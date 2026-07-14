Del Mundial 2026 a Sudamérica: Tim Payne firmó contrato con su nuevo equipo y entrenó por primera vez junto a sus compañeros

Tras convertirse en un fenómeno viral y disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, el defensor neozelandés firmó su contrato con el club paraguayo y se puso a las órdenes de Pablo "Vitamina" Sánchez

Olimpia presentó de manera oficial este lunes al defensor neozelandés Tim Payne, el lateral derecho que llegó directamente desde la Copa del Mundo 2026 para sumarse al plantel del Decano paraguayo. Con 32 años y el ritmo del torneo más grande del mundo todavía en las piernas, el nacido en Auckland aterrizó en Asunción el domingo y se incorporó de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

La llegada de Payne a Olimpia no pasó desapercibida. El club franjeado lo anunció en sus redes sociales con un mensaje bilingüe —español e inglés— que reflejó la dimensión global que el fichaje busca proyectar: “Desde el Mundial con Nueva Zelanda, listo para iniciar su viaje con la camiseta del único grande. ¡Welcome, Tim!”.

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En el posteo, el defensor aparece junto al presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, ambos con la camiseta número 4, dorsal que no tuvo titular en el primer semestre de la temporada.

El vínculo que une al futbolista con el club paraguayo es por 18 meses, con una cláusula que permite extender el contrato por un año adicional, según confirmó Nogués el 19 de junio pasado. El propio presidente había señalado entonces que el fichaje forma parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global.

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El club franjeado presentó a su nueva incorporación con un mensaje bilingüe en redes sociales, en español e inglés, dirigido a una audiencia global

Payne llega desde el Wellington Phoenix, club de la liga australiana al que perteneció desde 2019 hasta su desembarco en Paraguay. Con la selección de Nueva Zelanda, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, donde los All Whites terminaron cuartos en el Grupo G tras un empate y dos derrotas.

En ese recorrido, el defensor registró una asistencia. Aunque la eliminación fue temprana, su participación en la cita ecuménica le dio una visibilidad que fue más allá de lo estrictamente deportivo.

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Semanas antes del inicio del torneo, el futbolista se convirtió en tendencia global gracias a una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido popularmente como “el Scarso”, quien lanzó el reto de “hacer conocido al futbolista más desconocido del Mundial”. El resultado fue una explosión de seguidores en redes sociales que convirtió a Payne en uno de los nombres más mencionados de la previa mundialista.

El fichaje había sido confirmado de forma oficial por Olimpia el 18 de junio, días después de que la campaña de Scarsini le diera repercusión internacional. La presentación formal del lunes cerró un proceso que comenzó con el anuncio y se completó con la llegada del jugador al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad paraguaya de Luque, según informó la radio Ñandutí, que publicó un video del defensor saludando a su arribo.

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Tim Payne posó con la camiseta número 4 de Olimpia junto al presidente Rodrigo Nogués tras su presentación oficial en Asunción

Nacido en Auckland en 1994, Payne debutó con la selección neozelandesa a los 18 años y se fue consolidando como uno de los jugadores con mayor experiencia del equipo nacional.

Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también tiene capacidad para actuar como central, lo que le da versatilidad al esquema de “Vitamina” Sánchez.

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La incorporación llega en un momento de alta exigencia para el Decano, actual campeón del fútbol paraguayo. Olimpia enfrenta un segundo semestre con tres competencias en simultáneo: el torneo Clausura, que arranca el 24 de julio; la Copa Paraguay; y los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde el club espera conocer a su rival entre el Vasco da Gama brasileño y el Independiente Medellín colombiano.

Payne se puso a las órdenes del cuerpo técnico en Para Uno desde el primer lunes tras su arribo, listo para integrarse al calendario que se le viene al club.

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