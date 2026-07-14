Laura Fernández refuerza la seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría con más agentes antidrogas e inteligencia

La presidenta Laura Fernández anunció el reforzamiento de la seguridad en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría durante una sesión de Fuerza Élite realizada en esa terminal aérea. Crédito: Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció un reforzamiento de las acciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con el despliegue permanente de agentes especializados de la Policía de Control de Drogas (PCD) y personal de inteligencia, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

El anuncio fue realizado durante la reunión semanal de Fuerza Élite, que en esta ocasión se desarrolló en las instalaciones del principal aeropuerto del país. Según explicó la mandataria, la decisión de trasladar la sesión responde a la necesidad de dirigir los esfuerzos de seguridad hacia los puntos donde las autoridades consideran que existen mayores desafíos operativos.

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“Hoy la reunión semanal de Fuerza Élite fue en el aeropuerto Juan Santamaría, porque la seguridad se lidera desde donde están los desafíos”, manifestó Fernández al iniciar su mensaje dirigido a la ciudadanía.

La presidenta sostuvo que el Gobierno mantiene una “cruzada nacional contra el crimen organizado” y que el comportamiento de las organizaciones dedicadas al narcotráfico ha cambiado significativamente en los últimos años, lo que obliga a adaptar las estrategias de vigilancia y control.

De acuerdo con la mandataria, la información de inteligencia recopilada por las autoridades indica que el aeropuerto requiere actualmente un fortalecimiento de la presencia de la Policía de Control de Drogas debido a la evolución de las estructuras criminales y de las sustancias ilícitas que circulan a nivel internacional.

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Un total de 11 agentes especializados de la Policía de Control de Drogas tendrán presencia permanente en el principal aeropuerto del país como parte de la nueva estrategia. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Fernández explicó que el narcotráfico ya no opera bajo los mismos patrones observados hace cuatro años y advirtió que actualmente existe una mayor circulación de drogas sintéticas, así como de pastillas y precursores químicos utilizados para su fabricación.

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno informó que habrá presencia permanente de 11 agentes especializados de la Policía de Control de Drogas en el aeropuerto Juan Santamaría. Entre ellos se incorporará, por primera vez, un analista antidrogas asignado de manera permanente a esa terminal aérea.

Según explicó la presidenta, esta figura permitirá fortalecer el análisis de información y mejorar la capacidad de anticipar movimientos relacionados con organizaciones criminales que utilizan el aeropuerto como punto de tránsito.

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A este refuerzo se sumarán tres agentes adicionales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), quienes tendrán como objetivo ampliar las labores de investigación, inteligencia y seguimiento de estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional.

Fernández señaló que estas acciones buscan incrementar la capacidad operativa de las autoridades para detectar actividades ilícitas y responder con mayor rapidez ante nuevas modalidades empleadas por las redes criminales.

La estrategia, agregó, no se limitará al aeropuerto Juan Santamaría. La presidenta adelantó que el Gobierno proyecta implementar un esquema similar en otros puntos estratégicos del país.

Entre ellos mencionó el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia; el Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, así como distintos puestos fronterizos, donde también se prevé fortalecer la presencia policial y los mecanismos de inteligencia.

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Por primera vez, un analista antidrogas permanecerá destacado de forma permanente en el aeropuerto para fortalecer el análisis de inteligencia contra el narcotráfico. Crédito: MSP

Aunque no precisó una fecha para la ejecución de esas medidas, indicó que forman parte de un plan gradual para ampliar la cobertura de seguridad en las principales puertas de ingreso y salida del territorio nacional.

La mandataria aprovechó el mensaje para reiterar que la administración mantendrá su política de combate frontal contra el crimen organizado y aseguró que no disminuirá la presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“A las familias de Costa Rica les decimos con claridad: no aflojamos. Seguimos trabajando y actuando con firmeza para devolverles la tranquilidad y la seguridad que se merecen”, concluyó.

El anuncio se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno a través de las reuniones semanales de Fuerza Élite, un espacio de coordinación en materia de seguridad en el que participan distintas instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada, fortalecer la inteligencia policial y definir estrategias para responder a los cambios en las dinámicas del narcotráfico internacional.

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