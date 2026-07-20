Mercados: caen las acciones argentinas y cede el riesgo país por la firmeza de los bonos

Wall Street sube y el petróleo se estabiliza debajo de USD 90 el barril.

Mientras que las bolsas de EEUU operan con tendencia alcista en sus títulos tecnológicos y el precio del crudo se estabiliza, las acciones argentinas son negociadas con leves pérdidas y baja el riesgo país por la firmeza de los bonos.

A las 12:20 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde un 0,5%, a 3.180.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay otra vez mayoría de pérdidas, encabezada por Satellogic (-6,8%), Vista Energy (-3.7%) y Banco Supervielle (-3%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzan un 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae cinco unidades para la Argentina, en los 412 puntos básicos.

En el exterior, las acciones del panel Nasdaq de Wall Street suben 0,5% este lunes, con los papeles de semiconductores que avanzan antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana, mientras que los precios del petróleo bajaron tras alcanzar los 90 dólares por barril en medio de los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana.

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El mercado busca el próximo catalizador para las apuestas inversoras ligadas a la inteligencia artificial tras una serie de rotaciones sectoriales en las últimas semanas. Wall Street ha elevado sus expectativas para los resultados trimestrales de Alphabet (+2,9%), Intel Corporation (+2,7%), IBM (-0,8%) y Tesla (-1,8%), que se publicarán a finales de esta semana, mientras los inversores buscan señales de que las empresas están monetizando la IA para complementar sus enormes inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial.

En tanto, los precios del crudo operaban estables el lunes, ya que la presión derivada de las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se veía contrarrestada por la declaración de un bloqueo naval contra Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte sube 0,1%, a USD 88,17, cerca de máximos desde el 11 de junio. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos caía 0,1%, a USD 82,42, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de junio en 85,39 dólares.

Los precios referenciales tocaron antes picos de más de un mes debido a la preocupación por la interrupción de los envíos a través del Estrecho de Ormuz.

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Los mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se sugiere un alto el fuego de diez días con el fin de encontrar formas de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, según declaró el lunes a Reuters un alto cargo iraní.

Los esfuerzos por restablecer el diálogo entre Estados Unidos e Irán lastraban los precios, según Crispus Nyaga, analista de investigación de Empire FX. Sin embargo, el tráfico por el Estrecho de Ormuz se redujo de forma drástica y solo un puñado de buques atravesó la vía navegable, añadió.

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Los precios habían ampliado anteriormente las fuertes alzas de la semana pasada, impulsados por unas recientes hostilidades entre Estados Unidos e Irán que han restringido los envíos petroleros a través del estrecho.

El conflicto en Oriente Medio se recrudeció durante el fin de semana, con Estados Unidos llevando a cabo su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras que aliados de Washington como Kuwait y Baréin informaron de más ataques iraníes.

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó el lunes que dos petroleros quedaron inmovilizados tras unas explosiones cuando intentaban transitar por lo que describió como una ruta meridional insegura a través del estrecho de Ormuz, alegando que el ejército estadounidense les había animado a utilizar ese paso.