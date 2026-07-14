“Somos mejores que Argentina”: la desafiante frase de un histórico de Inglaterra en la previa del duelo por la semifinal del Mundial

Una leyenda de la selección inglesa le bajó el precio a la Argentina en la previa de la semifinal del Mundial 2026, días antes del duelo del miércoles en Atlanta. El ex defensor, en diálogo con el podcast oficial de la FIFA, se mostró tranquilo ante el cruce con la Albiceleste y aseguró que los suyos tienen ventaja individual sobre el rival.

El autor de las palabras fue John Terry, ex capitán de la selección inglesa y leyenda del Chelsea, club en el que disputó 717 partidos y ganó una Champions League y cinco Premier League. “No miro a Argentina y me quedo aquí preocupado porque sean mejores que nosotros. Creo que, hombre por hombre, somos mejores que Argentina”, afirmó quien vistió la camiseta de los Tres Leones en 78 partidos y participó en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

PUBLICIDAD

Aun así, concedió un mérito a la Albiceleste: “La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar más a su favor”.

Jonh Terry, histórico de Inglaterra (Reuters/Lee Smith)

Pero Terry no fue el único disparar contra La Scaloneta. Gary Neville, ex defensor del Manchester United y analista deportivo de Sky Sports, ofreció el análisis más extenso. El ex internacional inglés, que enfrentó a Argentina en el Mundial de Francia 1998, reconoció que el equipo de Lionel Scaloni no atraviesa su mejor momento, pero advirtió que sigue siendo un rival de cuidado. “No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble", señaló Neville durante una charla en Sky Bet.

PUBLICIDAD

El análisis del ex jugador de 51 años se extendió hasta la dupla de centrales argentinos. “Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, describió Neville sobre Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez.

La valoración de Neville tiene sustento en los números del torneo: a los campeones del mundo les anotaron 6 goles en el Mundial 2026 y solo mantuvieron valla invicta ante Argelia y Austria. Aun así, ambos defensores aportaron en ataque: Romero marcó el gol agónico ante Cabo Verde en el alargue y el tanto de la remontada ante Egipto en octavos, mientras que Martínez asistió a Messi en el primer gol ante Cabo Verde y anotó el 2-1 en el minuto 93 de ese mismo partido.

PUBLICIDAD

Ian Wright, ídolo del Arsenal y ex delantero de la selección inglesa, fue más tajante. “A Argentina no le tengo el mismo miedo que le tendría a Francia o España. Tienen muchas debilidades”, afirmó, aunque reconoció que la Albiceleste es superior a rivales como Noruega. “Creo que podemos vencerlos. Francia es el equipo que más me preocupa”, agregó.

En la misma línea se pronunció Gary Lineker, histórico goleador inglés, quien resaltó que el duelo del miércoles será la primera vez en toda su carrera que Lionel Messi enfrente a Inglaterra. Por su parte, el ex mediocampista Joe Cole fue el más categórico: “Lo mandaremos a dormir a Messi. Lo digo ahora: iremos a la final del Mundial. Tenemos velocidad y fuerza de sobra para Argentina. Le vamos a ganar, lo siento en mis huesos”.

PUBLICIDAD

Argentina e Inglaterra se medirán el miércoles en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en el que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde los cuartos de final del Mundial de Francia 1998.