Accidentes de tránsito dejan varios heridos en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala

Al menos tres accidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala dejaron a varias personas heridas, incluyendo a dos adultos mayores. Todos fueron trasladados de emergencia a centros hospitalarios.
Uno de los incidentes se registró sobre la 14 calle de la zona 9, en dirección hacia el Bulevar Liberación, donde tres vehículos se vieron involucrados.
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Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Municipales atendieron a tres personas que presentaban golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo como consecuencia del accidente.
Tras ser estabilizadas en el lugar, las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, por lo que autoridades se encuentran realizando las pericias correspondientes para establecer lo sucedido.
Adultos mayores heridos
Otro accidente de tránsito ocurrió en la 14 Avenida y 10a. Calle, zona 11, también de la Ciudad de Guatemala. En este, dos adultos mayores resultaron con golpes y sufrieron una crisis nerviosa.
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El evento también fue atendido por Bomberos Municipales, quienes detallaron que los afectados presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, pero luego de ser evaluados, ambos manifestaron encontrarse bien y expresaron su decisión de permanecer en el lugar para solventar la situación relacionada con el incidente.
Mientras que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) quedaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Vehículo volcado
Un vehículo quedó volcado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito, esta vez en el carril auxiliar ubicado en la 2a. Calle y Avenida Reforma de la zona 10, de la ciudad capital.
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Al lugar acudieron paramédicos, quienes evaluaron a los conductores de ambos vehículos. Tras la atención prehospitalaria, ambos manifestaron encontrarse bien y no requerir traslado a un centro asistencial. No obstante, una de ellas fue trasladada debido a la condición de sus heridas.
Mientras que el director de comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, informó que fue necesaria la utilización de una grúa para retirar el vehículo volcado.
Fallece en accidente de tránsito
En horas de la madrugada de este domingo 6 de septiembre, un hombre de aproximadamente 25 años años falleció, tras sufrir un accidente de tránsito en la 10a. Avenida y 23 calle, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
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Paramédicos de Bomberos Municipales atendieron la emergencia y localizaron al hombre tirado en la cinta asfáltica. Tras realizar la evaluación correspondiente determinaron que ya no presentaba signos vitales, debido a politraumatismo.
La víctima se conducía en una motocicleta que quedó a pocos metros de su cuerpo. Hasta ahora se desconocen las causas del percance.
Regresaba de trabajar
Otro percance se registró en horas de la noche del sábado 5 de septiembre, cuando una mujer que regresaba de su jornada laboral y viajaba en su motocicleta falleció tras impactar contra un vehículo particular.
El hecho ocurrió sobre la calzada Asiole, en Amatitlán, en el km 26 de la ruta al Pacífico. La víctima fue identificada por sus familiares como Katherine Johana Lima Morales.
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Según versiones preliminares, un vehículo placas P-416JXF en el que se desplazaban varios jóvenes, quienes según testigos, se habrían conducido en estado de ebriedad y se cruzaron hacia el carril contrario conduciéndose contra la vía y arrollando a la víctima.
No obstante, fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para iniciar las pesquisas correspondientes.
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