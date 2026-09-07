Presidencia de Costa Rica sostiene que el presupuesto nacional es una “camisa de fuerza” por tener el 93% comprometido

El Gobierno de Costa Rica dice que el 93% del presupuesto ya está comprometido y descarta más impuestos y deuda (Captura de video: cadena dominical de la Presidencia)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que el presupuesto del Estado funciona como “una verdadera camisa de fuerza”, debido a que el 93% de los recursos ya tiene destinos definidos y el Gobierno solo dispone libremente del 7%.

En una cadena informativa difundida este domingo, Fernández defendió la formulación del presupuesto y descartó que su administración recurra a aumentos de impuestos o a un mayor endeudamiento. “Yo no voy a garrotear a la gente de mi pueblo exigiéndole más impuestos o endeudándola más”, sostuvo.

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El mensaje oficial vinculó las restricciones fiscales con decisiones tomadas por la anterior Asamblea Legislativa que, según el Gobierno, redujeron ingresos mediante rebajas en marchamos, exoneraciones para empresas y cambios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Fernández aseguró que esas medidas implicaron 373 mil millones de colones menos (822.970.788 dólares estadounidenses) para las finanzas públicas. Para ilustrar la situación, comparó el presupuesto con un vaso de agua que se planeó distribuir, pero que llegó con menos recursos disponibles.

La Administración de Laura Fernández presentó un plan de ajuste que prioriza infraestructura, seguridad, educación y asistencia social, en un contexto de limitada flexibilidad fiscal y de rechazo oficial a financiar erogaciones con endeudamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ejecutivo prevé una baja del 3% en el gasto

La Administración de Fernández indicó que el proyecto presupuestario contempla una reducción del 3% en el gasto, junto con un incremento de más del 2% en los ingresos estatales.

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La cadena también destacó que los recursos públicos sostienen servicios y obras como escuelas, hospitales, seguridad, carreteras y otras inversiones de infraestructura. El Gobierno planteó que la limitación de fondos obliga a definir prioridades dentro de un presupuesto con escaso margen de maniobra.

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, afirmó que el Ejecutivo no financiará el gasto mediante deuda. “Se acabaron las fiestas financiadas con deuda. Basta ya de tarjetazos de parte del Estado”, expresó durante la intervención.

Chaves cuestionó las políticas fiscales de administraciones anteriores y señaló a los gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Acción Ciudadana (PAC). Según dijo, esas gestiones optaron por “gastar recursos” sin prever cómo se cubrirían posteriormente esas erogaciones.

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El Ejecutivo atribuye a medidas de la anterior Asamblea una caída de 373 mil millones de colones en ingresos (Captura de video: cadena dominical de la Presidencia)

Carreteras, seguridad, educación y asistencia social concentran las prioridades

El ministro, además, detalló que el presupuesto prevé 734 mil millones de colones (USD $1.617.387.892) para carreteras, escuelas, colegios y clínicas, además de 924 mil millones de colones para seguridad (USD $2.037.288.000).

También mencionó una asignación de 2,7 billones de colones (USD $5.952.897.080) para educación y de 2,5 billones de colones (USD 5.511.950.000) para programas de protección de las personas más necesitadas.

Chaves sostuvo que el Gobierno revisará exoneraciones, instituciones públicas, pensiones de lujo y salarios estatales. En ese sentido, mencionó remuneraciones en entidades como la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.

“El presupuesto no es de quienes queramos quedar bien. Este es un presupuesto de quienes queremos que Costa Rica esté bien”, afirmó el titular de Hacienda.

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La presidenta Laura Fernández descarta subir impuestos o aumentar el endeudamiento para financiar el gasto (Captura de video: cadena dominical de la Presidencia)

La discusión legislativa del presupuesto para 2027 deberá definir si las prioridades anunciadas por el Ejecutivo se mantienen, se modifican o reciben nuevas asignaciones durante el trámite parlamentario. Mientras, el organismo espera el incremento de plazas en el rubro de seguridad.