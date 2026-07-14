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River Plate está cerca de incorporar a una joya del fútbol argentino: el millonario monto de la transferencia

El elenco de Núñez quiere reforzar su plantel con un jugador que se destacó en las selección argentina Sub 20

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La dirigencia de River trabaja para reforzar el plantel de Eduardo Coudet (Fotobaires)
La dirigencia de River trabaja para reforzar el plantel de Eduardo Coudet (Fotobaires)

River Plate mantiene negociaciones muy avanzadas para incorporar a un mediocampista de 19 años que milita en Vélez Sarsfield, en una operación que podría resolverse durante esta misma semana, aunque todavía resta salvar una diferencia económica entre las partes. La dirigencia del Millonario trabaja para reforzar el plantel que comanda Eduardo Coudet de cara a los próximos compromisos.

Las conversaciones entre ambos clubes progresaron de forma significativa en los últimos días y el optimismo es compartido por las dos instituciones. El propio jugador ya dio su visto bueno para sumarse al plantel del Millonario, por lo que no existen obstáculos desde su lado.

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Según reveló el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, se trata de Tobías Andrada, una de las grandes apariciones del Fortín en el último tiempo. El reportero precisó que la idea de River es adquirir cerca del 80% del pase del juvenil en una transferencia cuyo monto rondaría entre 7 y 8 millones de dólares, y aclaró que las negociaciones entre ambos clubes se encuentran muy avanzadas.

Tobias Andrada está en el radar de River (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Tobias Andrada está en el radar de River (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El panorama en Vélez parece estar definido con independencia del resultado de la negociación. Guillermo Barros Schelotto ya fue anoticiado de que Andrada no continuará en el club durante el segundo semestre, sea cual sea su destino.

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El mediocampista, que llegó a portar la cinta de capitán de la selección argentina Sub 20, acumula 35 partidos oficiales en Primera División con la camiseta del Fortín, con tres goles. En su paso por Vélez también conquistó la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, ambas obtenidas en 2025.

A fines del año pasado, según trascendió, el juvenil también fue seguido de cerca por el Bayern Múnich, luego de que haya sido pieza clave de la Sub 20 de Diego Placente que terminó subcampeona del mundo.

La eventual llegada de Andrada se enmarca en un mercado de pases en el que River no da respiro. El club de Núñez también tiene encaminada la incorporación de Thiago Almada, tras alcanzar un acuerdo de palabra con el Atlético de Madrid para adquirir el 50% de su pase y sus derechos federativos por 20 millones de euros. Las negociaciones fueron encabezadas por Stefano Di Carlo, presidente del club, y Pablo Longoria, director deportivo del conjunto español, en una serie de reuniones en Madrid. El traspaso, no obstante, depende de la decisión final del propio futbolista, quien aguarda el cierre de su participación con la selección argentina en el Mundial para dar una respuesta definitiva.

Para financiar esta política de incorporaciones, River ejecutó una profunda depuración del plantel. Ya se fueron Paulo Díaz, Maxi Meza y Andrés Herrera, y se aguarda la salida de otros futbolistas de peso. Además, Franco Armani también dejó de ser parte de la institución, aunque lo hizo de común acuerdo con el club, ya que no se encontraba en la lista de prescindibles Eduardo Coudet.

Esa reorganización permitió al club invertir aproximadamente 17 millones de dólares en cinco refuerzos: Nicolás Otamendi (libre), Mauro Arambarri (7 millones), Giovanni González (500.000 dólares), Rafael Santos Borré (2,5 millones) y Lucas Beltrán (7,25 millones).

De concretarse la operación por Andrada, el juvenil se convertiría en la sexta incorporación del mercado, en un proceso de renovación que el club lleva adelante bajo la conducción técnica de Coudet.

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