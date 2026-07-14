Deportes

“Somos mejores que Argentina”: la desafiante frase de un histórico de Inglaterra en la previa del duelo por la semifinal del Mundial

Un ex jugador inglés apuntó contra La Scaloneta

Guardar
Google icon

Una leyenda de la selección inglesa le bajó el precio a la Argentina en la previa de la semifinal del Mundial 2026, días antes del duelo del miércoles en Atlanta. El ex defensor, en diálogo con el podcast oficial de la FIFA, se mostró tranquilo ante el cruce con la Albiceleste y aseguró que los suyos tienen ventaja individual sobre el rival.

El autor de las palabras fue John Terry, ex capitán de la selección inglesa y leyenda del Chelsea, club en el que disputó 717 partidos y ganó una Champions League y cinco Premier League. “No miro a Argentina y me quedo aquí preocupado porque sean mejores que nosotros. Creo que, hombre por hombre, somos mejores que Argentina”, afirmó quien vistió la camiseta de los Tres Leones en 78 partidos y participó en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

PUBLICIDAD

Aun así, concedió un mérito a la Albiceleste: “La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar más a su favor”.

Jonh Terry, histórico de Inglaterra (Reuters/Lee Smith)
Jonh Terry, histórico de Inglaterra (Reuters/Lee Smith)

Pero Terry no fue el único disparar contra La Scaloneta. Gary Neville, ex defensor del Manchester United y analista deportivo de Sky Sports, ofreció el análisis más extenso. El ex internacional inglés, que enfrentó a Argentina en el Mundial de Francia 1998, reconoció que el equipo de Lionel Scaloni no atraviesa su mejor momento, pero advirtió que sigue siendo un rival de cuidado. “No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble", señaló Neville durante una charla en Sky Bet.

PUBLICIDAD

El análisis del ex jugador de 51 años se extendió hasta la dupla de centrales argentinos. “Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, describió Neville sobre Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez.

La valoración de Neville tiene sustento en los números del torneo: a los campeones del mundo les anotaron 6 goles en el Mundial 2026 y solo mantuvieron valla invicta ante Argelia y Austria. Aun así, ambos defensores aportaron en ataque: Romero marcó el gol agónico ante Cabo Verde en el alargue y el tanto de la remontada ante Egipto en octavos, mientras que Martínez asistió a Messi en el primer gol ante Cabo Verde y anotó el 2-1 en el minuto 93 de ese mismo partido.

Ian Wright, ídolo del Arsenal y ex delantero de la selección inglesa, fue más tajante. “A Argentina no le tengo el mismo miedo que le tendría a Francia o España. Tienen muchas debilidades”, afirmó, aunque reconoció que la Albiceleste es superior a rivales como Noruega. “Creo que podemos vencerlos. Francia es el equipo que más me preocupa”, agregó.

En la misma línea se pronunció Gary Lineker, histórico goleador inglés, quien resaltó que el duelo del miércoles será la primera vez en toda su carrera que Lionel Messi enfrente a Inglaterra. Por su parte, el ex mediocampista Joe Cole fue el más categórico: “Lo mandaremos a dormir a Messi. Lo digo ahora: iremos a la final del Mundial. Tenemos velocidad y fuerza de sobra para Argentina. Le vamos a ganar, lo siento en mis huesos”.

Argentina e Inglaterra se medirán el miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en el que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde los cuartos de final del Mundial de Francia 1998.

