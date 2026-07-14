Honduras

El dengue vuelve a ganar terreno en Honduras: aumentan los contagios y las hospitalizaciones

Los casos de dengue en el Distrito Central registran un incremento del 10 % en plena temporada lluviosa, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias

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Las brigadas sanitarias hallan la mayoría de criaderos del Aedes aegypti dentro de las viviendas en Tegucigalpa.
Las brigadas sanitarias hallan la mayoría de criaderos del Aedes aegypti dentro de las viviendas en Tegucigalpa.

El inicio de la temporada de lluvias volvió a encender las alertas por dengue en Tegucigalpa. La coordinadora de la Unidad de Vigilancia del Municipio del Distrito Central, Jacky Burgos, confirmó que los contagios y las hospitalizaciones aumentaron un 10% en las últimas semanas. Hasta la semana epidemiológica 27, se acumulaban 1.241 casos en el Distrito Central.

La mayoría de los casos corresponde a cuadros leves o con signos de alarma, pero las autoridades advirtieron que el aumento de pacientes obliga a sostener la vigilancia para evitar complicaciones y reducir el riesgo de muertes. De los casos acumulados, 134 pacientes requirieron atención hospitalaria.

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Ante el aumento de contagios, Burgos sostuvo que la lucha contra el dengue no depende solo de las instituciones de salud. La eliminación de criaderos del mosquito transmisor sigue siendo la medida más efectiva para contener la propagación del virus durante la temporada lluviosa.

Fotografía de archivo del 3 de enero de 2020 de una enfermera en la sala donde son tratados pacientes con dengue en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Fotografía de archivo del 3 de enero de 2020 de una enfermera en la sala donde son tratados pacientes con dengue en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

La prevención en los hogares

“La responsabilidad no es solo de la Alcaldía, de la Secretaría de Salud o de Copeco; también cada ciudadano debe revisar su vivienda y eliminar cualquier recipiente donde pueda acumularse agua”, enfatizó.

Las inspecciones de las brigadas sanitarias confirmaron que la mayoría de los criaderos del Aedes aegypti están dentro de las viviendas, en recipientes como barriles, pilas, llantas, floreros, botellas y otros objetos que almacenan agua de lluvia.

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Las autoridades reiteraron que los menores de 15 años siguen siendo el grupo más afectado por el dengue, por lo que exhortaron a padres y cuidadores a extremar las medidas de prevención dentro y fuera de los hogares.

También recomendaron mantener tapados los depósitos de agua, permitir el ingreso de las brigadas de fumigación, usar repelente cuando sea necesario y acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, vómitos persistentes o sangrado.

La Secretaría de Salud reportó 3.710 casos sospechosos de dengue en Honduras
La Secretaría de Salud reportó 3.710 casos sospechosos de dengue en Honduras

Colonias bajo seguimiento

La Unidad de Vigilancia mantiene un seguimiento especial en los sectores donde se concentra el mayor número de contagios. Entre las colonias con más casos figuran La Era, San Miguel, Nueva Suyapa, Villanueva, Carrizal, Los Pinos, Nueva Capital y Cerro Grande, donde las autoridades intensificaron las jornadas de inspección, eliminación de criaderos y educación comunitaria.

Las autoridades advirtieron que el mosquito transmisor puede reproducirse en cualquier barrio o colonia donde existan recipientes con agua acumulada, por lo que insistieron en que la prevención debe mantenerse en toda la ciudad.

El dengue continúa entre las principales preocupaciones del sistema sanitario hondureño. La Secretaría de Salud informó que mantiene vigilancia epidemiológica permanente por la circulación de diferentes serotipos del virus y por el aumento de casos que suele registrarse durante la temporada lluviosa.

Hasta la semana epidemiológica 22, el país contabilizaba 3.710 casos sospechosos de dengue, de los cuales 64 habían sido clasificados como dengue grave. Las regiones con mayor incidencia incluyen el Distrito Central, Choluteca, Yoro, Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Cortés.

No se han confirmado muertes por dengue en Honduras durante 2026. (Cortesía: PAHO)
No se han confirmado muertes por dengue en Honduras durante 2026. (Cortesía: PAHO)

Las autoridades sanitarias también confirmaron recientemente la primera muerte por dengue grave registrada en Honduras durante 2026, correspondiente a una joven de 22 años originaria de Olancho.

El caso reactivó las alertas por la circulación de serotipos del virus asociados con un mayor riesgo de complicaciones, por lo que los especialistas reiteraron la importancia de buscar atención médica desde los primeros síntomas y evitar la automedicación.

Honduras es un país endémico para el dengue, lo que significa que el virus circula de manera permanente y registra aumentos durante determinadas épocas del año, principalmente entre mayo y noviembre, cuando las lluvias favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

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