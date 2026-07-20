El 21K San Salvador celebra una década: 2,500 corredores listos para darlo todo en las vacaciones agostinas

San Salvador celebrará el 21K de su décimo aniversario el 9 de agosto de 2026 en El Salvador con 2,500 corredores inscritos.(Cortesía: 21K San Salvador)

El 21K San Salvador cumple diez años como el evento atlético internacional que ha consolidado a la capital salvadoreña como un destino de turismo deportivo en Centroamérica. La edición de 2026, programada para el 9 de agosto, marca un récord histórico de inscripciones y la participación de corredores de más de dieciocho nacionalidades.

La carrera, que recorre veintiún kilómetros (representa la mitad de la distancia de un maratón oficial) a través de las principales calles y plazas capitalinas, como El Monumento al Divino Salvador del Mundo y el Centro Histórico, se ha posicionado como la actividad deportiva más relevante durante las fiestas agostinas. El evento es organizado por Marketing Deportivo en colaboración con la comunidad de corredores Entrerunners.

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El objetivo principal del 21K San Salvador es promover un estilo de vida activo y saludable, así como fortalecer el turismo deportivo en la región.

El representante del evento, Giovanni Landaverde, explicó que la carrera ha experimentado un crecimiento sostenido desde su creación, interrumpido solo por la pandemia. “En total serán 2,500 corredores los que participarán, lo que convierte al 21K en uno de los eventos deportivos más importantes del país”, subrayó Landaverde a Infobae.

La carrera 21K se consolidó como la actividad deportiva más relevante de las fiestas agostinas y como una plataforma de turismo deportivo en Centroamérica.(Cortesía: 21K San Salvador)

La carrera suma participación centroamericana y de la diáspora

La participación internacional incrementó la relevancia del evento, con corredores provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, el sur de México y Nicaragua.

La comunidad centroamericana es la más numerosa, con aproximadamente 700 inscritos de Guatemala y una creciente presencia de salvadoreños residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

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Landaverde resaltó que “este año son como 150 salvadoreños viviendo en Estados Unidos, la mayoría de segunda generación, que vienen exclusivamente a correr la carrera. Es una manera de reconectar con la ciudad”.

La logística del evento contempla un amplio dispositivo de seguridad e hidratación, lo que, según detalló Landaverde, incluye la participación de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y un equipo de más de 300 voluntarios.

Además, se dispondrá de puntos de reanimación y la presencia de una docena de bandas de guerra a lo largo del recorrido. “Estás hablando de 700 personas participando como staff el día de la carrera”, puntualizó Landaverde.

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Cerca de 1,200 corredores extranjeros participarán en el 21K, con presencia destacada de atletas de Guatemala, Honduras, el sur de México y Nicaragua.(Cortesía: 21K San Salvador)

La carrera dinamiza la economía local durante las fiestas agostinas

El impacto económico en la ciudad es doble: deportivo y turístico. Durante las fiestas agostinas, la ocupación hotelera suele disminuir debido a la salida de residentes y la ausencia de visitantes de negocios.

No obstante, la realización del 21K San Salvador genera un flujo de turistas que aprovechan la disponibilidad de habitaciones y precios competitivos, según destacó el director del evento.

“Los hoteles se benefician porque tienen la disponibilidad y un buen precio para darle a los extranjeros”, añadió Landaverde.

La inscripción a la carrera, que ya finalizó, otorgaba acceso al evento, camiseta y gorra oficiales, dorsal con chip de cronometraje digital, medalla conmemorativa, premios de los patrocinadores y asistencia durante el recorrido. Por el décimo aniversario, la organización diseñó una medalla y una camiseta especiales.

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La ruta del 21K atraviesa los lugares más emblemáticos de la ciudad, convirtiéndose en un punto de encuentro para familiares y amigos de los corredores.

Landaverde enfatizó la apertura del evento a la ciudadanía: “Invitamos a que las personas salgan para apoyar a los corredores en los diferentes trayectos de la ciudad. Ha crecido mucho la presencia de familiares, amigos y porras alrededor de la ciudad”.

(Cortesía: 21K San Salvador)

El evento se realiza un domingo 9 de agosto a las 5:30 a.m. para reducir el impacto vial, coincidiendo con la menor circulación de vehículos durante las fiestas de la ciudad.

La organización recomienda evitar circular por las calles del recorrido entre las 5:30 a.m. y las 8:30 a.m., y solicita la colaboración de los conductores y la ciudadanía para garantizar la seguridad de los participantes.

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El 21K San Salvador se ha consolidado como una de las carreras más exigentes de Centroamérica y como el cierre deportivo de las fiestas agostinas, con el atractivo adicional de una experiencia que une a la comunidad local y a visitantes internacionales en torno al deporte y la celebración de la ciudad.