Kristen Stewart recordó los rodajes de “Crepúsculo”, “Spencer” y otras películas en distintas partes del mundo

Kristen Stewart repasó en un video de Condé Nast Traveler los rodajes de Crepúsculo: Amanecer, Spencer, Clouds of Sils Maria y Love Lies Bleeding

Guardar

Kristen Stewart repasó junto a Alia Shawkat distintos rodajes de su carrera en un video de Condé Nast Traveler. La actriz recordó filmaciones de Crepúsculo: Amanecer, Spencer y Clouds of Sils Maria en locaciones como Brasil, los Alpes suizos y Nuevo México.

El video, producido por Condé Nast Traveler, adopta el formato de un juego de reconocimiento de locaciones. Stewart y Shawkat observan fotografías de los lugares donde filmaron y tratan de identificarlos, lo que desencadena una serie de recuerdos —algunos fondos de pantalla de postal, otros con mosquitos del tamaño de una mano— que exponen aspectos del rodaje en exteriores.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros recuerdos que aflora es el de Crepúsculo: Amanecer, Parte 1, filmada parcialmente en Brasil. Stewart recordó que el equipo técnico quedó varado en la isla donde se rodó la secuencia de luna de miel a causa de una tormenta, con un solo bote disponible para evacuar al elenco.

“Esto es el Titanic”, dijo la actriz según recoge Condé Nast Traveler, al describir la disyuntiva entre quedarse con la tripulación o escapar a tierra firme. Finalmente optó por salir: “Me considero una actriz de cuello azul, pero me largo de aquí”, admitió entre risas.

PUBLICIDAD

El rodaje de Crepúsculo: Amanecer en Río de Janeiro también dejó en Kristen Stewart su primer recuerdo de la cachaça (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De aquella estadía en Río de Janeiro también guardó el recuerdo de la cachaça, la bebida alcohólica brasileña que probó por primera vez durante ese rodaje.

La pregunta que estructura todo el video —si Stewart es del “Equipo Edward” o del “Equipo Jacob”— recibe una respuesta que resume bien su actitud ante la franquicia que la catapultó a la fama: “Me tiene sin cuidado”. La frase respondió a la pregunta del video.

PUBLICIDAD

De Albuquerque a los Alpes suizos

El recorrido por Albuquerque, Nuevo México, donde se filmó Love Lies Bleeding en 2023, da pie a una reflexión sobre el tipo de paisaje que buscaba la directora Rose Glass: una ciudad sin coordenadas precisas, en los márgenes del sueño americano.

Stewart describe la ciudad como “un lugar surreal” visto a través del prisma de esa historia en particular, aunque rescata un hallazgo gastronómico local: las enchiladas “navideñas”, con salsa roja y verde a la vez.

PUBLICIDAD

Kristen Stewart recordó que una tormenta dejó varado al equipo de Crepúsculo: Amanecer, Parte 1 en la isla de Brasil donde rodaron la luna de miel

De los Alpes suizos y el Tirol del Sur —locaciones de Clouds of Sils Maria de Olivier Assayas— Stewart narró una caminata de 12 horas junto a Juliette Binoche que, según relató a Condé Nast Traveler, comenzó como una propuesta de la actriz francesa y terminó con Stewart sin aliento tratando de seguirle el ritmo. “Ella se movía como una cabra montesa delante de mí para demostrarme que podía ganarme”, describió.

El palacio alemán de Spencer

Nordkirchen, el palacio alemán que funcionó como escenario principal de Spencer —el filme de 2021 en el que Stewart interpretó a la princesa Diana de Gales—, aparece en el video como un emplazamiento al que el equipo volvía una y otra vez.

PUBLICIDAD

La actriz dijo que la eficiencia y la franqueza del carácter alemán le resultaron compatibles con su forma de trabajar, aunque reconoció que su cerebro estuvo prácticamente encerrado entre esas paredes durante toda la producción. Las jornadas de rodaje terminaban, según contó, con jarras de cerveza del tamaño de su torso.

Los Ángeles en “The Wrong Girls”

Spencer filmó en el palacio alemán de Nordkirchen y The Wrong Girls recorrió locaciones del este de Los Ángeles y el Valle de San Fernando

El repaso cierra con las escenas de The Wrong Girls, la película protagonizada por ambas actrices, rodada en locaciones del este de Los Ángeles y el Valle de San Fernando: Van Nuys, Echo Park y el barrio de Koreatown, entre otros puntos.

PUBLICIDAD

Shawkat destacó que lo que más la reconfortó de ese rodaje fue tener una buena cafetería a pocos metros de cada set. Outwater Bridge, en el este de la ciudad, fue identificado por Stewart como uno de sus lugares favoritos de Los Ángeles.

El video de Condé Nast Traveler forma parte de una serie del medio dedicada a que actores y personalidades revisiten las locaciones de sus trabajos más reconocidos.

PUBLICIDAD