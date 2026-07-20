Dolor en el mundo del fútbol: murió Kevin Keegan, ícono del fútbol inglés y dos veces Balón de Oro

Keegan es un ícono del Newcastle (REUTERS/Nigel Roddis/Files)

Kevin Keegan, uno de los más grandes futbolistas que ha dado Inglaterra, murió este lunes a los 75 años tras una batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado a comienzos de 2026. Su familia confirmó el deceso mediante un comunicado en el que señaló que el exdelantero estuvo acompañado por su esposa y sus hijas en sus últimos momentos.

“Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años", rezó el texto difundido por los allegados del exjugador, que también agradeció el trabajo del equipo médico que lo atendió durante su enfermedad y solicitó privacidad para atravesar el duelo.

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La carrera de Keegan como futbolista fue de las más laureadas de su generación. Formado en el Scunthorpe United, dio el salto al Liverpool en 1971, club con el que disputó 303 partidos y marcó 100 goles en seis temporadas. Con los Reds conquistó tres títulos de la Primera División de Inglaterra, una FA Cup, una Copa de Europa —en 1977— y dos Copas de la UEFA, un palmarés que lo catapultó a la élite del fútbol europeo.

En 1977 se trasladó al Hamburgo alemán, y fue precisamente en esa etapa donde alcanzó su mayor reconocimiento individual: el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas, en 1978 y 1979, un logro que solo han conseguido un puñado de jugadores en la historia del fútbol. Con el club germano también ganó la Bundesliga en 1979 y llegó a la final de la Copa de Europa de 1980, donde cayó 1-0 ante el Nottingham Forest de Brian Clough.

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Keegan también vistió las camisetas del Southampton y del Newcastle United antes de colgar las botas en 1985. Con la selección de Inglaterra acumuló 63 internacionalidades y anotó 21 goles, además de ejercer como capitán en 31 ocasiones.

Su transición como entrenador fue tan notable como su etapa de jugador. En febrero de 1992 asumió la dirección técnica del Newcastle United, al que devolvió a la Premier League desde la segunda división y condujo hasta el subcampeonato de la liga en la temporada 1995-96, cuando los Magpies estuvieron a punto de arrebatarle el título al Manchester United. Tras su salida del club en 1997, dirigió al Fulham y luego aceptó el cargo de seleccionador de Inglaterra en 1999, puesto del que dimitió meses después de la Eurocopa 2000. Completó su trayectoria en los banquillos con breves etapas en el Manchester City y un segundo período en el Newcastle, del que se marchó en 2008 tras una disputa pública con la directiva del club.

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Kevin Keegan, en el Hamburgo (Action Images/File Photo)

Según informó Sport Bible, Keegan había revelado en junio pasado que padecía un cáncer en estadio cuatro. Fuera de los terrenos de juego, trabajó como analista en medios de comunicación —incluyendo la cobertura del Mundial de 2010— y se convirtió en un reconocido conferenciante en eventos benéficos. The Independent destacó que fue un crítico declarado del exdueño del Newcastle, Mike Ashley, contra quien ganó una demanda por despido improcedente tras su segunda salida del club.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club. Kevin fue más que un legendario futbolista y entrenador. Fue el corazón palpitante de Newcastle United para generaciones de aficionados”, rubricó el Newcastle en sus redes para despedirlo.

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“Todos en el Manchester City están devastados al enterarnos de que nuestro exentrenador Kevin Keegan ha fallecido, a los 75 años. Kevin fue un entrenador transformador que trajo optimismo y vitalidad al City durante su período de cuatro años al mando. La campaña de ascenso en 2001/02 nunca será olvidada, y Kevin luego nos estableció una vez más como un equipo de élite de la Premier League en los años siguientes. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Kevin en este momento tan difícil”, sumó el City en su cuenta de X.