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Receta de salsa fileto, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, esta preparación permite obtener en apenas 25 minutos un acompañamiento versátil para pastas, ñoquis o pizzas

Un plato con fideos tagliatelle, salsa de tomate, láminas de queso y pan, junto a un vaso de vino tinto sobre un mantel de lino.
La salsa fileto se elabora con pocos ingredientes y combina tomate, cebolla, ajo, laurel y albahaca fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la mayoría de los hogares argentinos, hay una salsa que nunca falta a la hora de acompañar pastas: la salsa fileto. Basta con sentir ese aroma a tomate fresco y albahaca para que la cocina se llene de recuerdos de domingos en familia y el clásico ritual de mojar el pan en la olla.

La salsa fileto es la elección favorita para quienes buscan una solución rápida, económica y sabrosa. Se prepara en minutos y logra que cualquier plato de fideos, ñoquis o pizza gane en sabor y color. Es típica de las mesas argentinas, tanto en almuerzos cotidianos como en reuniones improvisadas.

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Receta de salsa fileto

La salsa fileto es una salsa de tomate liviana, hecha a base de tomates, cebolla y ajo, perfumada con hojas de laurel y albahaca fresca. No lleva carnes ni lácteos y su textura es fluida, ideal para napar pastas o usar como base para pizzas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Tomates perita, ajo pelado, cebolla picada, albahaca fresca y aceite de oliva sobre una mesa de madera junto a un cuchillo.
El tiempo de preparación de la salsa fileto se divide en 5 minutos de preparación y 20 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 kg de tomate perita fresco o 1 lata grande de tomate triturado (800 g)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • 5 hojas de albahaca fresca (o 1 cucharadita seca)
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer salsa fileto, paso a paso

  1. Pelar y picar la cebolla y el ajo bien chiquitos.
  2. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente, evitando que se queme.
  3. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto, solo hasta que largue su aroma (consejo: el ajo no debe dorarse, para evitar amargor).
  4. Incorporar el tomate (fresco pelado y picado, o el triturado en lata), el laurel y el azúcar. Mezclar bien.
  5. Cocinar a fuego medio, destapado, durante 15 a 20 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y tome color.
  6. Retirar el laurel, agregar la albahaca y salpimentar a gusto. Apagar el fuego y dejar reposar 2 minutos antes de servir.
  7. Si se quiere una salsa más lisa, se puede procesar o mixear antes de agregar la albahaca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Sartén de hierro sobre fuego con salsa de tomate hirviendo, hojas de albahaca y una cuchara de madera que remueve el contenido.
La receta de salsa fileto permite preparar en 25 minutos una salsa de tomate para pastas, ñoquis o pizzas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes para pasta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, la salsa fileto se conserva hasta 4 días. Se puede freezar hasta 3 meses; para usar, descongelar en la heladera y recalentar a fuego suave.

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