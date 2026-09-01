Kim Kardashian donó 50 mil dólares a familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México

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Kim Kardashian anunció una donación de 50.000 dólares para organizaciones que trabajan con familias separadas por políticas migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México (REUTERS)

Kim Kardashian anunció una donación de 50.000 dólares a organizaciones que trabajan con familias separadas por políticas migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México.

El aporte se conoció durante una cena benéfica realizada el sábado 29 de agosto en Los Ángeles.

La empresaria de 45 años asistió a la octava edición anual de la gala organizada por This Is About Humanity, evento que reunió a unos 400 invitados en una propiedad de Brentwood.

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La velada combinó una subasta en vivo, una cena a cargo de varios chefs y un programa de reconocimientos vinculado a la causa migratoria.

El paletón de Kardashian fue el primero en levantarse cuando se abrió la subasta, con una oferta inicial de 50.000 dólares.

La donación de Kardashian se conoció en una cena benéfica de This Is About Humanity realizada en Los Ángeles con unos 400 invitados (REUTERS/Jeenah Moon)

El actor Henry Winkler, conductor de la noche, celebró el gesto desde el escenario: “Kim, eres un ángel en todos los sentidos”, dijo, en declaraciones recogidas por Hola!.

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This Is About Humanity es una organización fundada en 2018 que se dedica a familias y niños separados y reunificados en la zona fronteriza.

Fue creada por Zoe Winkler Reinis, hija de Henry Winkler y amiga de infancia de Kardashian, junto a Elsa Marie Collins y Yolanda Selene Walther-Meade.

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Los fondos recaudados se destinan al fondo de patrocinio fiscal que la organización mantiene con la International Community Foundation, además de programas del Immigrant Defenders Law Center y de asistencia alimentaria en la frontera.

La entidad también financia servicios legales, apoyo psicológico y proyectos de refugio para las familias afectadas.

This Is About Humanity recauda fondos para familias y niños separados y reunificados en la frontera, con apoyo legal, psicológico y proyectos de refugio (REUTERS/Thomas Machowicz)

Entre sus socios se encuentra Fundación Tijuana Sin Hambre, que prepara más de 3.500 comidas para 33 refugios.

Uno de sus programas de salud mental reportó más de 300 familias atendidas a través de 1.400 sesiones individuales o grupales, con un alcance adicional a miles de niños y adolescentes.

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A la cena asistieron también Wilmer Valderrama, Katharine McPhee Foster, Annie Gonzalez y Constance Marie.

El chef Javier Plascencia encabezó la propuesta gastronómica, que incluyó platos de Dominique Crenn y Ray Garcia.

Valderrama, nacido en Venezuela y criado en Estados Unidos, recibió el Premio Humanitario de This Is About Humanity.

El actor Wilmer Valderrama recibió el Premio Humanitario de This Is About Humanity durante la gala realizada en Los Ángeles, Estados Unidos (Willy Sanjuan/Invision/AP)

Kim Kardashian toma hasta 35 suplementos al día

Kim Kardashian habló recientemente sobre su rutina de bienestar durante el episodio del 19 de mayo del pódcast Good Hang.

La empresaria detalló que consume hasta 35 suplementos diarios, repartidos en tres tomas a lo largo de la jornada.

“Los tomaba tres veces al día y pensé, bueno, ya no puedo seguir con el aceite de pescado, estoy harta de las pastillas, tengo que dejar de tomarlo”, relató Kardashian.

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La empresaria agregó que, tras un análisis de sangre, notó que había interrumpido el consumo y debió retomarlo.

La socialité también bromeó sobre el tamaño de algunas cápsulas: “Ojalá pudiera ponerme una vía intravenosa todos los días, me la pondría de camino al trabajo”.

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Kim Kardashian es madre de cuatro hijos como fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West (Instagram/@kimkardashian)

En noviembre de 2025, Kardashian había agradecido públicamente al médico George Shanlikian, a quien atribuyó parte de su enfoque actual en suplementos y seguimiento de salud.

Shanlikian describió que su trabajo con la empresaria abarca terapias de nutrición, biohacking y manejo del envejecimiento.

“Me importa muchísimo verme bien. Probablemente me importa más que al 90 por ciento de la gente de este planeta”, afirmó en una entrevista con la revista Allure en 2022.

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Y agregó: “No es fácil cuando eres madre y estás agotada al final del día o estás estudiando, y yo soy todo eso. Suelo hacerme mis tratamientos de belleza tarde por la noche, después de que todos se acuestan, me hago tratamientos láser”.

La socialité, madre de cuatro hijos junto al rapero Kanye West, continúa además su formación para obtener la habilitación como abogada.