¿Colgar las bananas o dejarlas en el frutero? La recomendación de expertos para evitar que se pongan feas

Los expertos recomiendan colgar las bananas para mejorar su conservación y retrasar su deterioro en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bananas suelen tener un recorrido breve en la cocina doméstica. Pasan de estar firmes y amarillas a mostrar manchas marrones y una textura blanda en pocos días, un cambio que muchas veces obliga a consumirlas rápido o a destinarlas a otras preparaciones. Bajo este panorama, la forma de guardarlas adquiere un peso mayor del que parece y explica por qué conviven prácticas tan distintas como dejarlas sobre la mesada, ponerlas en un frutero, colgarlas o llevarlas a la heladera.

Esa variedad de hábitos responde a un rasgo propio de la fruta: siguen madurando después de ser cosechadas y liberan etileno, una hormona vegetal que acelera ese proceso. De acuerdo con The New York Times, controlar cómo circula ese gas, evitar golpes y prestar atención a la temperatura puede hacer una diferencia concreta en su conservación y ayudar a retrasar el deterioro.

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En ese contexto, guardar las bananas colgadas dejó de ser solo una forma práctica de ordenarlas o exhibirlas. Especialistas señalaron que esa posición puede favorecer la ventilación alrededor del racimo, reducir la exposición al etileno que emite la propia fruta y también evitar magulladuras que aceleran la maduración. La recomendación no elimina el proceso natural, pero sí aparece como una de las estrategias más repetidas para extender unos días la frescura.

Colgarlas mejora la ventilación y reduce el impacto de los golpes

Colgar las bananas favorece la ventilación del racimo y permite que el etileno se disperse mejor que en un frutero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación principal gira en torno al etileno, el gas que las bananas liberan durante la maduración. Según el periódico neoyorquino, ese compuesto funciona en una especie de ciclo de retroalimentación: a medida que la fruta madura, produce más gas, y esa mayor presencia acelera todavía más el proceso.

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En ese punto, la circulación de aire se vuelve relevante. Daniel Barabino, director de operaciones de Top Banana, explicó al diario estadounidense que colgarlas deja más espacio para que el compuesto se disperse que si la fruta permanece apoyada en el fondo de un frutero.

La posición también ayuda a evitar otro factor que acelera el deterioro: los golpes. Barabino indicó que las magulladuras pueden desencadenar una reacción de daño en la fruta y aumentar la liberación de etileno. Ese proceso no siempre se ve de inmediato en la cáscara, pero sí puede afectar el interior y volver la pulpa más blanda antes de tiempo. En ese sentido, mantener el racimo suspendido reduce la presión y el roce que suelen darse cuando las bananas quedan apoyadas sobre una superficie o debajo de otras frutas.

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Las magulladuras y los golpes en las bananas aumentan la liberación de etileno y ablandan la pulpa antes de tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la revista especializada en gastronomía The Takeout señaló que el colgado favorece una maduración más uniforme y disminuye el oscurecimiento prematuro asociado a la presión sobre la cáscara. También advirtió que conviene mantener las bananas lejos del sol directo y de fuentes de calor, porque la temperatura elevada acelera el mismo proceso que se intenta ralentizar.

Otro punto mencionado es el tallo o corona del racimo, una zona clave en la emisión de gas. James Giovannoni, biólogo molecular de plantas del Instituto Boyce Thompson de la Universidad de Cornell, explicó a The New York Times que envolver esa parte con film puede ayudar a retener el etileno y moderar su efecto sobre el resto de la fruta.

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Alternativas para guardar las bananas en la cocina

Además de colgarlas, hay otras formas de conservación que pueden resultar útiles según el estado de madurez. Una de las más mencionadas es envolver los tallos con film plástico o papel de aluminio. Reader’s Digest, a partir de consultas con el especialista en ciencias alimentarias Ed McCormick y la científica culinaria Jessica Gavin, indicó que ese método puede reducir la señal de maduración y aportar entre uno y dos días adicionales antes de que alcance un punto avanzado.

Separar las bananas del racimo mejora la ventilación y reduce la concentración de etileno alrededor de cada pieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra práctica habitual es separar las bananas del racimo. Tanto Reader’s Digest como la revista culinaria Southern Living mencionaron que esa decisión puede mejorar la ventilación y reducir la concentración de etileno alrededor de cada pieza. Separar la fruta y envolver cada tallo por separado aparece como una combinación que puede reforzar el efecto buscado.

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La heladera ocupa un lugar más ambiguo entre las recomendaciones. Giovannoni mencionó a The New York Times que, al ser frutas tropicales, no toleran bien las bajas temperaturas, porque el frío puede oxidar la cáscara y, con el tiempo, afectar la pulpa. En esa línea, Barabino señaló que la franja ideal de conservación se ubica entre 13 °C y 24 °C, es decir, en un rango cercano a la temperatura ambiente.

Sin embargo, otras fuentes introducen un matiz. Southern Living y The Takeout coincidieron en que cuando están completamente maduras, sí pueden pasar a la heladera para extender su vida útil algunos días más. En ese escenario, la cáscara puede oscurecerse, pero la pulpa se mantiene en mejor estado durante un tiempo adicional. La advertencia central es no refrigerarlas demasiado pronto: si todavía están verdes, el frío puede alterar su maduración y hacer que no evolucionen de manera adecuada después.

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También hay acuerdo en evitar recipientes cerrados o la cercanía con otras frutas que emiten etileno, como manzanas, peras, melones, tomates o aguacates. Según Southern Living y The Takeout, compartir espacio con esos alimentos puede acelerar el oscurecimiento. La combinación de ventilación, distancia respecto de otras frutas y cuidado en la manipulación surge así como el criterio común entre las distintas estrategias para conservarlas mejor durante la semana.