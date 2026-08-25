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Andrew Garfield y su decisión de alejarse de Hollywood tras Spider-Man: “Necesitaba ser una persona ordinaria”

El actor describió ese período como una etapa agotadora marcada por la temporada de premios y la sobreexposición mediática, y admitió que hoy sus aspiraciones apuntan más a la calidad de vida que al logro profesional

Andrew Garfield revela que contempla frecuentemente dejar la industria del cine y prioriza actualmente su bienestar personal y sus vínculos fuera de Hollywood (REUTERS/Jordan Tovin)
Andrew Garfield revela que contempla frecuentemente dejar la industria del cine y prioriza actualmente su bienestar personal y sus vínculos fuera de Hollywood (REUTERS/Jordan Tovin)
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Andrew Garfield reconoce que piensa con frecuencia en alejarse de la industria cinematográfica. El actor británico, protagonista de The Magic Faraway Tree, reveló que sus prioridades han cambiado y que hoy aprecia más el tiempo en la naturaleza y los vínculos fuera del ambiente artístico.

Garfield confesó que la idea de dejar el foco de Hollywood está presente en su vida, especialmente después de un año en el que encadenó casi doce meses de trabajo en diversos proyectos.

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“Todo el tiempo”: la presión de la exposición y el ritmo laboral

De acuerdo con The Independent, Andrew Garfield respondió “todo el tiempo” cuando le preguntaron si considera abandonar la vida bajo los reflectores. El intérprete explicó que ha pasado casi un año completo enlazando proyectos como The Magic Faraway Tree, The Uprising y Artificial, lo que ha incrementado su necesidad de buscar momentos de tranquilidad y desconexión.

El actor británico describe el desgaste que provoca la exposición pública y reconoce que sueña con una vida sencilla, lejos de la promoción constante de sus películas (REUTERS/Remo Casilli)
El actor británico describe el desgaste que provoca la exposición pública y reconoce que sueña con una vida sencilla, lejos de la promoción constante de sus películas (REUTERS/Remo Casilli)

“Entiendo que debo hablar públicamente de esos trabajos para que la gente los vea”, afirmó Garfield en entrevista con Variety, citada por The Independent. A pesar de esa obligación, admitió que le atrae la idea de retirarse a la campiña de Somerset para dedicarse a actividades sencillas y observar a los pájaros.

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El actor describió la exposición pública como un proceso desgastante, no solo por el volumen de trabajo, sino también por la presión constante de promocionar sus películas. “Preferiría tallar madera en la campiña de Somerset y pensar en lo que podrían estar haciendo los pájaros”, expresó Garfield según The Independent, mostrando su interés por una vida menos visible.

El antecedente de la pausa tras Spider-Man

No es la primera vez que Andrew Garfield se replantea su relación con la fama. En 2022, después de los estrenos de The Eyes of Tammy Faye, tick, tick… BOOM! y Spider-Man: No Way Home, el actor anunció públicamente una pausa profesional.

Garfield ya había anunciado una pausa profesional en 2022 tras varios estrenos y menciona la necesidad de recalibrar su vida y distanciarse del ritmo de la industria (Captura de video)
Garfield ya había anunciado una pausa profesional en 2022 tras varios estrenos y menciona la necesidad de recalibrar su vida y distanciarse del ritmo de la industria (Captura de video)

“Necesitaba recalibrar y reconsiderar qué quería hacer después y quién quería ser, además de vivir por un tiempo con mayor normalidad”, declaró Garfield en una entrevista con Variety recogida por The Independent. El actor describió ese período como una etapa agotadora, marcada por la temporada de premios y la sobreexposición mediática.

Garfield explicó que esa pausa le permitió experimentar la vida cotidiana y alejarse de la dinámica que impone la industria del cine. “Necesitaba ser una persona ordinaria durante un tiempo”, sostuvo, resumiendo el impacto que la notoriedad tuvo en su bienestar personal.

Un regreso escalonado con nuevos proyectos

La ausencia de Andrew Garfield en pantalla se extendió casi dos años, hasta su regreso a finales de 2024 con el estreno de We Live in Time.

(REUTERS/Yara Nardi)
Luego de casi dos años alejado de la pantalla, Garfield regresa con varias producciones, incluidas The Magic Faraway Tree, The Uprising y Artificial (REUTERS/Yara Nardi)

Según The Independent, el actor volvió a ocupar un lugar central en la industria participando en varios proyectos de alto perfil. Entre ellos se encuentran la adaptación de Enid Blyton The Magic Faraway Tree, el drama de época y acción The Uprising y Artificial, la nueva película biográfica de Luca Guadagnino sobre Sam Altman.

The Independent señala que The Magic Faraway Tree ya está en cines, lo que implica que Garfield ha retomado su visibilidad pública. El estreno de estos proyectos marca una nueva fase en la carrera del actor, después de un período de introspección y distanciamiento voluntario.

Una búsqueda de sentido fuera de la fama

En sus declaraciones recientes, Garfield reconoció que todavía tiene sueños, aunque su modo de verlos ha cambiado. “Ahora los veo de una forma distinta”, dijo el actor.

El intérprete expresa que sus aspiraciones actuales se centran en la calidad de vida y la cercanía con sus afectos, dejando en segundo plano los logros profesionales (REUTERS/Maja Smiejkowska)
El intérprete expresa que sus aspiraciones actuales se centran en la calidad de vida y la cercanía con sus afectos, dejando en segundo plano los logros profesionales (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Según explicó, sus aspiraciones se han vuelto más terrenales y menos orientadas al logro profesional. “Hoy mis sueños son más sobre la calidad de vida, los vínculos con familiares y amigos y mi relación conmigo mismo”, aseguró en diálogo con The Independent.

Garfield describió esta etapa como una búsqueda más personal que profesional, centrando su atención en alcanzar un mayor equilibrio y bienestar. El actor considera que este enfoque le permite enfrentar la exposición pública bajo sus propios términos y no perder de vista aquello que valora fuera del ámbito laboral.

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