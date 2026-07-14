El Salvador

ONG salvadoreña cierra colecta de ayuda humanitaria para Venezuela e inicia fase de envío

“Este es solo el comienzo”, Gente Ayudando Gente promete nuevas campañas tras exitosa colecta para Venezuela y anuncia que los aportes reunidos serán clasificados y alistados para su traslado

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La organización Gente Ayudando Gente informó que los aportes reunidos serán organizados y preparados para su envío al país (Foto cortesía Gente Ayudando Gente)
La organización Gente Ayudando Gente informó que los aportes reunidos serán organizados y preparados para su envío al país (Foto cortesía Gente Ayudando Gente)

La organización Gente Ayudando Gente, integrada por ciudadanos salvadoreños, informó la finalización del proceso de recolección de donativos como parte de una jornada solidaria destinada a apoyar a familias venezolanas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. A través de un comunicado, los responsables de la iniciativa expresaron un sincero agradecimiento a todas las personas que respondieron al llamado y contribuyeron con recursos materiales para quienes atraviesan momentos difíciles en Venezuela.

La campaña, que reunió una significativa cantidad de donativos, fue valorada por sus organizadores como una muestra tangible de empatía y solidaridad. Señalaron que cada aporte recibido representa el compromiso de la sociedad salvadoreña con las causas humanitarias y el bienestar de las comunidades que requieren asistencia urgente. El equipo de Gente Ayudando Gente destacó que la ayuda no solo consiste en bienes materiales, sino que también envía un mensaje de respaldo y esperanza a las familias beneficiarias.

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Según la información divulgada, la etapa actual consiste en la organización, clasificación y preparación de los donativos para su correspondiente envío a Venezuela. Los integrantes de la organización subrayaron la importancia de este proceso logístico para garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente y eficaz a quienes más la necesitan.

Gente Ayudando Gente agradeció a quienes participaron de la iniciativa para asistir a familias afectadas en Venezuela y anticipó futuras convocatorias (Foto cortesía Gente Ayudando Gente)
Gente Ayudando Gente agradeció a quienes participaron de la iniciativa para asistir a familias afectadas en Venezuela y anticipó futuras convocatorias (Foto cortesía Gente Ayudando Gente)

El comunicado también hace referencia a la magnitud del reto que representa la recuperación de las familias venezolanas, advirtiendo que la reconstrucción apenas comienza y que el camino será largo. En ese sentido, Gente Ayudando Gente aseguró que este esfuerzo constituye el inicio de un compromiso sostenido y adelantó la intención de organizar futuras jornadas solidarias para continuar brindando respaldo a las comunidades afectadas.

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La organización manifestó su gratitud hacia la sociedad salvadoreña, resaltando la respuesta generosa y solidaria recibida durante la campaña. Además, exhortó a la ciudadanía a permanecer atenta a próximas iniciativas, con el objetivo de seguir fortaleciendo la red de apoyo y solidaridad entre los pueblos.

El mensaje concluye con un reconocimiento a quienes hicieron posible la campaña y una invitación a mantener el espíritu de colaboración, reafirmando que la labor humanitaria es fundamental para acompañar a quienes enfrentan adversidades. Gente Ayudando Gente reiteró que lo realizado hasta ahora representa solo el comienzo de una labor que busca llevar esperanza y alivio a las familias venezolanas en situación de emergencia.

Apoyo salvadoreño a Venezuela

La delegación de ayuda de El Salvador instaló un hospital de campaña en Playa Grande, La Guaira, para atender a la población afectada por el doble terremoto del 24 de junio. El puesto sanitario fue desplegado por instrucción del gobierno salvadoreño y busca aliviar el colapso del sistema de salud en una de las zonas más golpeadas.

En un comunicado, Gente Ayudando Gente sostuvo que la reconstrucción apenas comienza y ratificó que continuará con el apoyo en el futuro (Foto cortesía Gente Ayudando Gente)
En un comunicado, Gente Ayudando Gente sostuvo que la reconstrucción apenas comienza y ratificó que continuará con el apoyo en el futuro (Foto cortesía Gente Ayudando Gente)

La infraestructura, según un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia difundido el 11 de julio de 2026, funciona con atención médica 24 horas al día. El servicio veterinario opera de 8:00 a 18:00.

El contingente salvadoreño está integrado por médicos, paramédicos y un equipo de médicos veterinarios que brindarán atención a la población afectada, mascotas y animales domésticos lesionados o desprotegidos.

La unidad presta consultas médicas generales y especializadas. También cuenta con un área de estabilización para el manejo inmediato de pacientes en estado de shock o con traumatismos graves antes de una eventual derivación a centros especializados.

Además, brinda apoyo psicológico a sobrevivientes y familias afectadas por la catástrofe y las réplicas posteriores al sismo. La atención veterinaria forma parte del mismo dispositivo y apunta al cuidado clínico de animales de la comunidad.

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