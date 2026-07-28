El Banco Central no compró dólares este martes y rompió una racha de 135 días consecutivos en los que había sumado reservas

El Banco Central rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de dólares. Este martes, la autoridad monetaria no tuvo intervención ni dentro ni fuera del mercado cambiario. Se trata de la segunda rueda del año en la que no adquiere divisas, algo que también había ocurrido el 2 de enero de 2026.

Desde la entidad presidida por Santiago Bausili explicaron que hoy hubo “compras fuertes del sector de energía y el BCRA no compró”. No obstante, destacaron que en el transcurso de julio, el promedio de adquisiciones diarias es de USD 116 millones versus los USD 97 millones que registra el año.

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Respecto del comportamiento del Mercado Libre de Cambios (MLC), donde operan tanto el Central como exportadores, importadores y otros actores económicos, el volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los 528,834 millones de dólares.

En tanto, el dólar mayorista subió un peso y se ubicó en $1.498, marcando así un nuevo máximo nominal, aunque el movimiento fue leve. Al correrse de la demanda, la autoridad monetaria permitió que la moneda estadounidense no suba más y diversos analistas detectaron que el tipo de cambio se mantuvo casi sin variantes a partir de las 11 AM.

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Además, en el día en que se fijó el precio oficial de cierre que sirve de referencia para la D31L6, una letra del Tesoro vinculada al dólar con vencimiento el 31 de julio de 2026, el mercado mostró ofertas concentradas cerca de los 1.500 pesos.

Esta jornada coincidió con la primera vez en 135 ruedas que el Banco Central no compró divisas, mientras los bonos y contratos vinculados al dólar oficial tomaron ese valor como referencia para sus liquidaciones.

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Durante julio, el tipo de cambio mayorista acumula un incremento de 16 pesos, equivalente a 1,1%, un ritmo que se mantendría por debajo de la inflación del mes. En lo que va de 2026, la suba es de 43 pesos, lo que representa un alza del 3 por ciento.

El Banco Central fijó el límite superior para la banda cambiaria en 1.841,16 pesos, con lo que el dólar oficial se sitúa a 343,16 pesos o 22,9% por debajo del tope de flotación.

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Más allá de la no intervención del BCRA, desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario y cambiario, adquirió 13.128 millones de dólares. El equipo económico había establecido como meta anual para 2026 un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

Entre enero y julio de 2026, la oferta de divisas se incrementó por las liquidaciones provenientes de los sectores agropecuario, energético y minero, además de la emisión de deuda en mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron que la entidad absorbiera una porción significativa de los dólares disponibles.

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En junio, la autoridad monetaria optó por disminuir su intervención para reducir la presión sobre el tipo de cambio. Ese mes, la demanda de dólares creció y el mayorista registró una suba superior al 5%, ubicándose por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras oficiales en junio totalizaron USD 1.418 millones, un valor inferior a los USD 2.596 millones de mayo y solo por encima del nivel de enero, el más bajo del año. En julio, hasta el momento, las adquisiciones alcanzan los USD 1.963 millones, superando el monto de junio.

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Vale destacar que el Banco Central ya alcanzó la meta de acumulación de reservas establecida para 2026. Durante el primer trimestre se observaron mayores desafíos, principalmente por las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para mantener el ritmo de compras, el Central aumentó la emisión de pesos sin recurrir a instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte del exceso de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, buscando preservar la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

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En tanto, las reservas internacionales cerraron la jornada en USD 48.931 millones, tras una baja diaria de 234 millones de dólares. Esta caída respondió, en buena parte, a un retroceso en la valuación de los activos que integran el stock del BCRA, como el caso del oro.