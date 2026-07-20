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Así quedó el ranking FIFA tras la final del Mundial que España le ganó a Argentina: en qué lugar está La Scaloneta y la selección que más creció

España es la nueva líder de la tabla. Argentina y Francia completan el podio

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España lidera la clasificación por delante de Argentina tras la final del Mundial (Reuters)
España lidera la clasificación por delante de Argentina tras la final del Mundial (Reuters)

La selección masculina de España alcanzó este lunes el primer puesto del ranking FIFA tras obtener la victoria en el Mundial 2026, donde superó a Argentina por 1-0 en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este resultado permitió al equipo dirigido por Luis de la Fuente desbancar a la campeona de Qatar 2022 y vigente subcampeona mundial, consolidándose como la referencia del fútbol internacional.

El reciente ascenso de España representa no solo la recuperación del liderato en la clasificación, sino la mayor ganancia de puntos en la última actualización, con 121,17 unidades sumadas. El seleccionado español igualó así su mejor registro histórico, sumando el primer puesto en el ranking al título mundial y a la Eurocopa 2024 obtenida previamente. El triunfo en la final, definido en la prórroga por un tanto de Ferran Torres, otorgó a España su segunda estrella y reafirmó un ciclo exitoso para el fútbol nacional.

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El logro de la selección masculina se suma a la posición de privilegio de la selección femenina, que permanece en lo más alto de su clasificación desde el título conseguido en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Ambas selecciones lideran simultáneamente sus respectivos rankings, un hecho inédito que refuerza la posición de España como potencia global en el fútbol.

Ranking FIFA de selecciones masculinas. España primera, Argentina segunda, Francia tercera. Muestra rango, equipo, resultados, puntos y actualización del 20 de julio de 2026
La clasificación mundial masculina de la FIFA

La actualización de julio de la clasificación trajo otros movimientos destacados. Marruecos alcanzó la mejor posición de su historia, situándose sexto tras una campaña consistente durante el torneo en la que alcanzó los cuartos de final en donde cayó ante Francia. Por su parte, Noruega protagonizó el mayor ascenso en la tabla al avanzar doce puestos tras ser eliminada frente a Inglaterra también en cuartos. Estos cambios reflejaron un escenario dinámico, en el que nuevas selecciones irrumpieron entre los primeros puestos y otras consolidaron su presencia.

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El listado de los diez mejores equipos quedó encabezado por España, seguida de Argentina y Francia. Inglaterra y Brasil completan los cinco primeros lugares, con los sudamericanos ascendiendo una posición. Marruecos y México también mejoraron su ubicación respecto a la última edición, mientras que Portugal (7mo) y Países Bajos (9no) descendieron en la tabla. El top diez lo completan Bélgica (8) y México (10), con el equipo norteamericano subiendo cuatro posiciones.

Algunas selecciones registraron movimientos significativos. Noruega se ubicó en el puesto 19 tras una destacada actuación, mientras que Cabo Verde ascendió cinco lugares y se situó en la posición 64. En contraste, Uruguay descendió cuatro puestos hasta el vigésimo lugar después de su eliminación en la fase de grupos. Italia, ausente en el Mundial, perdió tres posiciones hasta el decimoquinto puesto. Estados Unidos, uno de los anfitriones del certamen, concluyó en el puesto 16 luego de alcanzar los octavos de final bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

La selección de Noruega fue la que más puestos escaló (Reuters)
La selección de Noruega fue la que más puestos escaló (Reuters)

El impacto de la actualización también se reflejó en las selecciones de la CONMEBOL, donde Argentina quedó segunda, Brasil ascendió al quinto lugar, y Colombia rozó el top 10 al situarse undécima. Otros equipos sudamericanos, como Ecuador, Paraguay, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia, ocuparon posiciones intermedias en la clasificación, con Paraguay experimentando un ascenso de siete lugares.

Top 10 del ranking FIFA

1- España (sube un lugar): 1995.88

2- Argentina (baja un lugar): 1970.37

3- Francia: 1948.97

4- Inglaterra: 1922.83

5- Brasil (asciende un lugar): 1804.92

6- Marruecos (sube un lugar): 1803.99

7- Portugal (baja dos lugares): 1787.85

8- Bélgica (Sube un lugar): 1778.36

9- Países Bajos (Baja un lugar): 1775.54

10- México (sube cuatro lugares): 1754.30

Selecciones de Conmebol en el ranking FIFA

2- Argentina

5- Brasil

11- Colombia

20- Uruguay

25- Ecuador

34- Paraguay (ascendió 7 lugares)

47- Venezuela

49- Chile

50- Perú

77- Bolivia

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