Temas Relacionados

John TerrySelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del Mundial 2026 a Sudamérica: Tim Payne firmó contrato con su nuevo equipo y entrenó por primera vez junto a sus compañeros

El defensor neozelandés que disputó los tres partidos con su país en la fase de grupos y se convirtió en tendencia global gracias a una campaña viral

Del Mundial 2026 a Sudamérica: Tim Payne firmó contrato con su nuevo equipo y entrenó por primera vez junto a sus compañeros

“El título de Argentina en el Mundial de Qatar no tiene validez”: los motivos detrás de la llamativa sentencia de Ibai Llanos

El streamer español argumentó por qué el certamen de Medio Oriente careció de sustento. Además, que el equipo de Scaloni no tiene chances ante un eventual cruce con España

“El título de Argentina en el Mundial de Qatar no tiene validez”: los motivos detrás de la llamativa sentencia de Ibai Llanos

Murió Rob Dieperink, el árbitro neerlandés que fue expulsado del Mundial 2026 tras una acusación de agresión sexual

La policía neerlandesa descartó la participación de terceros en la muerte. El juez de 38 años había sido retirado de la lista de oficiales de la Copa del Mundo tras un proceso judicial en Londres que no derivó en ningún cargo

Murió Rob Dieperink, el árbitro neerlandés que fue expulsado del Mundial 2026 tras una acusación de agresión sexual

Una de las figuras de Inglaterra le restó tensión al cruce con Argentina y elogió a Messi antes de la semifinal en Atlanta

El arquero Jordan Pickford sostuvo que el grupo mantiene la calma y trató el duelo decisivo como un compromiso más, aunque admitió la magnitud del rival y destacó la chance de medirse con el capitán albiceleste

Una de las figuras de Inglaterra le restó tensión al cruce con Argentina y elogió a Messi antes de la semifinal en Atlanta

Fernando Signorini reveló la conversación que tuvo con Maradona antes del Argentina-Inglaterra de México 86: “No tenés que vengar a nadie”

En una entrevista con Infobae al Regreso, el histórico preparador físico reconstruyó la intimidad de la preparación para el duelo con Inglaterra en el Mundial de 1986 y reflexionó sobre Malvinas, el fútbol y los derechos humanos

Fernando Signorini reveló la conversación que tuvo con Maradona antes del Argentina-Inglaterra de México 86: “No tenés que vengar a nadie”

DEPORTES

Del Mundial 2026 a Sudamérica: Tim Payne firmó contrato con su nuevo equipo y entrenó por primera vez junto a sus compañeros

Del Mundial 2026 a Sudamérica: Tim Payne firmó contrato con su nuevo equipo y entrenó por primera vez junto a sus compañeros

“El título de Argentina en el Mundial de Qatar no tiene validez”: los motivos detrás de la llamativa sentencia de Ibai Llanos

Murió Rob Dieperink, el árbitro neerlandés que fue expulsado del Mundial 2026 tras una acusación de agresión sexual

Una de las figuras de Inglaterra le restó tensión al cruce con Argentina y elogió a Messi antes de la semifinal en Atlanta

Fernando Signorini reveló la conversación que tuvo con Maradona antes del Argentina-Inglaterra de México 86: “No tenés que vengar a nadie”

TELESHOW

El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en la previa del partido Argentina-Inglaterra: “Es la original”

El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en la previa del partido Argentina-Inglaterra: “Es la original”

Manuel Ibero de Gran Hermano fue atacado por uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa: “Él estaba recién operado”

Las sensuales imágenes de Evangelina Anderson arriba de un yate bajo el sol de Cerdeña

El video de Locomotora Oliveras para la Scaloneta que volvió a viralizarse y conmueve a las redes

El video de la agresión que sufrió una ex Gran Hermano: le tiraron una cañita voladora en la cara y busca justicia

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández refuerza la seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría con más agentes antidrogas e inteligencia

Laura Fernández refuerza la seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría con más agentes antidrogas e inteligencia

ONG salvadoreña cierra colecta de ayuda humanitaria para Venezuela e inicia fase de envío

El dengue vuelve a ganar terreno en Honduras: aumentan los contagios y las hospitalizaciones

Guardacostas costarricenses evacúan de emergencia a pescador con aparentes síntomas de derrame cerebral en el Golfo de Nicoya

Obispos centroamericanos piden al régimen de Nicaragua que autorice un médico para Abelardo Mata