Costa Rica: la reducción de la tasa de interés impacta más en los ahorrantes que en los deudores, según el Banco Central

El Banco Central de Costa Rica redujo 75 puntos base la Tasa de Política Monetaria y el impacto fue mayor en los depósitos que en los créditos. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

La reciente reducción de 75 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) por parte del Banco Central de Costa Rica durante 2025 impactó sobre todo los intereses ofrecidos a los ahorrantes, mientras que los costos de los préstamos se ajustaron de manera más limitada. Los análisis oficiales confirman que el efecto de la política monetaria se reflejó con mayor nitidez en los productos de ahorro que en el crédito, en un contexto donde el crecimiento del financiamiento al sector privado ha perdido dinamismo y la preferencia por ahorrar en dólares se mantiene.

El Informe Mensual de Coyuntura Económica de junio y el acta de la sesión 6329-2026 de la Junta Directiva del BCCR, publicados el 10 de julio, revelan que el crédito al sector privado creció 3.3 % de manera interanual en mayo de 2026, frente al 6.6 % registrado un año antes, según información de El Observador. Por moneda, el crecimiento del crédito en colones fue de 3.1 % y en dólares de 3.8 %, ambos menores a los niveles alcanzados en mayo de 2025, cuando se ubicaron en 5.8 % y 8.5 % respectivamente.

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El traspaso de los recortes de tasas: más claro en depósitos que en préstamos

El informe del Banco Central advierte que, tras los recortes de la TPM, la reducción se trasladó de manera “parcial y gradual” hacia las tasas activas negociadas, es decir, las aplicadas a los créditos. En contraste, las tasas pasivas negociadas —vinculadas a los depósitos— reflejaron el descenso con mayor claridad.

La Tasa Pasiva Negociada en colones cerró mayo de 2026 en 4.7 %, por debajo del 5 % observado un año antes. En dólares, la misma tasa bajó de 4.0 % a 3.8 %. La Tasa Básica Pasiva, que sirve como referencia para numerosos créditos, descendió a 3.6 % al cierre de mayo, acumulando una baja de 27 puntos base en doce meses. El propio Banco Central atribuyó este comportamiento a la combinación de una TPM más estable y una inflación negativa.

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El crédito al sector privado creció 3.3 % interanual en mayo de 2026, por debajo del 6.6 % registrado un año antes. (Foto: cortesía)

El efecto sobre las tasas de interés resulta clave para los ahorrantes y prestatarios del sistema financiero. La reducción de la TPM buscaba transmitir condiciones crediticias más favorables, pero la evidencia muestra que el ajuste fue más notorio para quienes depositan fondos que para quienes solicitan préstamos.

Las tasas de crédito mantuvieron rigidez en colones

El descenso de tasas no fue uniforme. La Tasa Activa Negociada en colones, que mide el costo promedio de los créditos otorgados, subió a 12.1 % en mayo de 2026, superando el 11.4 % del mismo mes del año anterior. En dólares, por el contrario, la tasa bajó de 7.5 % a 7.0 %, de acuerdo con datos presentados por El Observador.

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El informe oficial señala que el traspaso de la política monetaria a las tasas activas depende de la competencia entre entidades, los riesgos asociados a cada sector y las condiciones de los socios comerciales internacionales. “Con respecto a julio del 2025 hay una reducción en la Tasa de Política Monetaria, en la tasa básica pasiva, en la tasa pasiva negociada, pero en la tasa activa negociada hay un incremento de cuatro puntos base”, explicó Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR, ante la Junta Directiva.

Alfaro puntualizó que este resultado se mantenía incluso con distintas ponderaciones de los indicadores. “Entonces, esa trayectoria descendente de la tasa de referencia y de algunas tasas pasivas, no la hemos observado en las tasas activas”, agregó durante la sesión del 1 de julio.

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El crédito en colones avanzó 3.1 % y el crédito en dólares 3.8 %, ambos con menor dinamismo que en mayo de 2025. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

El informe también destaca la atención puesta en los riesgos del crédito al consumo y de las tarjetas de crédito, aspectos señalados ante la Junta Directiva en la misma reunión.

El incentivo a ahorrar en colones creció levemente, pero la preferencia por dólares persiste

El acta de la sesión 6329-2026 recoge que Juan Andrés Robalino, director del BCCR, propuso usar el ponderador del último mes para analizar las tasas activas, a fin de contar con una referencia más actualizada. Alfaro consideró que ese ajuste podría incorporarse en el próximo informe mensual.

El Informe de Coyuntura de junio también examinó el premio por ahorrar en colones. Se observó una leve mejora en los principales plazos de referencia, motivada por el comportamiento de las tasas de interés y las expectativas sobre el tipo de cambio.

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Sin embargo, el Banco Central concluyó que el ajuste fue “insuficiente para revertir la preferencia por ahorros en dólares”. Alfaro señaló que los premios por ahorrar en colones se han vuelto menos negativos, llegando cerca de cero en algunos plazos, aunque esto no ha modificado las decisiones de los agentes económicos.

El Banco Central también identificó que la desaceleración del crédito en dólares, que se observa desde 2025, ayudó a contener el proceso de dolarización del sistema financiero, según el análisis mensual de condiciones financieras.