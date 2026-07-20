Cuál es el premio económico que recibirá la AFA por el segundo puesto de la Selección en el Mundial 2026

Sede de la AFA, en Buenos Aires

El segundo puesto obtenido por la Selección Argentina en el Mundial 2026, tras la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aseguró un importante premio económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Como subcampeón de la Copa del Mundo, la AFA percibirá un monto de USD 33 millones, en el marco de la mayor distribución de premios en la historia de los Mundiales.

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La diferencia con el campeón es significativa. España recibirá USD 50 millones, es decir, USD 17 millones más que Argentina por haberse consagrado campeón. Aun así, el monto destinado al subcampeón representa un fuerte crecimiento respecto de ediciones anteriores y refleja el salto económico que experimentó el campeonato con el nuevo formato de 48 selecciones.

España recibirá USD 50 millones, es decir, USD 17 millones más que Argentina por haberse consagrado

La FIFA destinó para el Mundial 2026, que tuvo como sedes a EEUU, México y Canadá; un fondo de USD 871 millones, lo que implica un incremento del 50% en comparación con Qatar 2022. De ese total, USD 655 millones corresponden a premios deportivos, mientras que el resto se distribuye entre aportes para logística y fondos destinados a respaldar la preparación de las federaciones clasificadas antes del inicio del torneo.

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La escala de premios continúa con USD 29 millones para Inglaterra, que finalizó en el tercer puesto, y USD 27 millones para Francia, cuarto en la clasificación.

La escala sigue con los equipos que terminaron entre el quinto y el octavo lugar, que cobrarán USD 19 millones, mientras que los ubicados del noveno al 16.º puesto perciben USD 15 millones.

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Para las selecciones que finalizaron entre el 17.º y el 32.º lugar, el premio es de USD 11 millones. Las que ocuparon del 33.° al 48.º puesto reciben USD 9 millones por su participación en la fase de grupos.

A ese esquema se suma un aporte adicional de USD 2,5 millones para cada federación clasificada, destinado a cubrir gastos de preparación y concentración. Eso garantiza un ingreso mínimo de USD 10,5 millones para todas las selecciones, incluso para las que no superaron la primera fase.

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El incremento de los premios responde, en gran medida, a la expansión del torneo. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo reunió a 48 selecciones, dieciséis más que en las ediciones anteriores.

Ese cambio elevó considerablemente la cantidad de partidos y, en consecuencia, impulsó los ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas, recursos que luego se reflejaron en una distribución económica sin precedentes.

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De hecho, el premio reservado para el campeón de esta edición supera incluso el que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, la AFA obtuvo USD 42 millones, una cifra que ahora queda por debajo de los USD 50 millones que recibirá España por el título conseguido.

Uno de los factores que impulsó la recaudación de la FIFA fue la política de comercialización de entradas. Para el Mundial 2026, el organismo implementó por primera vez un sistema de precios dinámicos algorítmicos, similar al utilizado por plataformas de transporte como Uber, mediante el cual el valor de los tickets varía de acuerdo con la demanda en tiempo real.

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Uno de los factores que impulsó la recaudación de la FIFA fue la política de comercialización de entradas

El impacto fue inmediato. Ya en febrero de 2026, el precio mediano de reventa en la plataforma SeatGeek alcanzaba los USD 1.291, mientras que las entradas para el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay superaban los USD 3.200 en el mercado secundario.

La final disputada en el MetLife Stadium fue el ejemplo más extremo: los asientos premium, cuyo precio nominal era de USD 6.730, llegaron a ser comercializados por la propia FIFA a USD 32.970 en mayo, casi cinco veces su valor inicial.

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Con una estructura de ingresos cada vez más robusta y un modelo comercial que apuesta a maximizar la recaudación, la FIFA consolidó en EEUU uno de sus Mundiales más rentables de su historia.

Aunque Argentina no pudo revalidar el título conseguido en Qatar, el recorrido hasta la final también tendrá un importante impacto en las arcas de la AFA, que regresará al país con USD 33 millones por el subcampeonato, además del prestigio deportivo de haber vuelto a disputar el partido decisivo de la máxima cita del fútbol mundial.

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