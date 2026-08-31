El hermano de la princesa Diana comparte un emotivo mensaje a 29 años de su muerte: “Me vuelvo fundamentalmente infeliz”

Charles Spencer define el 31 de agosto como su día menos favorito del año por el aniversario de la muerte de la princesa Diana (EFE/Balazs Mohai)

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Charles Spencer describe el 31 de agosto como su día “menos favorito del año” y anuncia un libro de memorias sobre su hermana, la princesa Diana, a casi tres décadas de su muerte en un túnel de París.

Cada aniversario del fallecimiento de la princesa de Gales pesa sobre Charles Spencer de una manera que él mismo define como una incomodidad difícil de sobrellevar.

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“Lo que encuentro bastante difícil... probablemente suene desagradecido, pero en ocasiones extraños se me acercan y sienten que deben contarme dónde estaban cuando se enteraron de su muerte. Estoy seguro de que eso les ayuda a ellos; no del todo a los demás”, dijo el conde en el pódcast Rosebud, del biógrafo real Gyles Brandreth.

Spencer añadió que se vuelve “fundamentalmente infeliz” cada 31 de agosto. Este lunes, en el 29° aniversario de la muerte de Diana, Spencer publicó en Instagram una serie de fotografías de la bandera de Althorp —la mansión ancestral de los Spencer en Northamptonshire, Inglaterra— a media asta.

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Charles afirmó que siempre sintió una protección intensa hacia su hermana, la princesa Diana (The Grosby Group)

Fue en esa misma propiedad donde, hace unas semanas, el conde recibió al príncipe Harry, a Meghan Markle y a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en lo que se presume fue una visita a la tumba de Diana, ubicada en una isla privada dentro de los terrenos, accesible únicamente en bote.

Sobre la relación de los príncipes con ese lugar, Spencer declaró: “Creo que es muy importante para ellos estar allí con ella. Por suerte, es muy tranquilo aquí, y pueden ir y venir cuando quieran. Eso es algo muy hermoso para mí”.

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El conde también confesó que siempre sintió una protección intensa hacia su hermana: “Siempre me sentí... intensamente protector hacia ella”.

Un libro para corregir “falsedades” sobre Lady Di

El dolor de cada aniversario llevó a Spencer a tomar una decisión: escribir sus propios recuerdos en lugar de seguir leyendo los de otros.

El conde anunció la publicación de Swan Song: Diana, My Sister, prevista para el 22 de septiembre, en vísperas del 30° aniversario de la muerte de la princesa en 2027.

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Charles Spencer publicará "Swan Song: Diana, My Sister" para corregir falsedades sobre Lady Di y contar sus propios recuerdos (Captura)

“La avalancha de solicitudes de entrevistas me convenció de escribir mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de tener la incomodidad de leer nuevamente las opiniones de otros”, explicó Spencer.

El libro buscará corregir “falsedades que se han aceptado con el tiempo” sobre la que fuera princesa de Gales, y abarcará su infancia, su matrimonio con el entonces príncipe Charles y las consecuencias de su muerte.

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Spencer señaló que el propósito es el mismo que guió su elogio fúnebre en el funeral del 6 de septiembre de 1997: “hablar en nombre de Diana y hacerlo de manera abiertamente positiva”.

“Espero que este libro sea de interés para los muchos que aún atesoran la memoria de Diana en vida, y me encantaría que quienes son demasiado jóvenes para recordarla sientan, tras leerlo, que ‘entienden’ quién era realmente: un personaje único y dinámico, lleno de amor, carisma y dudas sobre sí misma, que le dio a la vida una oportunidad extraordinaria y dejó el mundo en un lugar mucho mejor, a pesar de salir del escenario tan joven”, escribió Spencer.

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El libro sobre la princesa Diana abordará su infancia, su matrimonio con el entonces príncipe Charles y las consecuencias de su muerte (REUTERS)

Diana murió a los 36 años en la madrugada del 31 de agosto de 1997, tras un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l’Alma, a orillas del Sena, en París.

La princesa viajaba junto a Dodi Fayed, productor de cine egipcio con quien mantenía una relación, cuando el vehículo en que se desplazaban fue perseguido por fotógrafos.

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El conductor, Henri Paul, empleado del hotel Ritz y quien presentaba un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal francés, perdió el control del automóvil dentro del túnel.

Tanto Fayed como Paul murieron en el impacto. El único sobreviviente fue el guardaespaldas de Dodi, Trevor Rees-Jones, quien sufrió heridas graves.

Lady Di fue trasladada al Hospital Pitié-Salpêtrière, donde los médicos intentaron durante horas reanimarla mediante masaje cardíaco y descargas eléctricas.

La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l’Alma de París (CAMERA PRESS / Glenn Harvey)

Ante la imposibilidad de detener la hemorragia interna, decidieron cesar los esfuerzos “por consenso común”, según informó Reuters en su momento. La princesa fue declarada muerta alrededor de las 4 de la madrugada.

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