Guatemala

Reaparece en la política hijo de excandidato presidencial de Guatemala condenado por narcotráfico en Estados Unidos

Mario Estrada Ruano se mostró con Comunidad Elefante en Jalapa y aún no se confirmó qué cargo buscará en las próximas elecciones

La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Mario Estrada Ruano reapareció en la política con Comunidad Elefante tras su paso por la UCN. (Redes Sociales)
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Cambiando el tradicional círculo de colores que caracterizaba al histórico partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada Ruano reapareció, pero ahora vestido de amarillo con la agrupación Comunidad Elefante, de Hugo Peña.

Estrada Ruano, quien había desaparecido de la palestra electoral luego de la captura y posterior condena de su padre en Estados Unidos, participó en el Desfile Hípico de Jalapa acompañando la “Cuadra Estrada” junto con “los elefantes”.

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La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Mario Estrada Ruano participó en el Desfile Hípico de Jalapa. (Redes Sociales)

Sin embargo, medios locales ya habían publicado fotografías suyas acompañado de otros políticos de la UCN, entre ellos Manuel Franco Morataya, quien anteriormente había anunciado su adhesión a Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y el exalcalde Rafael Alfredo Sandoval Cabrera, recordado por conducir en aparente estado de ebriedad el año pasado.

La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Mario Estrada Ruano junto al exalcalde de Jalapa, Alfredo Sandoval “Maicillo” y Manolo Morataya. (Redes Sociales)

Aunque no se ha confirmado oficialmente qué puesto de elección popular buscaría Estrada Ruano, pero en la localidad se habla que se estaría postulando para Alcalde de Jalapa.

¿Quién es “Marito” Estrada?

Mario Estrada Ruano, conocido como “Marito”, es hijo del narcotraficante confeso Mario Estrada Orellana, eterno candidato presidencial por la UCN.

En 2020, Estrada fue condenado en Estados Unidos a 180 meses de cárcel, luego de declararse culpable de conspirar para llevar cocaína hacia ese país.

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Pero no fue lo único. Su detención la realizaron agentes de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), en una operación encubierta que se desarrollo en Miami, Florida, donde el excandidato creía que estaba reunido con líderes del cartel de Sinaloa quienes le darían financiamiento para su campaña política.

La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Mario Estrada Orellana fue capturado en Estados Unidos tras asistir a una reunión de la DEA, quienes se hacían pasar por integrantes del Cartel de Sinaloa. (Redes Sociales)

A cambio del dinero, Estrada les permitiría el trasiego de la droga por el país sin dificultades, en caso él llegara a ser electo como Presidente.

Quería sicarios para asesinar a sus rivales

En el informe público que, en su momento, compartieron las autoridades estadounidenses, revelaron que además del financiamiento, Estrada quería “sicarios” para “asesinar a sus rivales políticos”.

Más tarde se reveló que el excandidato político, presuntamente, quería acabar con la vida de la exfiscal General Thelma Aldana, ya que, a su criterio, se había convertido en un “problema”.

La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Las autoridades de Estados Unidos revelaron que Mario Estrada pidió sicarios para asesinar a sus rivales políticos, entre ellos Thelma Aldana. (Redes Sociales)

Luego Aldana reveló que otros de los exfiscales que estaban en la mira de Estrada eran Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Óscar Shaad, exfiscal contra los Delitos Electorales.

Estrada Ruano salió en defensa de su padre y aseguró que “fue engañado por la DEA”. Durante meses sostuvo la inocencia de su progenitor, pero después durante el proceso emitió un comunicado en el que afirmó que se “revelarían nombres” de otros candidatos que estarían relacionados con el narcortráfico. Al final, Estrada fue condenado.

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La DEA capturó a Mario Estrada en una operación encubierta en Miami cuando buscaba financiamiento de supuestos líderes del cartel de Sinaloa. (Redes Sociales)

También enfrentó proceso

Estrada Ruano también es político. Impulsado por su padre y por la extinta UCN, a sus 22 años fue diputado en el Congreso por el Listado Nacional en el período de 2012 a 2015. Luego, en las elecciones de 2015 fue electo como Alcalde de Jalapa, donde han mantenido un poderío electoral.

Sin embargo, en marzo de 2023 fue enviado a juicio por el Juzgado Séptimo Pluripersonal, por orden de la Sala Tercera de Apelaciones.

La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Mario Estrada Ruano participó en el Desfile Hípico de Jalapa junto a la Cuadra Estrada y la agrupación Comunidad Elefante. (Redes Sociales)

La denuncia contra Estrada Ruano se centraba en la falta de acciones por parte de la Municipalidad de jalapa en el tratamiento y funcionamiento del rastro municipal, el cual no tenía los cuidados necesarios y contaminaba los ríos con la sangre de los animales destazados.

La UCN y sus vínculos con el narcotráfico

Desde 2009 Estado Unidos tenía puestos los ojos en el partido político UCN. Cables filtrados por WikiLeaks y un informe financiero sugieren una supuesta relación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) con el crimen organizado.

En los informes del 4 de noviembre de 2009, el entonces embajador de EE. UU. en Guatemala, James Derham, afirmó que “hay varios diputados en el Congreso que tenían relación con traficantes de droga” y que estaba compuesto por “un pequeño partido de cinco diputados” al referirse a la UCN. Los cables WikiLeaks fueron filtrados en el 2011.

La UCN fue cancelada en 2022 por el TSE por anomalías en el financiamiento electoral y sus vínculos con el narcotráfico quedaron bajo escrutinio desde 2009.
Mario Estrada Ruano fue diputado del Congreso entre 2012 y 2015 y luego fue electo alcalde de Jalapa en las elecciones de 2015. (Redes Sociales)

Luego de una larga lucha en los tribunales, el partido político UCN fue cancelado definitivamente en 2022 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por incumplir a las normas de financiamiento electoral, tras comprobar anomalías y fondos sin documentos ni soporte en los períodos 2014 y 2015.

Ahora, Estrada Ruano buscó un nuevo vehículo electoral con Comunidad Elefante, agrupación que ha sido señalada por medios guatemaltecos de “reciclar políticos” señalados de diferentes delitos y corrupción.

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