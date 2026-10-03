Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Tom Cruise interpreta a un magnate petrolero en "Digger", la película dirigida por Alejandro G. Iñárritu (Video: Warner Bros)

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El estreno de Digger, dirigida por Alejandro G. Iñárritu, motivó a la prestigiosa revista Entertainment Weekly a revisar la carrera de Tom Cruise y publicar un ranking con sus 15 películas más destacadas. La lista reúne dramas, romances, thrillers y franquicias de acción estrenados a lo largo de más de cuatro décadas.

15. “Digger” (2026)

Cruise encarna a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuyas decisiones agravan una catástrofe ambiental. La sátira sobre la crisis climática le propone al actor una transformación física y un papel alejado de los héroes seguros de sí mismos que construyeron buena parte de su imagen pública.

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14. “El color del dinero” (1986)

La película de Martin Scorsese reunió a Cruise con Paul Newman, quien retomó su papel de “Fast Eddie” Felson. Cruise fue Vincent, un jugador de billar talentoso y arrogante que se convierte en discípulo de Felson, en una historia atravesada por la competencia y el choque entre generaciones.

13. “Nacido el 4 de julio” (1989)

Cruise interpretó el dramático cambio de postura de un soldado combatiente en Vietnam

Bajo la dirección de Oliver Stone, el actor interpretó a Ron Kovic, un veterano de Vietnam que quedó paralizado durante la guerra. El recorrido del personaje va desde su adhesión inicial al patriotismo hasta su rechazo al conflicto y a las instituciones que defendió.

12. “Un horizonte lejano” (1992)

Cruise y Nicole Kidman, entonces pareja fuera de pantalla, interpretaron a Joseph y Shannon, dos irlandeses que cruzan el Atlántico rumbo a Estados Unidos. La película de Ron Howard retrata el vínculo entre un campesino sin recursos y la hija rebelde de un terrateniente.

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11. “Colateral” (2004)

En el thriller de Michael Mann, Cruise asumió el rol de Vincent, un asesino a sueldo que obliga al taxista Max, interpretado por Jamie Foxx, a acompañarlo durante una noche en Los Ángeles. El personaje invierte la imagen habitual del actor y lo ubica como un antagonista metódico.

10. “Negocios riesgosos” (1983)

El papel de Joel Goodsen en "Negocios riesgosos" impulsó la carrera cinematográfica de Tom Cruise

El papel de Joel Goodsen impulsó a Cruise como figura de Hollywood. Su personaje es un estudiante de secundaria que aprovecha la ausencia de sus padres para romper con las reglas de su entorno. La secuencia de baile con “Old Time Rock and Roll” quedó asociada a la película.

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9. “La guerra de los mundos” (2005)

La segunda colaboración entre Cruise y Steven Spielberg lo mostró como Ray Ferrier, un padre divorciado y poco comprometido con sus hijos. La invasión extraterrestre lo obliga a protegerlos mientras intenta reparar una relación familiar deteriorada, en una historia marcada por la ansiedad posterior a los atentados del 11 de septiembre.

8. “Cuestión de honor” (1992)

Cruise interpretó al abogado naval Daniel Kaffee en la adaptación del texto de Aaron Sorkin. El oficial debe defender a dos marines acusados de matar a un compañero en Guantánamo y, durante el proceso, cuestiona la obediencia ciega dentro de la cadena de mando.

7. “Vanilla Sky” (2001)

El personaje interpretado por Cruise experimenta una confusión entre lo que vive y lo que imagina

Cameron Crowe dirigió esta versión estadounidense de la película española Abre los ojos. Cruise es David Aames, un empresario que, después de un accidente, pierde el control sobre su apariencia y sobre los límites entre lo que vive, recuerda o imagina.

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6. “Minority Report” (2002)

En esta historia de ciencia ficción, Cruise interpreta a John Anderton, jefe de una unidad policial que detiene delitos antes de que ocurran. Cuando el sistema predice que él cometerá un homicidio, debe escapar. La trama aborda la vigilancia estatal, el destino y la libertad individual.

5. “Ojos bien cerrados” (1999)

La última película de Stanley Kubrick convirtió a Cruise en Bill Harford, un médico cuya estabilidad matrimonial se resquebraja tras una conversación con su esposa, Alice, a cargo de Kidman. Su búsqueda lo lleva por círculos secretos de la élite neoyorquina y expone su desconocimiento de ese mundo.

4. “Top Gun” (1986) y “Top Gun: Maverick” (2022)

Tom Cruise interpretó al aviador Pete Maverick Mitchell en las dos entregas de la franquicia "Top Gun" (Paramount Pictures vía AP)

Como Pete “Maverick” Mitchell, Cruise construyó uno de los personajes más reconocibles de su carrera. El piloto de la Marina de Estados Unidos combina capacidad para el combate aéreo, rivalidad con sus compañeros y el peso emocional de la muerte de su padre y de su copiloto.

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Treinta y seis años después de la primera película, Cruise retomó el papel de Maverick, quien es convocado para entrenar a una nueva generación de aviadores en una misión de alto riesgo. La continuación sitúa al personaje frente a la responsabilidad de formar a otros pilotos y afrontar las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado.

3. “Misión Imposible” (1996-2025)

Cruise interpretó al agente Ethan Hunt en ocho películas estrenadas entre 1996 y 2025. La saga pasó por las direcciones de Brian De Palma, John Woo, J. J. Abrams, Brad Bird y Christopher McQuarrie, y convirtió las secuencias de riesgo físico en una de sus señas de identidad.

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2. “Jerry Maguire” (1996)

En la película de Cameron Crowe, Cruise encarna a un representante deportivo que pierde su empleo tras cuestionar las prácticas de su empresa. Su relación con Dorothy, interpretada por Renée Zellweger, y con el jugador Rod Tidwell, encarnado por Cuba Gooding Jr., sostiene el relato.

1. “Magnolia” (1999)

Tom Cruise refleja la vulnerabilidad del personaje durante la interpretación

El primer lugar del ranking fue para Frank T. J. Mackey, un gurú de la seducción con un discurso misógino en la película coral de Paul Thomas Anderson. Cruise muestra la vulnerabilidad del personaje cuando debe enfrentar al padre que abandonó a su familia, en una de las escenas centrales del film.

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