Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Kristen Stewart recordó los rodajes de “Crepúsculo”, “Spencer” y otras películas en distintas partes del mundo

La actriz repasó junto a Alia Shawkat las locaciones más memorables de su trayectoria en un video de Condé Nast Traveler, donde habló de tormentas en Brasil, caminatas de 12 horas en los Alpes y noches de cerveza en palacios alemanes

Kristen Stewart repasó en un video de Condé Nast Traveler los rodajes de Crepúsculo: Amanecer, Spencer, Clouds of Sils Maria y Love Lies Bleeding
Guardar

Kristen Stewart repasó junto a Alia Shawkat distintos rodajes de su carrera en un video de Condé Nast Traveler. La actriz recordó filmaciones de Crepúsculo: Amanecer, Spencer y Clouds of Sils Maria en locaciones como Brasil, los Alpes suizos y Nuevo México.

El video, producido por Condé Nast Traveler, adopta el formato de un juego de reconocimiento de locaciones. Stewart y Shawkat observan fotografías de los lugares donde filmaron y tratan de identificarlos, lo que desencadena una serie de recuerdos —algunos fondos de pantalla de postal, otros con mosquitos del tamaño de una mano— que exponen aspectos del rodaje en exteriores.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros recuerdos que aflora es el de Crepúsculo: Amanecer, Parte 1, filmada parcialmente en Brasil. Stewart recordó que el equipo técnico quedó varado en la isla donde se rodó la secuencia de luna de miel a causa de una tormenta, con un solo bote disponible para evacuar al elenco.

“Esto es el Titanic”, dijo la actriz según recoge Condé Nast Traveler, al describir la disyuntiva entre quedarse con la tripulación o escapar a tierra firme. Finalmente optó por salir: “Me considero una actriz de cuello azul, pero me largo de aquí”, admitió entre risas.

PUBLICIDAD

El rodaje de Crepúsculo: Amanecer en Río de Janeiro también dejó en Kristen Stewart su primer recuerdo de la cachaça (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El rodaje de Crepúsculo: Amanecer en Río de Janeiro también dejó en Kristen Stewart su primer recuerdo de la cachaça (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De aquella estadía en Río de Janeiro también guardó el recuerdo de la cachaça, la bebida alcohólica brasileña que probó por primera vez durante ese rodaje.

La pregunta que estructura todo el video —si Stewart es del “Equipo Edward” o del “Equipo Jacob”— recibe una respuesta que resume bien su actitud ante la franquicia que la catapultó a la fama: “Me tiene sin cuidado”. La frase respondió a la pregunta del video.

De Albuquerque a los Alpes suizos

El recorrido por Albuquerque, Nuevo México, donde se filmó Love Lies Bleeding en 2023, da pie a una reflexión sobre el tipo de paisaje que buscaba la directora Rose Glass: una ciudad sin coordenadas precisas, en los márgenes del sueño americano.

Stewart describe la ciudad como “un lugar surreal” visto a través del prisma de esa historia en particular, aunque rescata un hallazgo gastronómico local: las enchiladas “navideñas”, con salsa roja y verde a la vez.

Taylor Lautner, Kirsten Stewart y Robert Pattinson en 'Crepúsculo'
Kristen Stewart recordó que una tormenta dejó varado al equipo de Crepúsculo: Amanecer, Parte 1 en la isla de Brasil donde rodaron la luna de miel

De los Alpes suizos y el Tirol del Sur —locaciones de Clouds of Sils Maria de Olivier Assayas— Stewart narró una caminata de 12 horas junto a Juliette Binoche que, según relató a Condé Nast Traveler, comenzó como una propuesta de la actriz francesa y terminó con Stewart sin aliento tratando de seguirle el ritmo. “Ella se movía como una cabra montesa delante de mí para demostrarme que podía ganarme”, describió.

El palacio alemán de Spencer

Nordkirchen, el palacio alemán que funcionó como escenario principal de Spencer —el filme de 2021 en el que Stewart interpretó a la princesa Diana de Gales—, aparece en el video como un emplazamiento al que el equipo volvía una y otra vez.

La actriz dijo que la eficiencia y la franqueza del carácter alemán le resultaron compatibles con su forma de trabajar, aunque reconoció que su cerebro estuvo prácticamente encerrado entre esas paredes durante toda la producción. Las jornadas de rodaje terminaban, según contó, con jarras de cerveza del tamaño de su torso.

