Guatemala

Accidentes de tránsito dejan varios heridos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala

Los Bomberos Municipales reportaron al menos tres percances viales con personas lesionadas, entre ellas dos adultos mayores, y tras la atención prehospitalaria los afectados fueron llevados a centros asistenciales mientras avanzan las pericias

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
Tres accidentes de tránsito en la Ciudad de Guatemala dejaron varios heridos y movilizaron a los Bomberos Municipales. (Bomberos Municipales)
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Al menos tres accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejaron a varias personas heridas, incluyendo a dos adultos mayores. Todos fueron trasladados de emergencia a centros hospitalarios.

Uno de los incidentes se registró sobre la 14 calle de la zona 9, en dirección hacia el Bulevar Liberación, donde tres vehículos se vieron involucrados.

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Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Municipales atendieron a tres personas que presentaban golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo como consecuencia del accidente.

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
Las personas heridas en el accidente de la zona 9 fueron estabilizadas y trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. (Bomberos Municipales)

Tras ser estabilizadas en el lugar, las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, por lo que autoridades se encuentran realizando las pericias correspondientes para establecer lo sucedido.

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
Las autoridades realizan pericias para determinar las causas del accidente de tránsito ocurrido en la 14 calle de la zona 9. (Bomberos Municipales)

Adultos mayores heridos

Otro accidente de tránsito ocurrió en la 14 Avenida y 10a. Calle, zona 11, también de la Ciudad de Guatemala. En este, dos adultos mayores resultaron con golpes y sufrieron una crisis nerviosa.

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El evento también fue atendido por Bomberos Municipales, quienes detallaron que los afectados presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, pero luego de ser evaluados, ambos manifestaron encontrarse bien y expresaron su decisión de permanecer en el lugar para solventar la situación relacionada con el incidente.

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
Dos adultos mayores resultaron heridos en un accidente de tránsito en la 14 Avenida y 10a. Calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

Mientras que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) quedaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Vehículo volcado

Un vehículo quedó volcado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito, esta vez en el carril auxiliar ubicado en la 2a. Calle y Avenida Reforma de la zona 10, de la ciudad capital.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes evaluaron a los conductores de ambos vehículos. Tras la atención prehospitalaria, ambos manifestaron encontrarse bien y no requerir traslado a un centro asistencial. No obstante, una de ellas fue trasladada debido a la condición de sus heridas.

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
Un vehículo volcó en la 2a. Calle y Avenida Reforma de la zona 10, donde Emetra utilizó una grúa para retirarlo. (Bomberos Municipales)

Mientras que el director de comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, informó que fue necesaria la utilización de una grúa para retirar el vehículo volcado.

Fallece en accidente de tránsito

En horas de la madrugada de este domingo 6 de septiembre, un hombre de aproximadamente 25 años años falleció, tras sufrir un accidente de tránsito en la 10a. Avenida y 23 calle, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Paramédicos de Bomberos Municipales atendieron la emergencia y localizaron al hombre tirado en la cinta asfáltica. Tras realizar la evaluación correspondiente determinaron que ya no presentaba signos vitales, debido a politraumatismo.

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
Un hombre murió en un accidente de motocicleta en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

La víctima se conducía en una motocicleta que quedó a pocos metros de su cuerpo. Hasta ahora se desconocen las causas del percance.

Regresaba de trabajar

Otro percance se registró en horas de la noche del sábado 5 de septiembre, cuando una mujer que regresaba de su jornada laboral y viajaba en su motocicleta falleció tras impactar contra un vehículo particular.

El hecho ocurrió sobre la calzada Asiole, en Amatitlán, en el km 26 de la ruta al Pacífico. La víctima fue identificada por sus familiares como Katherine Johana Lima Morales.

Varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejan muertos y heridos.
La motorista, Katherine Johana Lima Morales, falleció en Amatitlán tras un choque en la ruta al Pacífico. (Bomberos Municipales)

Según versiones preliminares, un vehículo placas P-416JXF en el que se desplazaban varios jóvenes, quienes según testigos, se habrían conducido en estado de ebriedad y se cruzaron hacia el carril contrario conduciéndose contra la vía y arrollando a la víctima.

No obstante, fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para iniciar las pesquisas correspondientes.

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