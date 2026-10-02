Economía

La canasta básica de gastos para un jubilado ya representa cuatro veces el haber mínimo

Los adultos mayores requieren más de $2 millones mensuales para solventar sus necesidades básicas

Una jubilada camina en un supermercado en Buenos Aires en un contexto de alta inflación que impacta en el consumo de los argentinos. 19, dic, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian
Uno de los componentes de mayor peso de la canasta corresponde a medicamentos y gastos de salud. REUTERS/Agustin Marcarian
Guardar

La canasta básica de los jubilados alcanzó los $2.090.646 en octubre, más de cuatro veces el haber mínimo de $505.748, monto que incluye el bono extraordinario. Esto marca una amplia brecha entre los ingresos previsionales y el costo estimado para cubrir las necesidades habituales de una persona mayor.

El valor registrado pasó de $1.514.074 en octubre de 2025 a $2.090.646 un año después, lo que indica una suba de 38% en 12 meses, por encima de la inflación. Respecto de marzo, el avance fue de 14,58%.

PUBLICIDAD

Uno de los componentes de mayor peso de la canasta corresponde a medicamentos y gastos de salud, que conllevan un gasto mensual de $518.708. El cálculo incluye distintos tipos de fármacos y tiene en cuenta los descuentos que reciben los jubilados en las farmacias de acuerdo con su obra social.

La medición, realizada por la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, contempla una estructura de gastos adaptada a la población mayor y se realiza en CABA, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza. Toma como referencia las pautas de la canasta familiar del Indec, con especial atención a las categorías de mayor incidencia entre los adultos mayores.

PUBLICIDAD

Gráfico circular dividido en sectores de colores que muestran los porcentajes de gastos de la canasta básica de jubilados

Los alimentos suman otros $457.742, mientras que el gasto en vivienda implica $364.969. Este último concepto considera el mantenimiento de un inmueble propio, el pago de alquiler y la situación de aquellos adultos mayores que viven en pensiones.

El resto de la canasta se distribuye de la siguiente manera:

  • Limpieza: $130.509
  • Higiene: $125.000
  • Transporte: $129.589
  • Vestimenta: $63.250
  • Recreación: $124.800
  • Servicios: $177.079

En conjunto, alimentos, medicamentos y salud y vivienda explican $1.341.419, cerca de dos tercios del costo total.

La brecha con los ingresos de los jubilados

El informe contrasta el valor de la canasta con los ingresos que reciben distintos grupos de adultos mayores. Los jubilados y pensionados de la mínima cobrarán en octubre $505.748, incluido el bono. Frente a una canasta de $2.090.646, ese ingreso representa menos de una cuarta parte del costo mensual calculado.

También existe una diferencia importante en el caso de quienes perciben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, que se ubican en $375.023. A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $418.598 con bono. Se trata de una prestación cada vez más extendida debido al fin de la moratoria para aquellos trabajadores que no lograron cumplir los 30 años de aportes. Un documento elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social estima que pasará de abarcar el 3% de los beneficios previsionales en 2025 al 38% en 2050 y al 48% en 2085.

La Defensoría de la Tercera Edad destacó que dichos montos se encuentran muy por debajo del umbral de indigencia establecido en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubica en $903.930.

anses y jubilados
Los jubilados y pensionados de la mínima cobrarán en octubre $505.748, incluido el bono. NA

“No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”, aseguró el informe y agregó que muchos se ven obligados a seguir trabajando, a veces en condiciones precarias, o a recurrir a subsidios para poder subsistir.

En esa línea, el último reporte del Indec arrojó que la pobreza entre las personas de 65 años y más alcanzó el 14,8% en el primer semestre del año, concentrando el mayor aumento relativo.

“La cantidad de personas pobres en este grupo creció 55% en un semestre y la de indigentes, 60%. Son variaciones elevadas sobre una base baja, ya que históricamente ha sido el segmento con menor incidencia de pobreza, dada la amplia cobertura previsional. El deterioro constituye una señal de alerta sobre la evolución de los ingresos previsionales frente a las canastas”, remarcó el IERAL.

Temas Relacionados

jubiladosingresoscanasta básicaúltimas noticiasjubilaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno lanzó en París un programa para que extranjeros puedan obtener ciudadanía y pasaporte mediante inversiones: cuánto cuesta

La iniciativa, presentada por Luis Caputo y Diego Santilli durante un encuentro de Argentina Week, habilitará trámites desde el cuarto trimestre de 2026 y destinará los recursos recaudados a reforzar la posición fiscal y financiera nacional

El Gobierno lanzó en París un programa para que extranjeros puedan obtener ciudadanía y pasaporte mediante inversiones: cuánto cuesta

Marcelo Mindlin destacó el interés por Argentina en Francia: " Yo prefiero invertir hoy y no esperar a mañana"

El presidente de Pampa Energía, que participó de la Argentina Week en París, afirmó que el país puede consolidarse como un exportador relevante de energía y planteó la necesidad de convertir esos recursos en más industria y empleo local

Marcelo Mindlin destacó el interés por Argentina en Francia: " Yo prefiero invertir hoy y no esperar a mañana"

Sigue la crisis en el sector textil: la actividad cayó 20% en lo que va del año y se aceleró la pérdida de empleos

El sector opera con menos de la mitad de su capacidad instalada y concentra la mitad de los puestos industriales perdidos

Sigue la crisis en el sector textil: la actividad cayó 20% en lo que va del año y se aceleró la pérdida de empleos

Salarios: el dato oficial que revela las fuertes diferencias entre el trabajo registrado y el informal

Dos trabajadores, el mismo país y una diferencia que se repite año tras año en las estadísticas oficiales. El último dato del Indec deja en evidencia la desventaja de ingresos de la informalidad

Salarios: el dato oficial que revela las fuertes diferencias entre el trabajo registrado y el informal

Cuánto debe ganar una familia en la Argentina para pertenecer al 10% más rico de la población

Los hogares con mayores ingresos concentran un tercio de las ganancias totales, mientras que el decil más pobre se queda con apenas el 1,9% del total

Cuánto debe ganar una familia en la Argentina para pertenecer al 10% más rico de la población

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Lionel Messi aterrizó en Argentina con su familia para jugar su partido despedida de la Selección: ¿estará este sábado en el Monumental?

Tras quedar último y a casi 6 segundos del más rápido, Franco Colapinto explicó el plan de Alpine en Malasia por la penalización de 15 lugares

La fuerte reflexión de Briatore sobre el incidente de Colapinto en Bakú: “Regalamos muchos puntos”

La razón por la que Franco Colapinto recibió otra sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin en Malasia

TELESHOW

La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”

La revelación de Mario Pergolini: “Voy a desmentir una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina”

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

FIC.UBA 2026: Lita Stantic y Félix “Chango” Monti recibieron el Doctorado Honoris Causa en una noche de cine y emoción

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

Agustín Rada reveló el costo físico que le produjo actuar en Charlie y la Fábrica de Chocolate: “Estaba demacrado”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador apuesta por una reacción ante Jamaica y “Bolillo” afirmó: “No somos tan malos como vimos”

El Salvador apuesta por una reacción ante Jamaica y “Bolillo” afirmó: “No somos tan malos como vimos”

Conciliación y mediación no son derechos fundamentales autónomos reitera Sala de lo Constitucional de El Salvador

Guatemala y Taiwán impulsan inversiones en tecnología, salud e infraestructura durante visita oficial

En Panamá más de 1,200 plantas de tratamiento colapsan por falta de mantenimiento, advierten catedráticos universitarios

Decomisan cigarrillos, calzados y ropa de presunto contrabando en puestos fronterizos de Panamá