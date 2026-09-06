Datos que abren interrogantes: los ingresos fiscales de agosto dejaron señales de una economía con menor impulso

En agosto, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto al Cheque aumentaron 29,6% y 21,5%, respectivamente, ambos por debajo de la inflación.

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Luego de registrar un repunte de 0,8% en junio, la actividad económica habría vuelto a caer en julio, según estimaciones privadas. El dato reforzaría la dinámica de una economía serrucho, con meses de subas y otros bajas sin una tendencia consolidada. A eso se suma una nueva señal de alerta: la recaudación de los impuestos vinculados con la actividad también mostró indicios de caída en agosto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las tres fuentes de ingresos tributarios, DGI, Aduana y Anses, recaudaron $20,5 billones en agosto. El monto representó una suba nominal de 33,5% frente a igual mes del año anterior, una variación que habría empardado o perdido por poco con la inflación proyectada para el mismo período.

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La dinámica de los recursos tributarios no mide por sí sola la evolución de la economía, pero el comportamiento de los gravámenes ligados al consumo y a las operaciones bancarias aporta referencias sobre el movimiento de empresas y familias dentro de los circuitos formales. En agosto, tanto el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (conocido como impuesto al cheque) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registraron variaciones nominales inferiores al aumento del promedio de precios.

“Del lado débil, los tributos ligados a la actividad económica siguieron flojos: IVA DGI cayó -3,0% i.a. real (-1,6% acumulado enero-agosto), créditos y débitos profundizó la contracción a -9,1% i.a. real (-3,7% acumulado) y contribuciones patronales también dio negativo (-1,5% i.a. real y -3,2% acumulado)”, mencionó la consultora Invecq.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó ingresos tributarios por $20,5 billones durante agosto. (Foto: Shutterstock)

Por su parte, el analista de Wise Capital, Ignacio Morales, sostuvo que “el resultado igualó a la inflación proyectada para el mismo período” y “de esta forma, la recaudación interrumpió la leve mejora observada en julio”.

“La actividad fiscal acumula un estancamiento evidente. En el acumulado anual, los recursos cayeron un 3,8% en términos reales. La pérdida equivale a unos 6,5 billones de pesos según estimaciones del Iaraf. La floja performance del consumo afectó al IVA, con una baja real tras subir solo un 25,3%”, indicó Morales.

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El Impuesto a los Créditos y Débitos registró una suba nominal de 21,5% y quedó por debajo de la inflación proyectada, en torno al 33 por ciento. Por su relación con las transacciones bancarias, este tributo suele seguirse como una referencia del movimiento de compañías y hogares, aunque su comportamiento también responde a cuestiones normativas y administrativas.

ARCA explicó que la comparación interanual del impuesto estuvo afectada por un día hábil menos de recaudación frente a agosto del año anterior. El fisco nacional también indicó que durante el mes estuvieron vigentes las nuevas exenciones incorporadas en el Decreto 475/2026. Ambos elementos incidieron sobre el resultado y limitaron el aumento nominal de los ingresos por créditos y débitos bancarios.

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En el caso del IVA, aumentó 29,6% en términos nominales durante agosto, lo que también la ubicaría un escalón abajo de la dinámica inflacionaria. La evolución de ese tributo concentró atención porque refleja una parte de las operaciones de compra y venta que pasan por los canales alcanzados por el sistema tributario.

El organismo recaudatorio explicó que parte del resultado se debió a que los contribuyentes usaron más saldos a favor de impuestos para pagar otras deudas tributarias. Al mismo tiempo, hubo menos compensaciones de obligaciones con créditos acumulados en otros impuestos. Además, la comparación con el año anterior quedó condicionada por una diferencia: en ese período, las reafectaciones netas habían tenido un efecto positivo sobre la recaudación.

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Según Camilo Tiscornia, los datos de recaudación de agosto sugieren que la actividad estuvo "planchada". (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, la caída de los ingresos obligó al Gobierno a realizar un esfuerzo adicional en agosto para sostener el superávit fiscal. Según la consultora Analytica, el gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales durante el octavo mes del año. Fue el mayor ajuste desde noviembre de 2025.

¿Caída en la actividad en agosto?

Una fuente de una importante consultora sostuvo que la información tributaria se traduce en una caída del nivel de actividad durante agosto. Bajo su perspectiva, el IVA y el impuesto al cheque permitieron observar esa señal, aunque remarcó que los números del segundo gravamen estuvieron atravesados por cambios internos, entre ellos la menor cantidad de días hábiles.

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“Lo que te dice es que el nivel de actividad debería haber caído en agosto. Lo ves en el IVA, lo ves en el impuesto al cheque, pero también hay cambios internos; en este último hubo menos días hábiles”, afirmó la fuente. Si bien en agosto se diluyó el efecto de la cosecha y la minería mantuvo su actividad, la industria se vio afectada por el aumento de los costos y por la situación del sector energético. Ese escenario incentivó a las empresas a liquidar existencias y reducir la producción.

Bajo la perspectiva de la consultora LCG, los mayores recursos provenientes de Ganancias y el impuesto a los Combustibles “no fueron suficientes para más que compensar una nueva caída de la recaudación asociada directamente al consumo: IVA DGI bajó 3% anual real, en línea con el promedio de los 7 meses previos, y Créditos y Débitos se desplomó 9% anual real confirmando la caída pronunciada que había mostrado en julio (-11% a/a real)”.

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Camilo Tiscronia, director de C&T Asesores Económicos, explicó que el IVA y el impuesto al cheque son los tributos que habitualmente se utilizan para obtener una imagen aproximada de lo que ocurre con la actividad. De todos modos, el analista económico aclaró que esa relación no debe interpretarse de forma lineal ya que el monto recaudado también puede modificarse por la proporción de transacciones que se realizan dentro o fuera de la economía formal.

El economista señaló que, cuando la situación se complica, una parte de las transacciones puede pasar a circuitos informales. Ese cambio afecta la percepción de IVA y también los movimientos bancarios, porque ambas variables registran operaciones que circulan por canales formales. Por eso, un menor ritmo de recaudación en esos impuestos puede convivir con transacciones que no quedan reflejadas en las estadísticas tributarias. El analista reiteró que la relación entre los impuestos y el nivel de actividad no es perfecta, pero consideró que las cifras de agosto mostraron cierta debilidad.

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