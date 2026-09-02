Billy Idol casi fue el T-1000 de Terminator 2: la historia detrás de la consagración de Robert Patrick en la saga

Este video es un tráiler promocional de la película 'Terminator 2: El juicio final'. Las imágenes muestran un camión en movimiento, dos mujeres en una situación de angustia y un hombre con daños visibles en el rostro portando un arma. También se observa una escena con dos personas reaccionando a un evento destructivo. La narrativa sonora menciona una misión de protección contra una máquina mortal. Es una demostración de material fílmico para una película de ciencia ficción.

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Robert Patrick, el actor que dio vida al temible T-1000 en Terminator 2: el juicio final, recordó en una nueva entrevista los detalles detrás de su llegada a uno de los papeles villanos más recordados del cine de acción.

El actor contó que obtuvo el papel del T-1000 en Terminator 2 después de que Billy Idol quedara fuera por un accidente de motocicleta en 1990. La historia volvió a cobrar actualidad por el reestreno de la película en Estados Unidos entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026.

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Billy Idol perdió el papel por no poder correr tras el accidente

Idol había llegado hasta las pruebas de cámara para el filme dirigido por James Cameron. Según relató el músico a Q Online, el proceso fue filmado: “James Cameron siempre graba la lectura o la audición. Así que lo filmaron, yo lo vi: en un momento dice ‘¡El T-1000 vive!’ Yo tenía el casco de policía y los lentes”. Sin embargo, la lesión que le dejó el accidente determinó todo.

Billy Idol quedó fuera de Terminator 2 después de un accidente de motocicleta en 1990 que le impidió correr en una escena clave del T-1000 (AP/Captura de video)

“El problema era que tenía que poder correr”, explicó Idol. “En un momento, el T-1000 corre detrás del auto, ese momento que todos conocen. Yo tenía que poder correr, pero tenía una cojera terrible del accidente de moto, así que no pude hacer la película. Fue una decepción tremenda”. El departamento de efectos especiales de Stan Winston ya tenía bocetos con la imagen del artista como el T-1000.

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Cameron buscó un desconocido para que el público aceptara al nuevo villano

Con Idol fuera del proyecto, el director optó por una estrategia deliberada. “Una vez que lo de Billy Idol no iba a funcionar, [Cameron] decidió buscar a un desconocido”, contó Patrick a People en la entrevista. “Y eso iba a beneficiar al papel y al actor que lo interpretara, porque nadie tendría una idea preconcebida de ese actor desconocido y lo aceptarían como el T-1000”, agregó.

Patrick tenía entonces apenas algunos créditos en su haber: un episodio de The New Lassie de 1989 y la secuela de acción Duro de matar 2 de 1990. Aun así, en cuanto consiguió la audición para un filme de Cameron —sin conocer aún los detalles del guion, dado el hermetismo que rodeaba la producción—, el actor supo que un papel importante estaba en juego. “En cuanto conseguí la audición, supe que iba a ser un papel importante”, afirmó.

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James Cameron buscó a un actor desconocido para interpretar al T-1000 y evitar que el público tuviera una idea previa del villano

Durante la audición, Patrick actuó sin saber exactamente para qué papel competía. Fue solo cuando Cameron le entregó el guion que comprendió la importancia del rol.

“Finalmente, James Cameron me dejó leer el guion”, relató el actor, “y pensé: ‘Oh, dios mío, soy el nuevo Terminator’”. Su personaje, el T-1000, tenía la misión de eliminar a John Connor —interpretado por Edward Furlong—, hijo de Sarah Connor, el papel de Linda Hamilton.

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El papel sigue siendo “la emoción de su vida”

El propio Idol reconoció, con el tiempo, que Patrick fue la elección acertada. “Al final, Robert Patrick aportó una frialdad que yo nunca hubiera podido darle”, sostuvo el músico. “Aportó una frialdad realmente robótica. El hombre correcto consiguió el trabajo”, añadió.

Terminator 2: el juicio final volvió a los cines de Estados Unidos entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026 por su 35.º aniversario (Captura de video)

Patrick, de 67 años, continuó su carrera con participaciones en series como The X-Files, Scorpion y Peacemaker, además de películas como Flags of Our Fathers y Walk the Line. Sobre su paso por Terminator 2, fue contundente: “Fue la emoción de mi vida. No podía creerlo. Sigo sin creerlo, para ser honesto, aunque lo hice. No sé cómo todo se alineó así”.

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Terminator 2: el juicio final regresó a las salas de cine de Estados Unidos entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026 por el 35.º aniversario de su estreno.