El álbum de fotos de la despedida de la selección argentina de Kansas City antes de la semifinal ante Inglaterra (X: @tapiachiqui)

El último encuentro del plantel en Kansas City marcó un punto de inflexión para la selección argentina, que ahora dirige su atención a la semifinal del Mundial frente a Inglaterra. El grupo se reunió el lunes para celebrar el tradicional asado, cerrando así una etapa de convivencia que se extendió durante 45 días en suelo estadounidense.

La partida del equipo albiceleste no fue solo un traslado logístico. El cambio de ciudad, necesario para enfrentar la nueva instancia del torneo, significó también dejar atrás el predio del Sporting Kansas City, que lo vio llegar y crecer desde el inicio del certamen. Después de esa última comida compartida, la delegación emprendió vuelo hacia Atlanta, donde buscará el pase a la final.

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Los integrantes del plantel y el cuerpo técnico vivieron jornadas cargadas de simbolismo y camaradería, según relató Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. “Nos despedimos de Kansas después de más de 40 días en los que, por sobre todas las cosas, disfrutamos de estar juntos. No fueron solo semanas de entrenamiento: fueron noches de asado y truco; mañanas y tardes de mate; y miles de charlas que consolidaron una verdadera familia”, compartió el directivo en sus redes sociales, junto a imágenes que documentan la estadía del grupo.

El registro fotográfico publicado por Tapia incluye momentos de entrenamientos distendidos, con risas y mates, así como la celebración del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, que volvió a coincidir con una concentración mundialista, pero esta vez con la experiencia de haber levantado el trofeo en Qatar 2022. En esa ocasión, todos los integrantes de la delegación sorprendieron al capitán vistiendo camisetas con una imagen suya y la leyenda: “Feliz cumpleaños, Leo”.

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También figuran las clásicas postales de Tapia junto a Messi y Rodrigo De Paul, así como imágenes del trabajo cotidiano de los futbolistas bajo la dirección de Lionel Scaloni. El presidente de la AFA incluyó además a miembros esenciales del staff analistas de video, utileros, kinesiólogos, médicos y cocineros, destacando su papel para asegurar el funcionamiento del equipo.

La delegación completó el último encuentro en su predio de trabajo e inició la mudanza hacia Atlanta (X: @tapiachiqui)

El traslado a Atlanta implica que la selección abandona la sede que los cobijó desde el inicio de la Copa del Mundo. Para los jugadores y el cuerpo técnico, la despedida fue emotiva, reforzada por el último asado en el predio y las actividades que tejieron lazos personales dentro del grupo.

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El evento también fue la ocasión para agradecer a quienes trabajaron en la sombra durante la preparación. El presidente de la AFA destacó: “Dejamos esta ciudad con la satisfacción de haber cumplido el primer objetivo y enfocados en seguir construyendo el camino hacia el sueño que nos une. Gracias a cada uno de los que forma parte y a los millones de argentinos que nos alientan desde cada rincón. VAMOS POR TODO”, manifestó Tapia en un segundo mensaje público.

El presidente destacó algunos momentos compartidos con el seleccionado argentino (X: @tapiachiqui)

Entre las imágenes difundidas aparecen escenas del show brindado por la Mona Giménez, que animó a los jugadores y permitió un momento de relajación colectiva. Las reuniones en torno al asado se consolidaron como un ritual de la Scaloneta, que ahora se prepara para una nueva instancia decisiva.

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Tras el último asado y la despedida formal, la selección argentina se concentró en el próximo desafío: la semifinal ante Inglaterra, que se disputará este miércoles a las 16:00 (hora argentina) en Atlanta. La mudanza implica no solo un cambio de hotel y centro de entrenamientos, sino también una preparación mental para el partido que decidirá al próximo finalista del torneo.

El camino hacia la semifinal se vivió como la superación de un primer objetivo. Tapia lo resumió con un mensaje acompañado de un video en la previa al asado de este lunes: “Primer objetivo cumplido, 45 días en Kansas. Vamos a preparar el último asado de Kansas para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor”.

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El álbum de fotos de la despedida de la selección argentina de Kansas City

Leandro Paredes y Lionel Messi durante una sesión de entrenamiento en Kansas City

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió imágenes de la estadía en Kansas City

La Albiceleste cerró su etapa en la base que recibió al equipo desde su llegada a Estados Unidos

La selección argentina continuará los trabajos en Atlanta

El próximo desafío será Inglaterra este miércoles

Un momento único fue cuando celebraron todos juntos el cumpleaños de Lionel Messi

Messi, De Paul y Tapia, una postal que se repite antes de cada partido

Thiago Almada y Exequiel Palacios también se sumaron a los mates previos

El Dibu Martínez, un factor vital en el grupo de la selección argentina

El álbum de fotos reflejó los momentos distendidos desde el comienzo de la competencia en adelante

Los cocineros y Tapia, un clásico de la convivencia argentina