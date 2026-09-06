Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

La Policía Nacional de Honduras no estableció el motivo del ataque ni identificó a los responsables del triple crimen de El Porvenir.

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La violencia contra las mujeres volvió a dejar una jornada marcada por la muerte en Honduras. En las últimas horas, al menos cinco mujeres fueron asesinadas en hechos registrados en diferentes puntos del país, entre ellos un triple crimen ocurrido en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

El caso que más conmoción generó ocurrió en el barrio Las Acacias, donde tres mujeres fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda. Las víctimas habrían sido atacadas durante la noche del sábado y sus cuerpos fueron descubiertos hasta hoy.

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De acuerdo con los primeros informes, las tres mujeres presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontradas muy cerca una de otra dentro de la casa. Una de ellas habría quedado en posición hincada.

Hasta el momento, las autoridades no establecieron el motivo del ataque ni identificaron a los responsables. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y avanzar en la identificación de las víctimas.

Dos de las mujeres fueron reconocidas preliminarmente con los nombres de Yaneth y Karla, mientras que la identidad de la tercera víctima todavía no había sido establecida oficialmente.

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La información conocida hasta ahora señala que una de las mujeres alquilaba la vivienda donde ocurrió el crimen. Las otras dos habrían llegado al sector durante el fin de semana para visitar a personas privadas de libertad recluidas en el centro penitenciario de Siria, ubicado en esa zona de Francisco Morazán.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, explicó que la hipótesis preliminar es que las mujeres llegaron el sábado al sector para realizar visitas en el establecimiento penitenciario y luego permanecieron en la vivienda durante la noche.

Los investigadores intentan ahora reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar qué ocurrió dentro de la casa antes y durante el ataque.

Los otros dos casos

Mientras el caso de El Porvenir comenzaba a ser investigado, otros dos asesinatos de mujeres eran informados en diferentes zonas del país.

En Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca, una mujer fue atacada presuntamente por su esposo mientras descansaba en una hamaca dentro de su vivienda.

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Según los primeros informes, el hombre habría llegado al lugar y le habría disparado. La víctima fue trasladada al Hospital General del Sur, pero murió cuando era ingresada al área de emergencia.

Las autoridades policiales indicaron que el supuesto responsable ya habría sido identificado y que se mantiene una búsqueda para localizarlo. El comisionado de la Policía José Anariba confirmó que se trabaja para dar con su paradero.

El tercer escenario de violencia se ubicó en La Ceiba, Atlántida, donde una mujer de 28 años murió tras ser atacada con arma de fuego en las cercanías del parqueo del Paseo de los Ceibeños.

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En La Ceiba, Atlántida, Kimberly Dayana Murillo Almendares, de 28 años, fue asesinada con arma de fuego cerca del Paseo de los Ceibeños y el caso sigue bajo investigación.

La víctima fue identificada preliminarmente como Kimberly Dayana Murillo Almendares. Según los primeros informes, la joven se encontraba compartiendo con una amiga en la orilla de la playa cuando un hombre se habría acercado y la habría amenazado con un arma de fuego.

Ante la situación, Murillo habría intentado escapar corriendo, pero el ataque terminó con su vida.

Las líneas de investigación

Los tres hechos son investigados de manera independiente y, hasta ahora, no existe información que permita establecer que los asesinatos estén relacionados entre sí. Ocurrieron en un corto período y se suman a la preocupación por la violencia que continúa afectando a las mujeres en diferentes regiones de Honduras.

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Las víctimas del triple asesinato en Honduras presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontradas dentro de la casa, muy cerca una de otra.

El triple crimen de El Porvenir concentra particularmente la atención debido a que tres mujeres fueron asesinadas dentro de un mismo inmueble. La Policía deberá determinar si fueron sorprendidas por los atacantes, si conocían a quienes ingresaron a la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al ataque.

El caso de Monjarás mantiene como principal línea la presunta participación de la pareja de la víctima, quien, según la información preliminar, habría escapado después del ataque. En La Ceiba, las autoridades buscan establecer la identidad del hombre que habría abordado a la joven en la zona de playa.

Por el momento, las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades no establecieron una conexión entre los cinco asesinatos. La prioridad en las próximas horas será avanzar en la identificación de las víctimas, recopilar pruebas y ubicar a los sospechosos en aquellos casos donde ya existen líneas de investigación.

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