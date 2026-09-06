Un hombre sufrió una descompensación jugando al fútbol en Córdoba y falleció al llegar al hospital

Un hombre de 43 años se descompensó durante un partido de fútbol amateur en un club deportivo de Villa de Soto, en el noroeste de Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 43 años se descompensó mientras disputaba un partido de fútbol amateur en un club deportivo local este domingo en Villa de Soto, en el noroeste de la provincia de Córdoba. Recibió asistencia en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, pero los médicos constataron su fallecimiento al momento del ingreso.

El episodio comenzó durante el transcurso del encuentro recreativo, cuando el hombre manifestó fuertes dolores en el pecho. Ante la situación, el partido fue interrumpido de inmediato. Una paramédica que se encontraba en las instalaciones del club acudió al lugar y le realizó las primeras maniobras de auxilio mientras se esperaba la llegada del servicio de emergencias, según informó la Policía de Córdoba.

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Minutos después, el personal del servicio de emergencias tomó a cargo al paciente y dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Municipal de Villa de Soto. Una vez en el nosocomio, los profesionales de la salud determinaron su fallecimiento. Hasta el momento, las causas que desencadenaron la descompensación no fueron informadas oficialmente.

La intervención de la paramédica del club fue un factor destacado por las fuentes consultadas, dado que permitió que el hombre recibiera atención hasta la llegada del equipo médico. Con todo, el desenlace no pudo evitarse pese a los esfuerzos desplegados tanto en el predio como en el centro de salud.

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La Policía de Córdoba intervino en el caso y abrió una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. Las autoridades trabajan para establecer qué factores pudieron haber provocado el episodio, en el marco de un proceso que, según las fuentes oficiales, sigue su curso habitual para este tipo de situaciones.

El comunicado que expresa las condolencias por el fallecimiento de Gerardo Manghi

Este caso no es un hecho aislado. Durante la última semana se produjeron otros dos fallecimientos de la misma naturaleza. El más reciente se produjo en la mañana de este domingo en un partido del torneo de veteranos de fútbol en Rodeo, departamento sanjuanino de Iglesia, terminó en tragedia cuando Gerardo Manghi murió tras descompensarse en pleno encuentro y ser trasladado al hospital local.

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El hombre, conocido en el ambiente futbolístico como el “Gringo del Mate”, sufrió el episodio durante el segundo tiempo del cruce que disputaba su equipo, Bajo Colola, en la cancha de Los Coloraditos.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Cuyo y otros medios locales, el hecho se produjo ayer mientras se jugaba la segunda fecha del Torneo de Veteranos “Homenaje a Rodolfo Morales”. Manghi participaba del partido entre Bajo Colola y Bella Vista FC cuando se descompensó y cayó dentro del campo de juego.

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Jugadores de ambos equipos y personas que estaban en el predio intentaron asistirlo en los primeros minutos, mientras esperaban la llegada de una ambulancia. Tras la asistencia inicial, Manghi fue llevado al hospital Tomás Perón de Rodeo. Allí, el personal de guardia realizó maniobras de reanimación, aunque el cuadro no pudo revertirse y se confirmó el fallecimiento.

El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación

El otro caso, se produjo el miércoles por la noche en Rosario, cuando un hombre de 37 años murió luego de sufrir una descompensación mientras compartía una bebida con un amigo, apenas terminado un partido de fútbol al que había asistido junto a su hermano menor. La víctima, identificada como Matías G., recibió maniobras de reanimación en plena vía pública, pero no logró sobrevivir.

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El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación. Según la versión preliminar difundida por fuentes oficiales, el hombre se descompensó en la calle, y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar para intentar reanimarlo con maniobras de RCP. Pese a la intervención médica, no pudieron evitar el deceso.

Horas antes, Matías G. y su hermano Agustín G., de 25 años, habían ido a jugar al fútbol juntos. Al terminar el partido, cada uno tomó un rumbo distinto: mientras el menor volvió a su casa, el mayor se quedó a tomar algo con un conocido.

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Agustín G. recibió el aviso a las 19:40, cuando le informaron que su hermano había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sin dudarlo, fue en su búsqueda de inmediato y, ni bien llegó, comenzó él mismo a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena calle, mientras aguardaba la llegada de la policía y de una ambulancia. Los médicos del Sies arribaron al lugar a las 20:05 para asistir a la víctima. Media hora más tarde, se confirmó el fallecimiento y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) para el abordaje del caso.