Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Christopher Nolan revela que el elenco de 'La Odisea' sufrió mareos reales durante el rodaje. (YouTube: @Universal_Spain)

Christopher Nolan compartió algunos detalles sobre el proceso de filmación de La Odisea, su nueva adaptación cinematográfica del poema épico atribuido a Homero.

En una entrevista con The Telegraph, el cineasta explicó que varias de las escenas rodadas en alta mar estuvieron marcadas por las difíciles condiciones climáticas, al punto de que algunos integrantes del elenco sufrieron mareos durante la grabación.

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Nolan recordó una jornada de producción realizada en julio de 2025 frente a las costas de Escocia, donde el equipo enfrentó un fuerte oleaje mientras filmaba secuencias a bordo de una embarcación.

Según explicó, antes de zarpar evaluó la posibilidad de suspender el rodaje debido al estado del mar, aunque finalmente recibió la confirmación de que las condiciones permitían continuar con la actividad, pese a que el viaje sería complicado para quienes se encontraban en el barco.

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El elenco de La Odisea se enfrentó a un terrible oleaje durante la filmación.

Durante esa jornada, varios actores del reparto secundario experimentaron mareos provocados por el movimiento de la embarcación.

Christopher Nolan relató que algunos de ellos permanecían sujetándose de los barandales mientras el barco atravesaba las olas y que, en algunos casos, llegaron a vomitar durante la filmación.

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Ante esa situación, Nolan comentó que preguntó al director de fotografía, Hoyte van Hoytema, si era posible registrar ese momento con las cámaras. “Le dije: ‘Disculpe, ¿le importaría si grabamos el vómito?’ Y les doy crédito. Dijeron: ‘Por supuesto, adelante’”, dijo

De acuerdo con el cineasta, tanto el equipo técnico como los actores aceptaron continuar con el trabajo y las imágenes obtenidas terminaron formando parte del material filmado ese día.

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Christopher Nolan pidió permiso a los actores para incluir las tomas en 'La Odisea'.

“Estaban realmente dispuestos. Y ese día resultó ser fabuloso, además de terrible; de ​​él surgieron algunas de mis tomas favoritas de la película”, comentó.

Christopher Nolan no identificó qué actores aparecen en esas escenas, limitándose a indicar que se trataba de miembros del reparto secundario.

Las declaraciones del director coinciden con comentarios realizados anteriormente por Matt Damon, protagonista de la película, quien también describió las condiciones físicas que enfrentó el elenco durante la producción.

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El actor interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca, cuya historia sigue el largo viaje de regreso a su hogar tras la guerra de Troya.

Matt Damon interpreta a Odiseo en la película dirigida por Christopher Nolan. (AP)

En una entrevista reciente con People, Damon explicó que el rodaje se desarrolló bajo las mismas condiciones para todo el equipo, incluidos los actores principales, el personal técnico y el propio Nolan.

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El intérprete señaló que cuando las escenas se filmaban en medio del océano y las condiciones climáticas cambiaban, todos permanecían expuestos al frío, la lluvia y el oleaje sin diferencias entre el reparto y la producción.

“No hubo tratos especiales. Si estás en un barco en medio del océano y te sorprende una tormenta, te mojas como todos los demás. Nadie recibe una bebida caliente que tú no”, dijo.

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Y añadió: “¿Me entiendes? Todos estamos en igualdad de condiciones, incluido Chris, que estuvo igual de frío y mojado que los demás durante todo el tiempo”.

Matt Damon aseveró que nadie recibió un trato especial durante el rodaje. (Crédito: Universal Pictures)

La Odisea representa una nueva colaboración entre Christopher Nolan y Universal Pictures después del estreno de Oppenheimer.

La película adapta uno de los relatos más conocidos de la literatura clásica y narra el viaje de Odiseo durante dos décadas para regresar a Ítaca después de participar en la guerra de Troya.

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Matt Damon encabeza un reparto integrado por Himesh Patel, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Mia Goth, John Leguizamo, Jon Bernthal, Benny Safdie, Samantha Morton y Elliot Page. El estreno mundial de La Odisea está previsto para el 17 de julio. .