Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras la confirmación de dos nuevos casos

Dos nuevos feminicidios en Cuba elevaron a 47 los crímenes machistas reportados en el año, según registros de Alas Tensas. (Foto cortesía Estudio Garcés).

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La confirmación de dos nuevos feminicidios en Cuba elevó a 47 el número de crímenes machistas reportados en lo que va del año, de acuerdo con datos compilados por EFE a partir de los registros de la plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT).

Los casos corresponden a Yadelaine Roque Torres, de 25 años, asesinada en Santiago de Cuba, y Bertha Veitia López, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Nuevitas, Camagüey. La organización informó que mantiene abiertas investigaciones sobre otras alertas de posibles feminicidios e intentos de asesinato por motivos de género.

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La plataforma independiente Alas Tensas confirmó que los dos crímenes se produjeron en circunstancias distintas, aunque ambos se incorporaron a su registro de violencia contra las mujeres. Según los datos reunidos por EFE, el conteo de la organización llegó a 47 feminicidios reportados durante este año.

Yadelaine Roque Torres, conocida como Yade, murió el 4 de agosto en La Caoba, una localidad rural situada cerca de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba.

La información divulgada por AT señala que la joven fue atacada frente a la puerta de su casa por su expareja. El hombre se había fugado de una prisión antes del hecho, según el reporte de la organización.

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Alas Tensas confirmó el asesinato de Yadelaine Roque Torres, de 25 años, ocurrido el 4 de agosto en La Caoba, Santiago de Cuba. (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM/ ARCHIVO)

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) indicó, con base en fuentes comunitarias, que el agresor se suicidó después del asesinato.

La hija de Roque Torres, de aproximadamente cinco años y nacida de una relación anterior, presenció el crimen contra su madre, según relataron las activistas.

El cuerpo de Bertha Veitia López fue hallado en un sembrado de plátanos

El segundo caso informado por Alas Tensas fue el de Bertha Veitia López, una trabajadora del hospital local de Nuevitas, en Camagüey. La mujer tenía 64 años.

El hecho ocurrió el 26 de agosto y, de acuerdo con el informe, el presunto agresor era una persona conocida de la víctima.

El cuerpo de Veitia López fue encontrado en un sembrado de plátanos. La organización sostuvo que las condiciones del hallazgo “muestran una gran crueldad y misoginia”.

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El supuesto agresor permanece bajo custodia policial, según la información incluida en el reporte de la plataforma feminista.

La organización señaló que el aumento de la violencia en Cuba también ha sido advertido por observatorios que siguen este problema. AT expresó preocupación y tristeza por los hechos registrados.

Alas Tensas investiga alertas de posibles crímenes machistas

Además de los casos confirmados, Alas Tensas indicó que investiga doce posibles feminicidios alertados en 2025. La organización también analiza cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.

Alas Tensas investiga doce posibles feminicidios en 2025, además de cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El observatorio agregó que recibió alertas sobre 15 posibles crímenes machistas y 20 posibles intentos durante 2026. Esos expedientes aún se encuentran bajo investigación de la entidad independiente.

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La plataforma había advertido sobre el incremento de los feminicidios en Cuba durante la primera mitad del año. Entre mayo y junio, su registro incorporó 17 casos.

En siete de esos hechos, los presuntos victimarios tenían antecedentes de violencia, de acuerdo con el registro citado por la agencia.

Alas Tensas planteó que la crisis económica y energética que atraviesa Cuba puede contribuir a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

La organización también denunció la persistencia de formas extremas de violencia contra las mujeres en la isla. Según su evaluación, una parte de los feminicidios ocurre dentro de relaciones formales y otra se produce tras la ruptura del vínculo con una expareja.

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La plataforma afirmó que varios de esos ataques presentan altos niveles de brutalidad. La entidad ha insistido en la necesidad de visibilizar los casos y seguir su evolución.

El Código Penal cubano no tipifica el feminicidio como delito

Cuba no contempla el feminicidio como una figura penal específica dentro de su Código Penal. Los medios estatales, además, rara vez informan sobre estos casos, según el texto recopilado por EFE.

Cuba no tipifica el feminicidio en su Código Penal, aunque el Gobierno informó que los tribunales identificaron 49 mujeres asesinadas por razones de género el año pasado. (crédito Pexels)

El Gobierno cubano ha declarado una política de “tolerancia cero” frente a la violencia machista. Las autoridades también confirmaron que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género en los juicios realizados durante el año pasado.

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Ese registro oficial incluye asesinatos cometidos por parejas, exparejas u otras personas. La cifra fue comunicada por el Gobierno en referencia a causas judiciales tramitadas el año anterior.

De acuerdo con la recopilación elaborada por la agencia a partir de los registros de las ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 feminicidios.