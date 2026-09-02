Ridley Scott habría culpado a Paul Mescal del fracaso de ‘Gladiator II’: “No era lo bastante masculino”

Ridley Scott y Paul Mescal en el rodaje de 'Gladiator 2'

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El director Ridley Scott habría cuestionado a Paul Mescal después de Gladiator II y habría considerado que el actor no era “lo bastante masculino” para el papel, según personas cercanas a La constelación del perro citadas por Matt Belloni, periodista de Puck. La versión fue recogida por Jordan Ruimy y se han hecho eco de ella varios medios, si bien se indica que el director de Blade Runner podría no haber usado esa expresión de forma concreta o achacado su salida del rodaje a ese único motivo.

Paul Mescal estaba previsto como protagonista de La constelación del perro, una película de Ridley Scott, pero Jacob Elordi ocupó el papel antes del rodaje. El entorno del actor explicó que la decisión respondía a conflictos de agenda con las cuatro películas sobre The Beatles de Sam Mendes. Sin embargo, Belloni puso en duda esa explicación y citó a fuentes que atribuyeron el cambio a la experiencia de Scott con Mescal durante Gladiator II. De acuerdo con esa versión, el director no quedó conforme con el perfil que Mescal aportó a la secuela.

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Mescal dio vida a Lucio Vero en Gladiator II, que se situaba varios años después de los acontecimientos de la película original, tras la muerte del gladiador Máximo Décimo Meridio al que diera vida Russell Crowe. En la película, Lucio Vero se convertía no solo en un gladiador sino también en la voz de una revolución contra un nuevo imperio, en este caso el de los emperadores Caracalla (Fred Hechinger) y Geta (Joseph Quinn). Con ayuda de Macrino (Denzel Washington) y las crecientes dudas del general romano Justo Acacio (Pedro Pascal), la mecha de la revolución en Roma se volverá a prender.

Paul Mescal y Denzel Washington en 'Gladiator II'

Por debajo de lo esperado

Gladiator II recaudó 462 millones de dólares en la taquilla mundial, aunque su rendimiento fue menos del esperado dado que contaba ya con un presupuesto inicial de entre 250 y 300 millones. Fue ampliamente criticada por sus inexactitudes históricas, como la famosa inundación de tiburones en el Coliseo o las peleas de gladiadores con monos y otras criaturas, de las que el director se defendió en más de una ocasión. Sin embargo, Scott no realizó en ningún momento comentario alguno de una posible mala interpretación de Mescal, el cual sigue siendo un actor respetado.

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Por su parte, Scott ha regresado con La constelación del perro a los cines, en la que adapta el best seller Peter Heller, una distopía en la cual un piloto busca sobrevivir a un gran desastre que ha diezmado a la población. Con la ayuda de su perro y otros pocos supervivientes, este piloto ha de huir de los carroñeros, otros seres que pretenden hacerse con el control de lo que queda de mundo. La película apenas lleva unas semanas en cartelera aunque de momento ha superado algunos de los cálculos estimados en cuanto a taquilla se refiere, si bien ha vuelto a generar una recepción mixta en cuanto a crítica se refiere. Minetras Mescal encara su próximo gran proyecto como Paul McCartney de The Beatles, su agente ya se ha encargado de desmentir cualquier rumor sobre un posible desencuentro con Ridley Scott, y quizá no es descartable que en el futuro puedan volver a trabajar juntos.