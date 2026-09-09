Receta de salsa fileto, rápida y fácil

En la mayoría de los hogares argentinos, hay una salsa que nunca falta a la hora de acompañar pastas: la salsa fileto. Basta con sentir ese aroma a tomate fresco y albahaca para que la cocina se llene de recuerdos de domingos en familia y el clásico ritual de mojar el pan en la olla.
La salsa fileto es la elección favorita para quienes buscan una solución rápida, económica y sabrosa. Se prepara en minutos y logra que cualquier plato de fideos, ñoquis o pizza gane en sabor y color. Es típica de las mesas argentinas, tanto en almuerzos cotidianos como en reuniones improvisadas.
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Receta de salsa fileto
La salsa fileto es una salsa de tomate liviana, hecha a base de tomates, cebolla y ajo, perfumada con hojas de laurel y albahaca fresca. No lleva carnes ni lácteos y su textura es fluida, ideal para napar pastas o usar como base para pizzas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de tomate perita fresco o 1 lata grande de tomate triturado (800 g)
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 hoja de laurel
- 5 hojas de albahaca fresca (o 1 cucharadita seca)
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer salsa fileto, paso a paso
- Pelar y picar la cebolla y el ajo bien chiquitos.
- En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente, evitando que se queme.
- Agregar el ajo y cocinar 1 minuto, solo hasta que largue su aroma (consejo: el ajo no debe dorarse, para evitar amargor).
- Incorporar el tomate (fresco pelado y picado, o el triturado en lata), el laurel y el azúcar. Mezclar bien.
- Cocinar a fuego medio, destapado, durante 15 a 20 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y tome color.
- Retirar el laurel, agregar la albahaca y salpimentar a gusto. Apagar el fuego y dejar reposar 2 minutos antes de servir.
- Si se quiere una salsa más lisa, se puede procesar o mixear antes de agregar la albahaca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes para pasta.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dentro de un recipiente hermético, la salsa fileto se conserva hasta 4 días. Se puede freezar hasta 3 meses; para usar, descongelar en la heladera y recalentar a fuego suave.
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