Los Ángeles en “The Wrong Girls”

Kristen Stewart con blazer negro, shorts oscuros, zapatillas y gafas de sol, posando frente a un fondo que simula un bosque y montañas con texto
Spencer filmó en el palacio alemán de Nordkirchen y The Wrong Girls recorrió locaciones del este de Los Ángeles y el Valle de San Fernando

El repaso cierra con las escenas de The Wrong Girls, la película protagonizada por ambas actrices, rodada en locaciones del este de Los Ángeles y el Valle de San Fernando: Van Nuys, Echo Park y el barrio de Koreatown, entre otros puntos.

Shawkat destacó que lo que más la reconfortó de ese rodaje fue tener una buena cafetería a pocos metros de cada set. Outwater Bridge, en el este de la ciudad, fue identificado por Stewart como uno de sus lugares favoritos de Los Ángeles.

El video de Condé Nast Traveler forma parte de una serie del medio dedicada a que actores y personalidades revisiten las locaciones de sus trabajos más reconocidos.

Temas Relacionados

Kristen StewartCrepúsculoDiana de GalesNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los personajes que ya tienen lugar en la próxima película de los X-Men

El estudio anunció a los mutantes que formarán parte del debut oficial del grupo en el UCM y puso fecha al regreso de una de sus franquicias más populares

Quiénes son los personajes que ya tienen lugar en la próxima película de los X-Men

MrBeast cuenta cómo arma “Beast Games”: un participante por país y más de 1.200 cámaras

Jimmy Donaldson describió en el podcast de Joe Rogan la lógica detrás de sus producciones, su ambición por romper la escala habitual y su interés por crear formatos difíciles de igualar

MrBeast cuenta cómo arma “Beast Games”: un participante por país y más de 1.200 cámaras

Paris Jackson habló de la ruptura que la llevó a replantearse su manera de vincularse: “Me prohibí hasta el contacto visual”

La cantante e hija de Michael Jackson reveló en el podcast “Call Her Daddy” que, tras cancelar su compromiso, decidió alejarse voluntariamente de las relaciones, revisó sus patrones de dependencia y redefinió qué busca hoy en una pareja

Paris Jackson habló de la ruptura que la llevó a replantearse su manera de vincularse: “Me prohibí hasta el contacto visual”

Jon Bernthal contó cómo el miedo, la vergüenza y una noche en la cárcel lo convirtieron en actor

En una entrevista con el podcast Fresh Air, una de las figuras de “La Odisea” y “Spider-Man: Brand New Day” repasó su juventud violenta en Washington, su paso por la cárcel de Los Ángeles y la promesa que lo cambió todo

Jon Bernthal contó cómo el miedo, la vergüenza y una noche en la cárcel lo convirtieron en actor

Dinosaurios en pantalla: 11 películas que hicieron eterna a la prehistoria

De “Jurassic Park” a “Un Gran Dinosaurio”, un recorrido por los títulos que llevaron a las criaturas prehistóricas de los fósiles a la gran pantalla

Dinosaurios en pantalla: 11 películas que hicieron eterna a la prehistoria

DEPORTES

Kelly Slater, leyenda del surf, reveló cuál es su entrenamiento y dieta a los 54 años para continuar compitiendo

Kelly Slater, leyenda del surf, reveló cuál es su entrenamiento y dieta a los 54 años para continuar compitiendo

Calciopoli, el escándalo de corrupción que provocó el descenso de Juventus y alteró el fútbol italiano

El accidente en Daytona que terminó con la vida de una leyenda de NASCAR y cambió la seguridad del automovilismo

El íntimo recuerdo de Santiago Lange a 10 años del oro olímpico con Cecilia Carranza: “No lo hubiéramos logrado sin esa reunión”

Nació en un circo, se vistió de novia para subir al ring y logró ser campeón mundial de boxeo: “Era un showman”

TELESHOW

Migue Granados contó que le da vergüenza sacarse la remera en la playa: “Soy un gordo acomplejado de toda la vida”

Migue Granados contó que le da vergüenza sacarse la remera en la playa: “Soy un gordo acomplejado de toda la vida”

El mensaje de orgullo de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por el estreno de Get, su unipersonal: “Un arrojo necesario”

Mauro Icardi arremetió contra Benjamín Vicuña: “Cuando te hacés la víctima en TV”

Las duras escenas de Helena, la nieta de Moria Casán, en su debut actoral en la serie de la diva

Wanda Nara volvió al país y habló sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Me encantaría que estuviera L-Gante”

INFOBAE AMÉRICA

100 mil millones

100 mil millones

Jared Kushner se reúne con Benjamin Netanyahu en Israel para destrabar el plan de paz de Trump para Gaza

Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen

Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

Alcalde de origen dominicano es arrestado por el FBI por un caso federal de fraude y lavado de dinero