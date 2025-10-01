Ricky Martin no deja nada a la imaginación con una provocadora selfie en Instagram

El cantante puertorriqueño de 53 años compartió en Instagram una selfie desnuda que generó furor entre sus más de 59 millones de seguidores.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió este martes a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una selfie que rápidamente generó miles de reacciones, comentarios y especulaciones sobre su vida personal y profesional. A sus 53 años, el artista demostró que sigue siendo uno de los íconos más admirados del pop latino.

La foto que incendió Instagram

En la imagen, Martin dejó ver su figura atlética de 1,83 metros de altura, lo que provocó una ola de comentarios de fanáticos y usuarios en redes sociales. Con más de 59 millones de seguidores, la publicación rápidamente se viralizó.

Algunos usuarios celebraron su apariencia, como @DarnellForever, quien exclamó: “¡Caramba, sigue siendo taaaan sexy! Lo amo desde que tenía 5 años. Ricky Martin fue parte de mi despertar gay”. Otros lo compararon con figuras icónicas como Tyson Beckford o incluso con Jennifer Lopez, destacando su atractivo sin importar la edad.

Reacciones en redes: entre admiración y bromas

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos bromearon con que Ricky podría abrir una cuenta en OnlyFans.

Usuarios en redes sociales compararon a Ricky Martin con figuras como Tyson Beckford y Jennifer Lopez al comentar su publicación viral. (Ricky Martin/Instagram)

El usuario @SaintAleandro escribió: “Quiere hacer la revelación de cuerpo completo como Bad Bunny, pero su energía de Generación X no lo deja”. Mientras tanto, @KyngSolomanX lo calificó como “el Tyson Beckford hispano, muy sexy a cualquier edad”.

Entre el entusiasmo y la ironía, la selfie logró lo que buscaba: mantener a Ricky Martin en el centro de la conversación digital.

Estilo de vida saludable y meditación

Más allá de las redes sociales, Martin mantiene un estricto estilo de vida vegetariano y practica una forma de yoga centrada en la respiración que aprendió en un ashram en la India.

En una entrevista con el Dr. Oz, explicó cómo esta práctica fue clave mientras trabajaba en un orfanato y desarrollaba su labor filantrópica a través de su fundación contra la trata de personas. “Lo que escuchas de estas jóvenes víctimas es devastador; la meditación ha sido vital para poder sobrellevar esos momentos”, confesó.

Vida personal: divorcio y crianza compartida

Ricky Martin se declaró abiertamente gay en 2010 y desde entonces ha formado una familia que siempre ha estado en el ojo público. Tras su separación en 2023 del artista sueco-sirio Jwan Yosef, con quien estuvo casado seis años, continúa compartiendo la crianza de sus hijos menores, Lucía y Renn, de seis años.

El intérprete de fama internacional mantiene una estricta dieta vegetariana y practica yoga aprendido en un ashram en la India. (Ricky Martin/Instagram)

Además, es padre de dos gemelos de 17 años, Matteo y Valentino, a quienes cría de manera independiente. A pesar de los retos personales, el cantante asegura que la paternidad es el rol más importante de su vida.

Batallas legales y reconciliación

En abril de 2024, Martin cerró un difícil capítulo legal al poner fin a una batalla judicial contra su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, a quien había demandado por 20 millones de dólares por extorsión y acoso tras acusaciones de abuso sexual. Finalmente, los tribunales desestimaron ambos casos, lo que le permitió al cantante retomar su vida profesional sin la sombra del escándalo.

Próximos proyectos: música y actuación

El ícono latino no se detiene. Este noviembre comenzará en Australia su nueva gira “Ricky Martin Live!”, con presentaciones en Melbourne los días 1 y 2 en el Rod Laver Arena.

En paralelo, retomará su papel en la serie Palm Royale de Apple TV+, cuyo estreno de segunda temporada está programado para el 12 de noviembre. Allí interpreta a Robert Díaz, el cuidador de la legendaria Carol Burnett. Su personaje quedó en suspenso tras recibir un disparo en la primera temporada, lo que genera gran expectativa entre sus seguidores.