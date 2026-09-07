La feria de arte ArPA desembarca en Buenos Aires, “enfocada en atraer coleccionistas regionales” (Pero Dutra)

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La feria de arte ArPa eligió Buenos Aires para su primera edición internacional, que se realizará del 16 al 20 de septiembre en la Casa Victoria Ocampo, con una convocatoria que reunirá a 16 galerías argentinas y dos brasileñas junto a artistas, coleccionistas y referentes de la región.

Fundada en San Pablo en 2022 por Camilla Barella, ArPa surgió con el objetivo de replantear el formato tradicional de las ferias de en lugar de grandes stands con decenas de obras para proponer una experiencia boutique en la que cada galería presenta proyectos concebidos como pequeñas exposiciones, para favorecer un vínculo más cercano entre el público, las obras y sus creadores. Ese también será el modelo porteño, aunque a menor escala.

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En diálogo con Infobae Cultura, Flavia Masetto, directora de la edición argentina, dijo que el proyecto busca dar “un respiro de cashflow” a un sector que necesita “un momentum de ventas” con el objetivo de consolidar a la ciudad como un “polo de la escena artística latinoamericana a partir de este encuentro en un espacio histórico”.

Masetto vinculó la creación de ArPA con una necesidad que, según dijo, también surgía desde Meridiano, la cámara argentina de galerías: sumar otra instancia de mercado para las ventas privadas.

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“Las casas de subastas saben muy bien cómo generar ese momentum, por eso no les está yendo nada mal este año, pero a las galerías les cuesta mucho poner junto a todo el mundo”, señaló.

La directora sostuvo que el objetivo inmediato no es simbólico ni institucional, sino comercial: “Lo que más queremos es generar ventas”, afirmó al describir el primer resultado que espera de esta edición. La apuesta, agregó, es “que el flujo de coleccionistas y público permita que realmente se concreten operaciones para las galerías participantes”.

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En ese sentido, Masetto resaltó que la feria está pensada menos como un gran mercado y más como una plataforma de lectura concentrada de obras y artistas. Cada galería, explicó, puede presentar hasta dos proyectos o dos artistas, con un “formato orientado tanto al coleccionista experimentado como al nuevo comprador que suele sentirse abrumado en ferias de escala mayor”.

"Aparecido", 1984, acrílico en ladrillo hueco de Luis Frangella (COSMOCOSA) y "La niña Ocampo", de Verónica Gómez (COTT)

El desembarco de la feria, además, es parte de un proceso de consolidación que ya comenzó del otro lado de la frontera: ya en las ediciones 2025 y 2026 participaron 20 artistas argentinos y 8 galerías nacionales, una presencia que fortaleció una red de intercambio que ahora suma una nueva instancia.

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Así, participarán Calvaresi, con obras de Luis Ouvrard y Daniel Leber; MAMAN Fine Art, con Guillermo Kuitca y Norberto Gómez; Rolf Art + Del Infinito; Vasari, con Kazuya Sakai y María Simón; Almeida & Dale, con Paulo Pasta; MC Galería, con Edgardo Giménez y Cynthia Cohen; Constitución + La Mala, con Ana Won y Cervio Martini; Cott, con Verónica Gómez; Al Sur, con Jaques Bedel y Samanta Abugauchl; Hache, con Santiago García Sáenz; Nora Fisch + Pasto con Alfredo Londaibere, Déborah Pruden y Federico Cantini; Isla Flotante + Cosmocosa, con Pablo Accinelli y Luis Frangella; Otto, con Daniel Stroomer.

Como parte de la propuesta, el Jardín de Esculturas contará con la participación de Coral Gallery, que exhibirá obras de Roberto Vivo, y Galería María Casado, con esculturas de Federico Lanzi.

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De la lectura de los artistas que cada espacio se puede leer una tendencia a mostrar a aquellos que tienen mayor proyección internacional o a los que han llevado a ferias del exterior.

Casa Victoria Ocampo, sede de ArPa

La elección de la sede, la Casa Victoria Ocampo, diseñada por Alejandro Bustillo e inaugurada en 1929 y actual sede del Fondo Nacional de las Artes, respondió a diferentes factores.

