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“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

La actriz reveló en una entrevista junto al elenco de la secuela cómo vivió el rechazo inicial hacia la película, marcada por el cuestionamiento constante al protagonismo femenino de la historia

Sandra Bullock afirmó que la recepción inicial de Practical Magic la entristeció y definió la gira de prensa de 1998 como un camino accidentado

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Sandra Bullock confesó que la recepción inicial de Practical Magic le generó tristeza, y describió la gira de prensa de 1998 como un “camino accidentado” marcado por el cuestionamiento constante al protagonismo femenino de la película.

El regreso a los cines llega en un momento personal de la actriz que define como el primero de calma real: tres años después de la muerte de su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, a quien cuidó en secreto durante su enfermedad.

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La actriz, de 62 años, hizo las declaraciones sobre la gira original en una entrevista concedida a Entertainment Weekly junto al reparto de Practical Magic 2, la secuela prevista para el 10 de septiembre. En cuanto al duelo, habló por primera vez de forma pública en el podcast SmartLess de SiriusXM, publicado el 17 de agosto de 2026.

La promoción de Practical Magic estuvo marcada por preguntas reiteradas sobre el protagonismo femenino de la película original - REUTERS/Mario Anzuoni
La promoción de Practical Magic estuvo marcada por preguntas reiteradas sobre el protagonismo femenino de la película original - REUTERS/Mario Anzuoni

La cinta de 1998 sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens —dos brujas herederas de una larga estirpe de mujeres con poderes mágicos— cuyos amantes están condenados a morir a causa de una maldición familiar. Pese a que el elenco respondía directamente a la trama, la pregunta sobre la presencia mayoritaria de mujeres se repitió a lo largo de toda la promoción.

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“Sabíamos lo que estábamos creando y por qué lo estábamos creando. La respuesta no fue la misma que ahora”, señaló Bullock en la entrevista. La actriz aclaró que no experimentó vergüenza, pero sí una sensación de desánimo ante la recepción: “Me entristeció la forma en que fue recibido inicialmente”, admitió.

Con el tiempo, Practical Magic logró forjarse un lugar como clásico de culto, impulsada en buena medida por las comunidades de fans en internet. Bullock atribuyó ese giro a la capacidad de las redes sociales para conectar a espectadoras que habían encontrado en la película un referente de sororidad.

Practical Magic
Practical Magic se convirtió con el tiempo en un clásico de culto por el impulso de comunidades de fans en internet y por su vínculo con la sororidad - (Warner Bros.)

“Cuando la tendencia alcanzó su punto álgido entre quienes debían descubrirla, y estos pudieron reunirse y comunicarse a través de las redes sociales, todos se encontraron, y no nos dimos cuenta de lo grande que era esa audiencia”, recordó.

Su coprotagonista Nicole Kidman, de 59 años, coincidió en que el respaldo colectivo de los fans fue determinante. “Fue como una oleada de sororidad que decía: ‘No, esta es nuestra película. La vemos una y otra vez, y tenéis que hacerla’”, compartió Kidman en la misma entrevista.

La actriz australiana también explicó el impulso detrás de la secuela. Según contó, el entusiasmo de personas cercanas a ella que son fanáticas declaradas de la película original fue una señal difícil de ignorar.

Practical Magic 2 se estrenará el 10 de septiembre y Bullock habló de la secuela en una entrevista con Entertainment Weekly junto al reparto - REUTERS/Mario Anzuoni
Practical Magic 2 se estrenará el 10 de septiembre y Bullock habló de la secuela en una entrevista con Entertainment Weekly junto al reparto - REUTERS/Mario Anzuoni

“Tengo una compañera de trabajo que es una superfan, así que siempre estaba pendiente. Conozco a mucha gente que son superfans, y eso fue muy bonito porque conocen hasta el último detalle”, dijo Kidman.

La saga literaria que originó la historia arranca en el siglo XVII y cierra en el presente

Antes de que la película existiera, la familia Owens ya tenía miles de lectores. La novela Magia práctica, publicada en 1995 por la escritora estadounidense Alice Hoffman, llegó a las librerías tres años antes de que el director Griffin Dunne la llevara al cine. Era el undécimo libro de una autora que llevaba casi dos décadas publicando ficción.

La historia de los Owens tiene sus raíces en el siglo XVII, en un pueblo rural de Inglaterra, donde nace Maria Owens, la matriarca de un linaje marcado por la magia y la desgracia amorosa. Cuando el hombre que la quiere, la abandona, la sigue hasta Salem, Massachusetts, y allí desata la maldición que pesará sobre todas las mujeres de su familia: los hombres que amen morirán. Esa historia de origen es el núcleo de Lecciones de magia (2020), una de las dos precuelas de la serie y el punto de entrada más recomendado para quienes se acercan por primera vez al universo de Hoffman.

Practical Magic 2
El libro de la magia práctica, publicado en 2021, reúne a tres generaciones de la familia Owens y sirve de base para la secuela cinematográfica Practical Magic 2 - (Warner Bros.)

La novela original se centra en las hermanas Sally y Gillian, quienes, tras la muerte de sus padres, van a vivir con sus tías Franny y Jet en un pueblo de Massachusetts. La segunda precuela, Las reglas de la magia (2017), retrocede varias décadas para contar la infancia de esas mismas tías, ambientada en la Nueva York de los años 60. Hoffman la publicó más de 20 años después de la primera entrega, lo que convirtió su aparición en un acontecimiento para los lectores de la saga.

El cierre llegó con El libro de la magia práctica (2021), la única secuela propiamente dicha de la serie. Ambientada en el presente, reúne por primera vez a tres generaciones de la familia Owens en un viaje desde Massachusetts hasta París, Londres y el pueblo inglés donde todo comenzó, con el propósito de romper la maldición antes de que sea demasiado tarde. Es justamente esa novela la que sirve de base para la secuela cinematográfica.

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