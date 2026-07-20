“Nos destrozaron jugando al fútbol”: el crudo análisis de Jorge D’Alessandro sobre la derrota de Argentina ante España

El ex futbolista y entrenador argentino que trabaja en El Chiringuito habló de la supremacía de España en la final

Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial a manos de España, el ex futbolista y entrenador Jorge D’Alessandro, reconocido comentarista del programa El Chiringuito hizo un crudo análisis del partido que determinó al nuevo campeón en Nueva Jersey.

“Es todo mérito de España. A mí me pareció perfecta la colocación de Nico González haciendo de Di María. Fíjate tú que había que tapar el carril de Porro y de ahí vino el gol del triunfo de ellos”, comenzó el autor de la frase de las Ferrari para definir a los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul por su desempeño en Qatar 2022. “Nosotros teníamos que jugar en doble pareja. Es decir, ya había dicho que Paredes había sido un jugador para apuntalar la carencia de nuestro medio campo. Cuando el andamiaje del medio campo se estaba cayendo se tuvo que poner a Paredes”, continuó en diálogo con Radio Mitre (AM 590).

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Más tarde, D’Alessandro recordó el partido de semifinales en el que Argentina dio vuelta el marcador con un gran trabajo en el mediocampo: “Habíamos recuperado, habíamos tenido un pequeño boceto de credibilidad el día de Inglaterra, lo dije ante estos micrófonos: estoy contento porque volvieron los Ferrari que estaban en el garaje. Pero realmente fue un espejismo. Los Ferrari ayer realmente no tenían gasolina, se quedaron sin gasolina a mitad de camino, en Pilar se quedaron. Es decir, antes de llegar a destino. Eso fue donde nos destrozaron. Nos destrozaron jugando al fútbol y eso hay que aceptarlo".

Jorge D'Alessandro analizó la derrota de Argentina en la final del Mundial ante España

Otro de los aspectos que analizó el ex futbolista argentino fue el estado físico de los jugadores en la final, dado que Lionel Scaloni debió sacar a Lisandro Martínez y a Cuti Romero por lesiones musculares. Además, Nicolás Tagliafico terminó acalambrado por el desgaste físico. “Todo eso viene producto de una preparación física. Yo no entiendo que un analista diga que se lesionaron con rotura de fibras. Se lesionaron con rotura de fibras porque no estaban para jugar, amigo. Sino que no jueguen. Esas no son excusas triviales. Yo sinceramente tengo que tener el rigor de lo que yo vi ayer", opinó.

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Por otra parte, en la charla radial desde España, el analista realizó un comentario fulminante: “Realmente estamos ante un fin de ciclo. Borrón y cuenta nueva. Aquí se caen muchos y aparecen otros. Me gustó Scaloni, que no se dudó en la posibilidad de continuar. Que esto no se iba a repetir, obvio que no se iba a repetir, que no vamos a tener nunca más a un Messi. Evidentemente se viene una renovación por línea, defensa nueva, centro del campo con nuevas ideas y fundamentalmente un ataque nuevo, porque evidentemente ayer no tiramos al arco".

“Entonces, esto es muy preocupante. No nos podemos quedar en orgullo, en palabras argentinas que son del bar de la esquina. Hablando de fútbol de verdad, esto tiene una gran trascendencia, como se analiza cualquier problema, sea en medicina, en política y este caso que estamos hablando de fútbol”, concluyó.

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