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Más allá de que el espacio fue concebido para “abrirse al cruce de ideas, la creación y las expresiones artísticas”, como reza la gacetilla, la casa se adecua a la búsqueda de escala y, por otro lado, su localización en Barrio Parque, cercana a instituciones como el MNBA y el Malba, le otorgan una facilidad de acceso para los visitantes que lleguen del extranjero.

Masetto relató que incicialmente evaluaron replicar en Buenos Aires el formato de San Pablo, con 60 galerías, algo que hubiera sido “como otra arteba”, pero que para este primer pasó les pareció más adecuado la decisión de achicar esa ambición inicial y proponer una feria más contenida.

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“La feria se diseñó para activar ventas privadas en un mercado donde las galerías tienen dificultades para concentrar compradores. El proyecto se armó en tres meses, con fondos propios y después de mover la fecha original para no superponerse con arteba, se decidió una primera edición más pequeña, con menos galerías brasileñas de las previstas, pero con una estrategia enfocada en atraer coleccionistas regionales”, explicó.

Detalle de "Felices por siempre", de Samanta Abugauch (Al Sur) y "Caín y Abel en La Pampa", 1997-1998, de Santiago García Sáen (HACHE)

Masetto reveló que el primer plan contemplaba el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), en la misma zona de influencia, frente a Plaza Francia, ya que por sus dimensiones “resultaba comparable al que usa ArPa en Brasil”, aunque sostuvo que si bien le gustaría que el formato actual continúe “por lo menos mínimo dos o tres años” antes de evaluar una expansión, si la demanda se sostiene, “habrá que pensar cómo incorporar a las galerías que quedaron afuera”.

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Otro punto estratégico en la elección del calendario es que se desarrollará en la misma semana de las celebraciones por los 25 años del Malba, que reunirá coleccionistas, mecenas y directores institucionales de diferentes partes del mundo.

Al realizarse en simultáneo a ArtRio, solo llegarán dos galerías desde el país vecino, Almeida & Dale y Martins & Monteiro, que poseen la infraestructura para poder participar de ambos eventos.

La organizadora remarcó, de todos modos, sí se espera una presencia fuerte de coleccionistas brasileños y de otros países de la región, ya que enviaron invitaciones a Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, además de un esquema de hospitalidad en hoteles para parte de los invitados internacionales.

Flavia Masetto, directora de la edición argentina de ArPa

“Hay como una admiración” de Brasil por la cultura argentina, afirmó Masetto, al describir el trasfondo conceptual del proyecto: “El arte brasileño desarrolló en los últimos 15 años una expansión internacional sostenida y una experiencia de mercado que nos interesa acercar a los artistas argentinos”, comentó.

Volviendo a la sede, la casa de Victoria Ocampo también tiene sus limitaciones, más allá de lo espacial, ya que es un Monumento Histórico Nacional y, por ende, no se puede intervenir su estructura.

Para esto, se presentó un proyecto con un estudio de arquitectura especializado en estructuras dentro de edificios patrimoniales, una condición necesaria porque, según detalló, ya que “no puede hacerse nada que altere de forma directa la construcción”.

Camilla Barella, fundadora y directora de ArPa

Así, la feria ocupará toda la planta baja, el primer piso y también la habitación de Victoria Ocampo. Masetto anticipó que el interior deberá adaptarse a las necesidades expositivas: se tapará parte de las ventanas y la casa no conservará su uso habitual durante los días del evento.

La habitación, por su parte, tendrá un tratamiento especial. Allí, dijo, no se podrá intervenir con paneles, por lo que dos arquitectas de Archaeon prepararán una instalación de diseño del siglo XX en diálogo con Victoria Ocampo y con la vanguardia cultural que impulsó. “La idea allí es resaltar la figura de Victoria, que empezó a armar estos puentes culturales con América Latina”, señaló.

*ArPa Buenos Aires, abierta al público del 18 al 20 de septiembre (los días 16 y 17 son exclusivos para coleccionistas), en la Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831. De 12 a 19 hs. Entrada gratuita.