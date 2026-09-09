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Hailey Bieber encendió la noche de Los Ángeles: el regreso del vestido lencero con el sello retro de los años 90

La modelo y empresaria optó por un diseño de Roberto Cavalli en estampado felino y encaje marfil. La elección reafirma la influencia de las prendas de tirantes finos en el circuito urbano contemporáneo

Hailey Bieber
Hailey Bieber recupera el vestido lencero con animal print como una pieza central de la estética noventera (2026 Backgrid/The Grosby Group)
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Un paseo nocturno por las calles de Los Ángeles bastó para que Hailey Bieber reactivara una de las fórmulas más visibles del guardarropa contemporáneo: el vestido lencero con animal print. La empresaria apostó por una silueta de referencia directa a los años 90, una década que reaparece con frecuencia en sus elecciones estilísticas y en el circuito de celebridades.

La pieza central del look fue un diseño de Roberto Cavalli. La prenda, caracterizada por breteles finos y un corte a la altura de la rodilla, incluyó detalles de encaje marfil en el escote y el ruedo. Para completar el conjunto, Bieber sumó unas sandalias de Manolo Blahnik y una cartera marrón de The Row, elecciones que aportaron un contrapunto sobrio a la carga visual del estampado.

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El estilismo reafirma el retorno continuo de la estética noventera, un terreno donde las líneas lenceras de corte limpio y las texturas felinas vuelven a ocupar la escena nocturna del circuito urbano.

Hailey Bieber
La empresaria completa el conjunto con unas sandalias de Manolo Blahnik en tonos oscuros (2026 Backgrid/The Grosby Group)

La combinación se completó con una cartera de lujo en color chocolate y sandalias en la misma gama, una decisión que mantuvo una línea cromática sobria dentro de un conjunto marcado por el estampado. El contraste entre la textura lencera y los accesorios estructurados definió el eje principal del estilismo.

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Los accesorios reforzaron la lectura retro del conjunto

Hailey Bieber
Hailey Bieber mantiene una línea sofisticada en su elección de vestuario (Backgrid/The Grosby Group)

Además del vestido y la cartera, sumó anteojos ovalados de aire vintage, un tobillo con cadena dorada y aros de diamantes. La elección de esas piezas consolidó una imagen vinculada a códigos retro, con referencias directas a la estética nocturna que dominó parte de la moda urbana en la década de 1990.

Otro detalle que acompañó el conjunto fue un colgante adherido al bolso, vinculado a uno de los productos de su marca de belleza.

Ese accesorio funcionó como un guiño a Rhode dentro de un look de salida, una práctica que la modelo y empresaria ya repitió en otras apariciones públicas.

Justin y Hailey Bieber
Hailey Bieber convierte los complementos en elementos centrales de sus estilismos (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

La elección no quedó aislada dentro de su guardarropa reciente. En meses anteriores, Bieber ya había recurrido a vestidos lenceros en otros tonos, también combinados con accesorios de perfil minimalista y referencias al lujo discreto.

La repetición de esa silueta confirma la continuidad del slip dress como pieza de calle y no solo como prenda asociada al universo íntimo.

En este caso, el animal print desplazó a los tonos lisos y llevó el foco hacia una lectura más marcada del revival noventero. La cartera marrón, de líneas depuradas, equilibró ese efecto y sostuvo una composición donde el vestido concentró el protagonismo visual.

El estilismo de Hailey Bieber

Su estilo combina piezas de diseñadores reconocidos con elementos de uso cotidiano (Instagram: @haileybieber)
Su estilo combina piezas de diseñadores reconocidos con elementos de uso cotidiano (Instagram: @haileybieber)

El estilo de Hailey Bieber combina minimalismo, sensualidad y referencias de las décadas de 1990 y 2000. En las imágenes utiliza prendas ajustadas, tirantes finos, encaje, transparencias y colores intensos como el amarillo, el rosa, el verde lima y el azul.

Sus looks alternan entre lo urbano y lo sofisticado. Combina tops de satén y encaje con pantalones negros amplios, sandalias, gafas estrechas, bolsos grandes y auriculares, creando una mezcla entre moda de noche y vestimenta cotidiana.

Hailey Bieber deslumbró con un vestido negro de encaje y tacones altos en la fiesta de Hollywood.
Bieber consolida una imagen vinculada a la moda urbana y las tendencias internacionales (Instagram/Hailey Bieber)

En sus vestidos, la lencería se convierte en parte visible del conjunto mediante tejidos transparentes, mallas y detalles de encaje.

También utiliza vestidos ceñidos y de colores llamativos, como el verde lima, que concentra toda la atención en la silueta. Para eventos de gala, incorpora prendas más escénicas, como una pieza dorada acompañada de una capa azul translúcida que aporta volumen y movimiento.

Hailey Bieber se destaca por un estilo sofisticado y contemporáneo (REUTERS/Danny Moloshok)
Hailey Bieber se destaca por un estilo sofisticado y contemporáneo (REUTERS/Danny Moloshok)

Los accesorios suelen ser discretos, mientras que el cabello y el maquillaje se adaptan a cada propuesta: recogido y pulido para los eventos formales, y suelto y con volumen para los estilismos más relajados.

En conjunto, su estilo se basa en destacar una prenda principal y equilibrarla con elementos sencillos, contrastes de color y una combinación de texturas.

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