Policía de Costa Rica detuvo a cuatro sospechosos vinculados a bandas panameñas en la frontera sur

Un agente de policía de Costa Rica, con uniforme azul oscuro, escolta a un sospechoso esposado, llevando su brazo hacia una patrulla policial visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de Costa Rica detuvieron a 4 hombres presuntamente vinculados con estructuras criminales panameñas que intentaron entrar al país por el puesto fronterizo sur. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los sospechosos tendrían nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al sicariato.

El operativo se produjo el sábado tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar a los individuos antes de su ingreso al territorio costarricense. Los detenidos fueron identificados por sus apellidos como Gutiérrez, Jiménez, Santoya y González.

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El Ministerio de Seguridad Pública indicó que los 4 hombres estarían relacionados con grupos conocidos como Los Terroristas de San Miguelito y Los Terroristas de Puerto Armuelles, dos estructuras criminales que operan en Panamá, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

La captura involucró a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la Policía de Fronteras y la Policía Profesional de Migración. Las instituciones coordinaron el procedimiento en la zona limítrofe para impedir que los sospechosos avanzaran dentro del país.

Foto de archivo. Agentes de policía montan guardia durante una operación de seguridad en un barrio, en un contexto de creciente violencia relacionada con las drogas en San José, Costa Rica, el 9 de julio de 2026. REUTERS/Mayela López

Los detenidos serán entregados a las autoridades de Panamá

El viceministro de Gobernación, Omer Badilla, afirmó que la alerta surgió de información de inteligencia sobre la posible llegada de personas ligadas a redes delictivas panameñas.

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“Los ahora detenidos intentaron ingresar al país este sábado por vía terrestre, en el puesto fronterizo sur. Esta información de inteligencia permitió identificar que estas personas estarían vinculadas con estructuras criminales panameñas relacionadas con actividades de narcotráfico y sicariato”, sostuvo Badilla, según recogió EFE.

El Ministerio de Seguridad Pública no informó las nacionalidades de los capturados. Medios de Costa Rica señalaron que se trataría de ciudadanos panameños, aunque esa versión no fue confirmada de forma oficial en el comunicado gubernamental.

Las autoridades costarricenses iniciarán las coordinaciones con sus pares de Panamá para trasladar a los detenidos a ese país y evitar que permanezcan en territorio costarricense.

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Badilla señaló que la actuación forma parte de una política de control migratorio y seguridad basada en el intercambio de información, la coordinación entre organismos nacionales y la cooperación con otros países de la región.

“Costa Rica mantiene una política de control migratorio y de seguridad firme, basada en la inteligencia, coordinación interinstitucional y cooperación internacional, para impedir que personas vinculadas con estructuras criminales utilicen nuestro territorio”, expresó el funcionario.

Las autoridades de seguridad costarricenses participan en la mayor operación policial jamás realizada en el país para desmantelar un cártel local. Más de 1.500 agentes llevaron a cabo 97 redadas a nivel nacional, arrestaron a 41 personas e incautaron cerca de 22 millones de dólares en bienes, según la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), en Cahuita, Limón, Costa Rica, el 23 de junio de 2026. REUTERS/Stringer

Las autoridades alertan por el uso de Costa Rica como ruta del narcotráfico

El arresto ocurre en un contexto de preocupación de las autoridades por el avance de organizaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas. Según el Gobierno costarricense, el país es utilizado como un punto de recepción y almacenamiento de cargamentos procedentes de Suramérica.

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Parte de esa droga es enviada después hacia Estados Unidos y Europa, sobre todo a través de contenedores marítimos. La ubicación geográfica de Costa Rica y su conexión comercial por los puertos del Caribe y el Pacífico la han convertido en una ruta bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

En los últimos años, el país también registró un aumento de los homicidios relacionados con disputas entre organizaciones narcotraficantes. Las autoridades atribuyen al narcotráfico más del 60% de esos crímenes.

Las autoridades costarricenses exhiben los paquetes de cocaína y marihuana decomisados a bordo de la lancha “ANGEL DEL PACIFICO”. Crédito: MSP

Las fuerzas de seguridad han informado sobre la desarticulación de diversas organizaciones y la captura de varios de sus líderes. Entre ellas figura el Cartel del Caribe, señalado por las autoridades como la primera estructura local de narcotráfico establecida en Costa Rica.

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La entrega de los 4 detenidos dependerá ahora de las gestiones que las autoridades costarricenses realicen con Panamá, mientras continúa la investigación sobre sus presuntos vínculos con las bandas criminales identificadas.