Paren la Mano pasó por Infobae Mundial y Tinelli fantaseó con pelear contra Pergolini: “No me dura ni medio round”

Paren la Mano pasó por Infobae Mundial y Marcelo Tinelli fantaseó con una pelea contra Mario Pergolini en Párense de Manos

La visita de Paren la Mano a Infobae Mundial dejó una charla cargada de humor, anécdotas y chicanas. En medio de la conversación con Luquita Rodríguez, Marcelo Tinelli llevó el intercambio hacia uno de los nombres que suele aparecer alrededor del ciclo: Mario Pergolini. Lo que comenzó como una pregunta sobre la relación del programa con el empresario terminó con una fantasía inesperada: un combate entre ambos en Párense de Manos.

Todo comenzó cuando Tinelli quiso saber cuánto peso tiene todavía Pergolini en las decisiones del equipo. Ante la consulta sobre si necesitaban pedirle autorización para participar de otros espacios, Rodríguez respondió con ironía y explicó cómo es actualmente el vínculo con quien fue una figura clave en los primeros pasos del proyecto.

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“Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”, contó Luquita entre risas. Luego, siguiendo el tono de la charla, agregó: “Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario”, una manera de graficar en tono humorístico que la relación existe, pero que no hay una supervisión permanente sobre el funcionamiento del programa.

Paren la Mano consolidó un crecimiento desde el streaming hacia eventos masivos con una estructura flexible y una identidad propia (Infobae en Vivo)

Rodríguez también reveló que mantiene contacto con Pergolini y que incluso habían hablado recientemente por su cumpleaños. “No sé Mario qué tan al tanto está de Paren la Mano en general, pero hay buena onda”, comentó, mientras Tinelli sumaba contexto sobre la relación entre ambos referentes de los medios argentinos.

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A partir de allí, la conversación derivó hacia Párense de Manos, la exitosa velada de boxeo impulsada por el equipo de Paren la Mano. Tinelli aprovechó el escenario para imaginar un posible enfrentamiento con Pergolini arriba del ring y comenzó una serie de bromas sobre cómo sería ese hipotético combate.

Con el humor que caracteriza al programa, Rodríguez alentó el juego y Tinelli se mostró confiado sobre sus posibilidades. “No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente”, lanzó el conductor al referirse a una eventual pelea con Pergolini, en una frase que provocó risas en el estudio.

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Luquitas Rodríguez confirmó que la próxima edición de Párense de Manos está prevista para diciembre (Infobae en Vivo)

Más allá de la chicana, el intercambio permitió conocer también los planes detrás de la próxima edición de Parense de Manos. Rodríguez confirmó que el evento está previsto para diciembre y adelantó que trabajan en una cartelera con entre nueve y diez peleas.

“Estamos viendo el estadio, podría ser en San Lorenzo”, explicó el conductor de Paren la Mano, al referirse a la posibilidad de cambiar la sede del evento. La alternativa surgió luego de las experiencias anteriores en otros estadios y como parte del crecimiento que tuvo la propuesta desde su primera edición.

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Tinelli consultó por la logística y los costos de trasladar una velada de esa magnitud a otro escenario, mientras Rodríguez destacó que el festival logró construir una identidad propia y que eso les permite evaluar nuevas opciones. “El evento también tiene su peso”, aseguró al analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo para una nueva sede.

Luquitas Rodríguez explicó que Mario Pergolini no supervisa de forma permanente a Paren la Mano y que el vínculo entre ambos sigue vigente

Durante la entrevista, Rodríguez también repasó la evolución de Paren la Mano y la dinámica interna de un equipo que nació en el streaming y logró expandirse hacia eventos masivos. El conductor explicó que una de las claves del ciclo fue mantener una estructura flexible, donde cada integrante aporta su propio estilo y personalidad.

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Entre bromas sobre Pergolini, una pelea imaginaria en Parense de Manos y los preparativos para una nueva edición del festival, la visita de Paren la Mano a Infobae Mundial dejó una muestra del fenómeno que construyó el programa: una combinación de humor, códigos propios y una comunidad que trascendió la pantalla para convertirse en uno de los proyectos más reconocidos del entretenimiento argentino.