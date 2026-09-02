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Gal Gadot recordó la extensa audición junto a Tom Hiddleston para Mad Max: Fury Road, “Estuvimos durante 4 horas”

La actriz relató en el podcast Happy Sad Confused que la prueba tuvo lugar en una oficina londinense e implicó varias escenas filmadas de manera intensa, en un proceso físicamente demandante que finalmente no le permitió sumarse al elenco de la película

"Mad Max: Fury Road" se estrenó en 2015, ganó seis premios Oscar en 2016 y se consolidó como uno de los títulos más reconocidos de la saga
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Gal Gadot reveló que hizo una audición de cuatro horas con Tom Hiddleston para Mad Max: Fury Road y que ninguno de los dos quedó en la película, uno de los títulos más reconocidos de 2015 y ganador de seis premios Oscar.

La actriz, de 41 años, contó en el podcast Happy Sad Confused, en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, que participó en una prueba de cámara en Londres junto a Tom Hiddleston durante el proceso de selección de la película dirigida por George Miller. Según relató, la experiencia fue extensa y exigente, y la dejó con la sensación de haber hecho un buen trabajo.

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Una audición de cuatro horas

Gal Gadot explicó que viajó a Londres para realizar una prueba conjunta con Hiddleston. “Estuvimos allí durante cuatro horas”, señaló la actriz al recordar el encuentro, que tuvo lugar en una oficina dentro de una vivienda de la capital británica.

Gal Gadot reveló que hizo una audición de cuatro horas con Tom Hiddleston para "Mad Max: Fury Road" en Londres (REUTERS/Mario Anzuoni)
Gal Gadot reveló que hizo una audición de cuatro horas con Tom Hiddleston para "Mad Max: Fury Road" en Londres (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gadot describió la audición como una instancia física y emocionalmente demandante. Según su relato, llegó al lugar con varias capas de ropa por el frío del invierno londinense y salió con una camiseta sin mangas por la intensidad del trabajo realizado. La actriz sostuvo que el proceso incluyó varias escenas filmadas y que la dinámica resultó exigente desde el comienzo hasta el final.

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También dedicó elogios a Hiddleston, a quien definió como un intérprete de gran nivel. Recordó que en ese momento no lo conocía personalmente y que lo identificaba sobre todo por su trayectoria teatral en Inglaterra. “Fue tan bueno y se sintió realmente muy bien”, afirmó sobre la prueba compartida.

El papel de Furiosa

La audición de Gadot era para interpretar a Furiosa, uno de los personajes centrales de Mad Max: Fury Road. El papel quedó finalmente en manos de Charlize Theron, quien encabezó el elenco junto a Tom Hardy en la película estrenada en 2015.

Consultada sobre si le sorprendió no haber sido elegida, la actriz admitió que sí. Explicó que la decisión la impactó porque sentía que el trabajo hecho durante la prueba había sido sólido. Aun así, atribuyó el resultado a la visión creativa del director. “George Miller tenía una idea de lo que quería”, resumió, al aceptar que esa búsqueda terminó por dejar afuera tanto a ella como a Hiddleston.

Charlize Theron Mad Max
Gal Gadot audicionó para interpretar a Furiosa, el personaje que finalmente quedó en manos de Charlize Theron (Captura de video)

La película se convirtió después en uno de los grandes éxitos críticos de ese año. Mad Max: Fury Road ganó seis premios Oscar en 2016, consolidándose como una de las producciones más destacadas de la saga creada por Miller.

La película transcurre en un futuro posapocalíptico, en un paisaje desértico donde el agua y el combustible son recursos escasos controlados por jefes armados. En ese escenario aparece Max Rockatansky, un hombre solitario que queda atrapado en la huida organizada por Imperator Furiosa, una conductora de guerra que decide rebelarse contra Immortan Joe, el líder que domina la Ciudadela.

La persecución se convierte en el eje de la historia. Furiosa escapa con un grupo de mujeres que Joe mantenía bajo su control, mientras Max termina aliado con ellas en medio de una carrera constante por sobrevivir. A partir de ese recorrido, la película combina acción continua con una historia de fuga, resistencia y disputa por el poder en un mundo devastado.

El salto a “Wonder Woman”

Las declaraciones de Gal Gadot sobre la transición del DCU
Dos años después de aquella audición, Gal Gadot protagonizó "Wonder Woman" y se convirtió en una figura central del cine de superhéroes (Warner Bros)

Dos años después del estreno de Mad Max: Fury Road, Gal Gadot obtuvo uno de los papeles más importantes de su carrera al protagonizar Wonder Woman, la adaptación de DC Comics lanzada en 2017. Ese trabajo la instaló como una de las figuras más visibles del cine de superhéroes.

El contraste entre ambas experiencias quedó marcado por el paso del tiempo. La actriz no ingresó al universo de Mad Max, pero sí encabezó una franquicia de alcance global. La revelación sobre aquella audición volvió a poner el foco sobre los procesos de selección en grandes producciones, donde pruebas extensas entre actores suelen ser parte de la definición del elenco.

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