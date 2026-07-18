Los seis actores que le dijeron “no” a Christopher Nolan

La lista de actores que rechazaron trabajar con Christopher Nolan reúne seis casos en Hollywood (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La lista sobre actores que rechazaron trabajar con Christopher Nolan reúne seis casos en Hollywood vinculados a películas como Batman Inicia, El caballero de la noche, Insomnia, El origen y Amnesia, con motivos conocidos en algunos casos y sin explicación pública en otros.

Según GQ, los papeles que dejaron pasar fueron Bruce Wayne/Batman, Harvey Dent, Alfred Pennyworth, Will Dormer, Dom Cobb y Leonard Shelby, con sustitutos finales como Christian Bale, Aaron Eckhart, Michael Cane, Al Pacino, Leonardo DiCaprio y Guy Pearce.

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Nolan es un director de prestigio asociado a tramas complejas y a una forma de trabajo artesanal, como el caso de su película más reciente, La odisea, la cual despertó gran atención.

1. Josh Hartnett

Josh Hartnett rechazó interpretar a Bruce Wayne en "Batman Inicia" porque temía quedar encasillado en películas de superhéroes (REUTERS/Caitlin Ochs)

El primer caso es el de Josh Hartnett, a quien los creadores de la trilogía de El caballero de la noche consideraban antes que Christian Bale para interpretar a Bruce Wayne/Batman en Batman Inicia. El actor rechazó la oferta porque temía que ese personaje afectara de forma negativa a su carrera.

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En 2020, Hartnett explicó esa decisión en declaraciones a The Metro recogidas por GQ: “No quería encasillarme en las películas de superhéroes. En aquel entonces, muchos actores tenían que trabajar muy duro para recuperar su carrera después de interpretar a esos personajes”.

Años más tarde, Hartnett sí colaboró con Nolan en Oppenheimer. Allí interpretó a Ernest Lawrence, un físico nuclear estadounidense con un papel decisivo en la creación de la primera bomba atómica del mundo.

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2. Matt Damon

Matt Damon declinó el papel de Harvey Dent en "El caballero de la noche" porque ya estaba comprometido con "Invictus" (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

El siguiente nombre es Matt Damon, también vinculado a Nolan por Oppenheimer y por su presencia en La odisea. Antes de esa colaboración, el director le ofreció el papel de Harvey Dent en El caballero de la noche.

Según GQ, a partir de Screenrant, Damon no aceptó porque ya estaba comprometido con Invictus, de Clint Eastwood. Ryan Phillippe y Hugh Jackman también sonaron para el personaje, que al final quedó en manos de Aaron Eckhart.

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3. Anthony Hopkins

Anthony Hopkins dejó pasar el papel de Alfred Pennyworth en "Batman Inicia" y no trascendió una explicación pública sobre su negativa (REUTERS/Mario Anzuoni)

El caso de Anthony Hopkins también remite a Batman Inicia. De acuerdo con GQ, al actor se le ofreció el papel de Alfred Pennyworth, el mayordomo de Batman, antes que a Michael Cane.

Por el momento no hay una razón para esa negativa; Hopkins solo dejó pasar la oportunidad de trabajar con Nolan por motivos desconocidos.

4. Harrison Ford

Harrison Ford iba a protagonizar "Insomnia" como Will Dormer, pero salió del proyecto cuando Jonathan Demme dejó la dirección (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con Harrison Ford, la historia se relaciona con Insomnia. En un primer momento, iba a interpretar al detective Will Dormer.

Su salida se produjo cuando el director Jonathan Demme abandonó el proyecto. Después, los productores recurrieron a Nolan, que terminó la película con Al Pacino como protagonista.

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5. Will Smith

Will Smith fue la primera opción de Christopher Nolan para Dom Cobb en "El origen", aunque rechazó la propuesta por motivos no revelados (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Otro de los rechazos que destaca GQ afecta a Will Smith y a El origen, una de las obras más reconocidas de Nolan. Aunque Leonardo DiCaprio acabó al frente del reparto como Dom Cobb, no fue la primera opción para ese personaje.

Según GQ, que cita a Looper.com, Nolan acudió primero a Smith. El actor rechazó la propuesta, pero no se saben las razones.

La película terminó con DiCaprio en el papel de un ladrón que usa tecnología avanzada para robar secretos empresariales. Más tarde obtuvo cuatro Premios Oscar: mejor fotografía, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejores efectos visuales.

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6. Brad Pitt

Brad Pitt no aceptó el papel de Leonard Shelby en "Amnesia" y esa decisión abrió la puerta a Guy Pearce (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

El último caso del repaso se remonta a una etapa temprana de la trayectoria del director. Al comienzo de su carrera, Nolan tuvo la posibilidad de contar con Brad Pitt para su thriller psicológico Amnesia.

Tras las conversaciones iniciales, Pitt decidió no asumir el papel de Leonard Shelby. Esa decisión abrió la puerta a Guy Pearce, que buscaba consolidar su posición en la industria.

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La propuesta de Amnesia y la visión de Nolan conectaron con el público. Con el tiempo, la película se convirtió en una obra de culto dentro de su filmografía.