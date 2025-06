Jared Leto fue denunciado por nueve mujeres por presunto comportamiento sexual inapropiado con menores de edad

Nueve mujeres acusan al ganador del Oscar de mantener comportamiento sexual inapropiado con adolescentes durante varios años (REUTERS)

Nueve mujeres han acusado al actor y músico Jared Leto de comportamiento sexual inapropiado y de mantener interacciones con adolescentes, según reveló un extenso reportaje publicado este sábado por la revista Air Mail.

Las acusaciones contra el protagonista de La casa Gucci y El club de los desahuciados incluyen alegatos de que el ganador del Oscar habría mantenido contacto inapropiado con mujeres menores de edad durante varios años.

“Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo”, declaró una mujer anónima, sugiriendo que el comportamiento del actor de 53 años representa un patrón de supuesto abuso de larga data.

Una de las acusadoras afirmó que tenía 16 años cuando conoció a Leto en un café de Los Ángeles en 2006, ocasión en la que el actor supuestamente le pidió su número telefónico.

Según el testimonio, el artista se encontraba visitando el popular establecimiento Urth Caffé acompañado de Ashley Olsen, con quien se rumoraba mantenía una relación en ese momento.

“No sé si estaba drogado o qué”, declaró la mujer sobre una llamada telefónica que dice haber recibido del actor días después. “Era la voz más extraña y asquerosa, pero para mí, era Jared, ¿sabes?“.

Un portavoz de Jared Leto informó a Air Mail que el músico “no ha bebido alcohol ni consumido drogas en más de 35 años”.

La mujer alegó que el actor la invitó a una fiesta en su casa de Laurel Canyon, invitación que ella declinó, pero que él continuó contactándola.

“Siempre a la una, dos, tres de la madrugada”, aseguró. “Las conversaciones se volvieron sexuales. Preguntaba cosas como: ‘¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado una polla?’ Cambió su voz, la forma en que hablaba. Me asustó”.

La modelo Laura La Rue también compartió un testimonio similar sobre un supuesto encuentro con Leto en 2008, cuando ella tenía 16 años y él 36.

La Rue afirmó haber conocido al líder de 30 Seconds to Mars en un evento benéfico por los derechos de los animales.

“Le pregunté cuántos años tenía. Dije: ‘Tengo 16. ¿Cuántos años tienes tú?’”, relató La Rue, señalando que el músico supuestamente aún pidió su número a pesar de ser menor de edad.

En esa misma línea, describió una visita posterior a la casa de Jared Leto en Los Ángeles en abril de 2009, donde alegó que él estuvo “coqueteando” con ella y “molestándola todo el tiempo que estuvo allí”.

También afirmó que Leto una vez entró completamente desnudo a una habitación donde ella se encontraba cuando tenía 17 años.

“Simplemente salió, con el pene al aire, como si fuera normal”, declaró. “Pensé que tal vez esto era lo que hacían los hombres adultos”.

Los representantes de Jared Leto negaron rotundamente las acusaciones de Laura La Rue ante Air Mail.

“Sus comunicaciones no contienen nada sexual o inapropiado y la señorita La Rue posteriormente solicitó trabajar como asistente personal del señor Leto, lo que subraya aún más la ausencia de algo inapropiado en cualquiera de sus interacciones”, afirmó.

Sin embargo, La Rue negó haber solicitado tal empleo.

Acusaciones adicionales contra Jared Leto

Una tercera acusadora, la DJ Allie Teilz, revivió recientemente las alegaciones a través de sus redes sociales y compartió una publicación de Facebook de 2012.

“Realmente no estás en Los Ángeles hasta que Jared Leto trata de forzar algo contigo en el backstage... Con una falda escocesa... Y un gorro de nieve”, decía la publicación.

Teilz agregó: “Fui agredida y traumatizada por este desgraciado cuando tenía 17 años”.

Además, alegó que el protagonista de Escuadrón Suicida “sabía” su edad pero “no le importaba”, añadiendo: “Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable”.

Una cuarta mujer afirmó haber conocido al actor de El club de los desahuciados en un club para mayores de 18 años, donde supuestamente fue abordada por el asistente de Leto, quien le pidió su número. Tenía 20 años en ese momento.

Una quinta acusadora alegó que Jared Leto comenzó una relación de mensajes de texto coquetos con ella cuando aún era menor de edad, aunque señaló que su aventura supuestamente se intensificó después de cumplir 18 años.

Durante una de sus visitas a la casa del músico, la mujer alegó que el actor “sacó su pene y comenzó a masturbarse”, añadiendo: “Luego se acercó, agarró mi mano y la puso sobre él. Se inclinó y dijo: ‘Quiero que escupas sobre él’”.

El reportaje también señala que Jared Leto habría organizado fiestas en Los Ángeles con límites cuestionables, supuestamente reclutando mujeres jóvenes para asistir.

Con una proporción estimada de 60 “mujeres muy jóvenes por cuatro o cinco hombres”, una fuente afirmó que el enfoque de los eventos era de alguna manera lograr que las chicas se quitaran la ropa y nadaran desnudas en la piscina del actor.