La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin desmintió rumores de acoso escolar: “No soy ese tipo de persona”

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin se pronuncia en redes sociales para defender su reputación ante la viralización de falsas acusaciones (Instagram)

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, Apple Martin, se situó en el centro de una controversia viral tras la difusión de rumores en redes sociales que la acusaron de acoso escolar y de una supuesta expulsión universitaria.

La joven, que optó por mantener un perfil relativamente bajo pese a la notoriedad de sus padres, rompió el silencio y desmintió de manera categórica estas acusaciones, defendiendo su nombre mediante una declaración directa y personal.

En su cuenta de Instagram, Apple Martin compartió un mensaje con el objetivo de detener la ola de especulaciones.

Sin rodeos, afirmó que “no quería responder, pero esta narrativa es completamente falsa y se ha salido de control”, en un comentario dirigido a una cuenta que replicó la noticia.

Apple fue aún más contundente al rechazar las versiones sobre su presunto comportamiento en la universidad.

Apple Martin enfatiza que nunca fue expulsada de ninguna escuela ni universidad, negando cualquier conducta inapropiada (Instagram/@applemartin)

Declaró que “nunca me expulsaron de ninguna escuela, y mucho menos por acosar a alguien”.

La joven reconoció la dificultad de enfrentar el escrutinio público, pero insistió en que eso no justificaba la circulación de información falsa sobre su persona.

En su mensaje, señaló que entiende perfectamente que haya gente a la que no le guste y está bien, y añadió: “Internet es un lugar donde las personas pueden compartir sus opiniones”.

Para la hija de Paltrow y Martin, la línea es clara: “Este rumor es completamente falso, no soy ese tipo de persona y cualquiera que esté cerca de mí lo sabe”.

En diciembre de 2024, Apple Martin enfrentó otro episodio de especulación negativa tras la circulación de un video en el que parecía interrumpir la sesión de fotos de otra debutante en un evento social.

La joven reconoce el desafío del escrutinio público y afirma que internet facilita la difusión de información falsa (Instagram)

En esa ocasión, la protagonista del incidente, Aliénor Loppin de Montmort, defendió públicamente a Apple ante People y sostuvo que “Apple es realmente la chica más amable del mundo. No merece ni una pizca de lo que le están haciendo”.

Loppin de Montmort amplió su testimonio destacando que fue “la chica más amable no solo conmigo, sino con todas las demás debutantes”.

La propia Martin abordó la presión mediática al conversar con The Telegraph en octubre de 2025, poco después de compartir una campaña de moda junto a su madre para GapStudio.

Allí reflexionó sobre la exposición pública y los valores inculcados en su hogar, y explicó: “Constantemente me recuerdo lo agradecida que estoy por tener estas oportunidades”.

Apple reconoció que su experiencia distó de ser convencional y que es consciente del privilegio de haber nacido en una familia reconocida internacionalmente.

Apple Martin optó por abandonar la escuela de Derecho y se inclina por forjar una carrera como actriz, alejándose de la música (Instagram)

Admitió que “sé que esta no es una forma normal de crecer de ninguna manera”, pero mencionó la educación recibida en su casa: “Mis padres hicieron un gran trabajo inculcándome que no debo sentirme con derecho a nada. Tengo que esforzarme”.

Más allá de los rumores y la atención mediática, la joven comenzó a definir su futuro profesional.

Durante una entrevista reciente con Vogue, la joven reveló que, tras estudiar Derecho, Historia y Sociedad en la universidad, decidió abandonar la idea de continuar en la escuela de Derecho para dedicarse a la actuación.

Explicó que su motivación inicial apareció en una etapa de rebeldía universitaria, cuando buscaba diferenciarse de las trayectorias artísticas de Gwyneth Paltrow y Chris Martin y expresó: “Estaba en esa fase rebelde de ‘no quiero ser como mis padres’”.

Aunque disfrutó del teatro musical y del canto, Apple descartó seguir el camino de su padre en la música y fue tajante: “No quiero ser cantante”.

Apple podría seguir los pasos de su madre, Gwyneth Paltrow, en la industria del cine y la televisión (Instagram)

Admitió también que la sola idea de subirse a un escenario a cantar en solitario le resultaba “aterradora”.

En contraste, su entusiasmo se orientó hacia otras disciplinas artísticas, y confesó: “Me encanta bailar y me encanta actuar. Mi sueño es ser actriz”.