Pamela Anderson a los 59: cómo convirtió el Festival de Venecia en otra declaración de estilo sin maquillaje

Pamela Anderson volvió a captar atención en el Festival de Cine de Venecia durante la difusión de Place to Be, la película de Kornél Mundruczó. (REUTERS/Yara Nardi)

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Pamela Anderson volvió a captar atención en el Festival de Cine de Venecia con un peinado de gran volumen que reforzó una transformación estética y personal que la actriz viene exhibiendo en sus últimas apariciones públicas. La intérprete canadoestadounidense, de 59 años, se presentó en la ciudad italiana durante la difusión de Place to Be, la película de Kornél Mundruczó en la que comparte elenco con Taika Waititi y Ellen Burstyn.

En el photocall previo a la rueda de prensa, Pamela Anderson apareció con un vestido azul pastel de líneas vaporosas, mangas abiertas, escote en V y estampado de limones.

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Sin embargo, buena parte de la atención se concentró en su cabello: una media melena rubia trabajada con volumen en la zona central, movimiento y flequillo lateral, en una elección que remitió a peinados vinculados con la primera mitad del siglo XX y con la etapa clásica de Hollywood.

El paso por Venecia se sumó a una serie de cambios visibles en su estilo durante 2026

Pamela Anderson presentó en Venecia un peinado de gran volumen que reforzó la transformación estética y personal que exhibe en sus últimas apariciones públicas. (REUTERS/Yves Herman)

La aparición en Venecia no fue un hecho aislado dentro de su recorrido reciente. La actriz ya había mostrado variaciones en su peinado y en su imagen general en otras citas de 2026, entre ellas la Semana de la Moda de Nueva York y los Globos de Oro, en una secuencia de presentaciones que consolidó una estética más contenida.

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En ese marco, el long bob en capas, el volumen moderado y un acabado menos intervenido se convirtieron en rasgos repetidos de su imagen actual. Los expertos vincularon esa decisión con una idea de sencillez que Anderson viene sosteniendo en sus apariciones ante cámaras y alfombras rojas.

La aparición de Pamela Anderson en Venecia se sumó a los cambios de imagen que mostró en 2026 en la Semana de la Moda de Nueva York y en los Globos de Oro. (REUTERS/Yara Nardi)

Esa construcción pública quedó explicitada en entrevistas y apariciones que la actriz dio en los últimos meses. Según publicó Infobae a partir de una entrevista con Vanity Fair España, Pamela Anderson explicó que decidió mostrarse sin maquillaje como parte de un proceso de mayor libertad personal y confianza. “Quiero ser yo misma, con o sin cosméticos”, afirmó. En la misma línea, sostuvo que “nuestras diferencias nos hacen hermosas”.

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Durante una presentación vinculada a Sonsie, la firma de belleza inclusiva y sostenible que cofundó en Nueva York, Anderson señaló además que existe una presión cultural en torno a la imagen femenina y planteó su intención de alejarse de esos mandatos. En ese contexto, explicó que sentirse segura al salir de casa sin maquillaje fue una práctica construida con el tiempo y ligada a su bienestar personal.

Pamela Anderson explicó que dejó el maquillaje como parte de una búsqueda de libertad personal, autenticidad y confianza en su imagen.

La Semana de la Moda de París mostró otro capítulo de esa transformación

Esa postura también quedó reflejada en otra aparición pública de alto perfil. Tal como se contó en una nota anterior de Infobae, en la Semana de la Moda de París la actriz se presentó sin maquillaje y con una modificación notoria en el cabello, al dejar atrás su rubio habitual para adoptar un corte bob en tono cobrizo con flequillo texturizado.

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La nota señaló que esa imagen se integró a una etapa de su trayectoria asociada con la autenticidad, la sencillez y la naturalidad. En ese mismo texto se recordó además una declaración previa de Anderson a People, donde explicó que su alejamiento del maquillaje tomó forma después de la muerte de su maquilladora Alexis Vogel. “Sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”, dijo, según esa publicación.

Pamela Anderson is seen leaving her hotel on October 2, 2025 during Paris Fashion Week in Paris, France. (Photo by: zz/KGC-102/320/4412/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

Su imagen reciente combinó cambios estéticos con un discurso público sobre autoaceptación

En distintas intervenciones públicas, Pamela Anderson insistió en que esta etapa de su vida está ligada a una relación más directa con su propia imagen. La actriz sostuvo que mostrarse de manera más natural implicó revisar expectativas externas y apoyarse en entornos que valoraran su honestidad personal.

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Ese enfoque también apareció asociado a la actividad de Sonsie, proyecto con el que buscó ampliar un mensaje orientado al cuidado personal y la confianza. Según esa misma fuente, Anderson definió ese proceso como algo que va más allá del aspecto físico y que se vincula con la posibilidad de sentirse segura de sí misma a cualquier edad.

Pamela Anderson reivindica su nueva etapa en un año especial (Portada People)

Place to Be llevó esa narrativa a una nueva exposición internacional en Italia

La presentación de Place to Be volvió a ubicar a Anderson en un escenario internacional donde su trabajo como actriz convivió con una atención sostenida sobre su imagen pública. En Venecia, esa lectura se reforzó con un peinado de mayor volumen y con una puesta visual alineada con la línea estética que viene desarrollando en el último tiempo.

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Así, la aparición en el Festival de Cine de Venecia funcionó como una nueva expresión de esa construcción pública basada en la naturalidad, una definición que la actriz ya había expuesto tanto en entrevistas como en otros eventos de moda y cine celebrados en Nueva York, París e Italia.