”

La artista presenta en la Casa Argentina una muestra que explora los vínculos a través de figuras fragmentadas, juegos de sombras y una sensibilidad que invita a mirar hacia adentro

Rocky Cervini lleva la emoción

Corrientes y la búsqueda de sentido en una tierra marcada por la memoria familiar

La autora de “Para salvar el latido” reconstruye la concepción de su novela, con el tránsito constante entre dos ciudades, la evocación de lazos de sangre y la transformación del caos en literatura

Corrientes y la búsqueda de

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

El sepulcro del faraón, uno de los más grandes del Valle de los Reyes, recibe visitantes luego de un extenso proceso de conservación apoyado por la UNESCO y expertos internacionales

La tumba de Amenhotep III

Fishel Szlajen publica un libro que pone la ética en el centro del debate sobre inteligencia artificial y biotecnología

El reconocido rabino y bioeticista presenta “Ética y Políticas Públicas: biotecnología, religión, derecho y sociedad”, una obra que explora los dilemas más candentes de la sociedad contemporánea

Fishel Szlajen publica un libro

Semana Negra BA 2025: todas las actividades del sábado 4 de octubre

La presencia de figuras destacadas marca las charlas, mesas de debate y recorridos urbanos en una programación diversa que el festival literario de literatura policial

Semana Negra BA 2025: todas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La breve pausa del Gobierno

La breve pausa del Gobierno a las retenciones al campo desató una ola de exportaciones

Espert reiteró que mantendrá su candidatura: “Agradezco públicamente el apoyo que el presidente me ha brindado”

Qué es la medicina de precisión y cómo está revolucionando los tratamientos contra el cáncer

Quién es el famoso streamer que investiga la Justicia por promocionar casinos ilegales

Habló el policía que detuvo a Pequeño J en Perú y dio detalles del operativo

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu dijo que “en los

Netanyahu dijo que “en los próximos días” espera tener de regreso a todos los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

El magnate Andrej Babis, crítico del apoyo militar a Ucrania, ganó las elecciones parlamentarias en República Checa

Científicos resuelven el misterio de la lluvia solar y abren nuevas claves para predecir el clima espacial

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

TELESHOW
Morena, la hija de Pablo

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo

La tajante respuesta de Marcelo Tinelli sobre su relación con Susana Giménez

De Liniers a Luján: la peregrinación de Carolina Baldini entre amigos y el apoyo incondicional a sus hijos

Las fotos de Luisana Lopilato con Michael Bublé y sus hijos en París: “Un viaje inolvidable”

La Justicia falló a favor del “Negro Onty”, ex participante de Gran Hermano, acusado por abandono de su hijo