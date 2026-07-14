Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Kim Kardashian comparte la primera foto junto a Lewis Hamilton y uno de sus hijos. (Grosby)

Kim Kardashian compartió fotografías de un momento familiar junto a su pareja Lewis Hamilton y sus cuatro hijos durante una reunión en un lago con motivo de las celebraciones del 4 de julio.

La publicación realizada el lunes 13 de julio incluyó imágenes del viaje y mostró una de las primeras fotografías públicas de la empresaria junto al piloto de Fórmula 1 y uno de sus hijos.

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En una de las imágenes compartidas en Instagram, la estrella de televisión aparece junto a Hamilton y su hija Chicago, de 8 años. La fotografía muestra a la pareja con sus rostros juntos mientras la menor descansa sobre el otro lado de su madre.

Kim Kardashian compartió una selfie con Lewis Hamilton. (Instagram)

La escena representa una de las primeras ocasiones en las que ambos aparecen en una imagen junto a uno de los hijos de Kardashian.

La publicación también incluyó fotografías de sus otros hijos: North, de 13 años; Saint, de 10 años; y Psalm, de 7 años. Además, Kim Kardashian compartió una imagen en la que aparentemente aparece junto a Lewis Hamilton utilizando vestimenta relacionada con el automovilismo junto a sus hijos.

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“Veranos en el lago con mis personas favoritas”, escribió Kardashian al acompañar la publicación con emojis. Las imágenes fueron compartidas después de una convivencia familiar durante el fin de semana festivo en Estados Unidos.

La celebridad, de 45 años, y el piloto, de 41 años, comenzaron a generar rumores sobre una posible relación sentimental a principios de 2026, después de coincidir en distintos eventos públicos.

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vinculados a principios de 2026. (The Grosby Group)

Entre sus apariciones se encontró su presencia en el Super Bowl LX. Posteriormente, la pareja confirmó públicamente su relación en abril mediante publicaciones en redes sociales.

En junio, una fuente citada por People señaló que la relación entre Kardashian y Hamilton se caracterizaba por una dinámica tranquila y que ambos tenían una conexión previa antes de iniciar su vínculo sentimental.

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Según esa fuente, la pareja compartiría objetivos relacionados con sus carreras, proyectos personales y estilo de vida.

“Todo se siente muy fácil y ligero. El hecho de que se conocieran de antes ayuda, pero ambos coinciden en cuanto a ambición, metas en la vida y hacer las cosas de manera sencilla”, indicó la fuente al medio estadounidense.

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton están alineados en sus metas de vida.

Tras varios meses de noviazgo, la fuente afirma que el atleta está muy enamorado de Kardashian y que siempre le dice lo guapa que es y le presta mucha atención.

“Es muy tierno. Después de algunas de las relaciones anteriores de Kim, sus amigos creen que esto es justo lo que necesita. Siempre está en paz con él”, indicó.

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La empresaria ha mantenido una presencia constante en la vida pública mientras combina sus actividades empresariales, su participación en el programa The Kardashians y su papel como madre.

Durante las últimas semanas, Kardashian también utilizó sus redes sociales para apoyar los proyectos de sus hijos. A principios de julio, invitó a sus seguidores a conocer el trabajo musical de su hija North, quien anunció una gira conjunta junto a la rapera Molly Santana, de 21 años.

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Kim Kardashian ha apoyado la carrera de su hija North en todo momento. (Captura de video)

La adolescente participará en la gira denominada Molly x North Kimokawaii Tour, una serie de presentaciones en las que ambas artistas compartirán escenario. Kim promocionó el anuncio mediante sus historias de Instagram y posteriormente publicó imágenes relacionadas con el proyecto.

“Kimokawii tour. Enlace de boletos en mi historia”, escribió Kardashian en una publicación donde mencionó las cuentas de North West y Molly Santana.