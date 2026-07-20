Economía

Mercados: caen las acciones argentinas y cede el riesgo país por la firmeza de los bonos

Los índices de Nueva York se inclinan por las leves ganancias, impulsadas por los valores tecnológicos, con la expectativa puesta en los balances trimestrales. Ceden los ADR y el S&P Merval baja un 0,5%

Guardar
Google icon
Wall Street sube y el petróleo se estabiliza debajo de USD 90 el barril.
Wall Street sube y el petróleo se estabiliza debajo de USD 90 el barril.

Mientras que las bolsas de EEUU operan con tendencia alcista en sus títulos tecnológicos y el precio del crudo se estabiliza, las acciones argentinas son negociadas con leves pérdidas y baja el riesgo país por la firmeza de los bonos.

A las 12:20 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde un 0,5%, a 3.180.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay otra vez mayoría de pérdidas, encabezada por Satellogic (-6,8%), Vista Energy (-3.7%) y Banco Supervielle (-3%).

PUBLICIDAD

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas).
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzan un 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae cinco unidades para la Argentina, en los 412 puntos básicos.

En el exterior, las acciones del panel Nasdaq de Wall Street suben 0,5% este lunes, con los papeles de semiconductores que avanzan antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana, mientras que los precios del petróleo bajaron tras alcanzar los 90 dólares por barril en medio de los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

El mercado busca el próximo catalizador para las apuestas inversoras ligadas a la inteligencia artificial tras una serie de rotaciones sectoriales en las últimas semanas. Wall Street ha elevado sus expectativas para los resultados trimestrales de Alphabet (+2,9%), Intel Corporation (+2,7%), IBM (-0,8%) y Tesla (-1,8%), que se publicarán a finales de esta semana, mientras los inversores buscan señales de que las empresas están monetizando la IA para complementar sus enormes inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial.

En tanto, los precios del crudo operaban estables el lunes, ya que la presión derivada de las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se veía contrarrestada por la declaración de un bloqueo naval contra Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

Los futuros del Brent del Mar del Norte sube 0,1%, a USD 88,17, cerca de máximos desde el 11 de junio. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos caía 0,1%, a USD 82,42, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de junio en 85,39 dólares.

Los precios referenciales tocaron antes picos de más de un mes debido a la preocupación por la interrupción de los envíos a través del Estrecho de Ormuz.

Los mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se sugiere un alto el fuego de diez días con el fin de encontrar formas de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, según declaró el lunes a Reuters un alto cargo iraní.

Los esfuerzos por restablecer el diálogo entre Estados Unidos e Irán lastraban los precios, según Crispus Nyaga, analista de investigación de Empire FX. Sin embargo, el tráfico por el Estrecho de Ormuz se redujo de forma drástica y solo un puñado de buques atravesó la vía navegable, añadió.

Los precios habían ampliado anteriormente las fuertes alzas de la semana pasada, impulsados por unas recientes hostilidades entre Estados Unidos e Irán que han restringido los envíos petroleros a través del estrecho.

El conflicto en Oriente Medio se recrudeció durante el fin de semana, con Estados Unidos llevando a cabo su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras que aliados de Washington como Kuwait y Baréin informaron de más ataques iraníes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó el lunes que dos petroleros quedaron inmovilizados tras unas explosiones cuando intentaban transitar por lo que describió como una ruta meridional insegura a través del estrecho de Ormuz, alegando que el ejército estadounidense les había animado a utilizar ese paso.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La canasta de servicios públicos aumentó por encima de la inflación en julio: cuánto representa para una famiila del AMBA

Los hogares del área metropolitana debieron afrontar una nueva suba mensual de tarifas, encabezada por la energía eléctrica

La canasta de servicios públicos aumentó por encima de la inflación en julio: cuánto representa para una famiila del AMBA

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Actualizaciones recientes en tasas de interés permiten comparar los rendimientos de las entidades que operan en el país, con diferencias notables entre bancos tradicionales y digitales

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Otro golpe al sistema previsional: ante la caída del empleo formal y la mayor informalidad, hay cada vez menos aportantes

Datos oficiales confirman la tendencia. Se explica principalmente por el retroceso en el número de trabajadores en relación de dependencia, de la mano de una creciente informalidad

Otro golpe al sistema previsional: ante la caída del empleo formal y la mayor informalidad, hay cada vez menos aportantes

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 20 de julio

El billete al público se paga a $1.500 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.530. El BCRA compró más de USD 1.100 millones la última semana

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 20 de julio

Consenso empresario en Palermo sobre tres condiciones que la economía necesita para despegar

Las principales cámaras empresarias del país, junto a la CGT y la UOCRA, coincidieron en La Rural en una lista de 250 obras estratégicas en energía, minería, alimentos y logística que requerirán inversiones de entre USD 25.000 y USD 30.000 millones anuales

Consenso empresario en Palermo sobre tres condiciones que la economía necesita para despegar

DEPORTES

“Nos destrozaron jugando al fútbol”: el crudo análisis de Jorge D’Alessandro sobre la derrota de Argentina ante España

“Nos destrozaron jugando al fútbol”: el crudo análisis de Jorge D’Alessandro sobre la derrota de Argentina ante España

Dolor en el mundo del fútbol: murió Kevin Keegan, ícono del fútbol inglés y dos veces Balón de Oro

Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

El doloroso gesto de Messi en medio de la premiación de España tras la final del Mundial: “Gran ganador, digno perdedor”

TELESHOW

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

Dalma Maradona emocionó a los hinchas argentinos con su dedicatoria a Lionel Messi: “Gracias por dejar todo”

La dura reflexión de Pedro Rosemblat tras la derrota de Argentina: “Deseaban profundamente nuestra rendición”

El mensaje de Maxi López tras el asalto a la casa de Wanda Nara en Italia: “Entraron tres ladrones”

El verano de Nicole Neumann en las islas de Mallorca: relax en familia, buceo y pura sensualidad en el agua

INFOBAE AMÉRICA

Millones de años seco y niebla diaria: lo que hace único al desierto del Namib

Millones de años seco y niebla diaria: lo que hace único al desierto del Namib

Por primera vez, logran producir células similares a los glóbulos rojos de perros en el laboratorio

El 68.8% de las MYPE contrata personal de su propia zona y concentran el 70% del empleo en El Salvador

El 21K San Salvador celebra una década: 2,500 corredores listos para darlo todo en las vacaciones agostinas

Costa Rica: la reducción de la tasa de interés impacta más en los ahorrantes que en los deudores, según el Banco Central